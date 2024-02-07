Google запускає нову програму для захисту від фінансового шахрайства

Google запускає нову програму для захисту користувачів від додатків, створених для фінансового шахрайства. В межах цього підсилять захист від Google Play Protect.

Play Protect аналізуватиме та автоматично блокуватиме встановлення додатків, які можуть використовувати конфіденційні дозволи, якими часто зловживають для фінансового шахрайства.

Сервіс перевірятиме додатки, встановленні не з офіційних магазинів, на наявність у них запитів на наступні дозволи:

RECEIVE_SMS

READ_SMS

BIND_Notifications

Accessibility

Спершу програму запустять у Сингапурі – це станеться в найближчі кілька тижнів. Якщо Play Protect виявить, що програму, яку користувач намагається встановити, вимагає один або кілька з перелічених дозволів, встановлення автоматично блокуватиметься.