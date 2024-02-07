Meta почне позначати фото, створенні за допомогою штучного інтелекту, які будуть поширювати у Facebook, Instagram та Threads. Про це пишуть The Verge.

Компанія вирішила посилити регулювання ШІ контенту на фоні майбутніх виборів у США та вимог від Білого Дому позначати подібні фото та відео.

Нік Клегг, президент Meta з глобальних справ, розповів, що на користувачі, які поширюватимуть такий контент та не позначатимуть його, чекатиме ряд покарань, від попередження до видалення поста.

У Facebook, Instagram та Threads вже почали додавати помітку Imagined with AI на фото, які були створенні за допомогою власного генератора компанії. Надалі компанія планує розширити це на контент, який був створений за допомогою інструментів Google, OpenAI та інших.

Клегг також зазначив, що зараз індустрія недостатньо швидко розробляє методи виявлення контенту створеного за допомогою ШІ, й що їм потрібна буде допомога інших компаній, щоб ці методи розробити.