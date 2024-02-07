Після випуску iPhone 15 Pro деякі власники нового смартфона Apple почали скаржились на проблеми з перегрівом. Відтоді проблему виправляли системними оновленнями, але, здається, не повністю.

Як повідомляє TechRadar, деякі користувачі скаржаться на те, що смартфон нагрівається, навіть коли його не використовують для важких задач. Деякі користувачі заміняли смартфон, однак проблема виникала й на нових пристроях.

NotebookCheck підтверджує, що працівники Apple Store називають ці випадки «очікуваною поведінкою». Вони попросили один із магазинів перевірити, чи повністю справний їхній смартфон, а коли результати були позитивні, вирішили розпитати й про проблему з нагрівом.

Нові повідомлення про перегрів не є настільки критичними, як випадки при релізі смартфона. Таку поведінку пристрою пояснюють тим, що у нових iPhone Apple відмовилася від металу на користь титану, який гірше проводить тепло.

Apple жодним чином не прокоментувала ситуацію та не давала офіційного підтвердження тому, що перегрів є «очікуваною поведінкою» iPhone 15 Pro.