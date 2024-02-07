Європейська організація з ядерних досліджень (CERN) хоче побудувати новий суперколайдер. Вартість проєкту може становити до 20 млрд євро. Про це повідомляє The Register.

Йдеться про систему під назвою Майбутній кільцевий колайдер (FCC). Його пропонують зробити втричі більшим та в кілька разів потужнішим за існуючий прискорювач частинок у Швейцарії.

Окружність суперколайдера може сягнути 90 км порівняно з 27 км у Великого адронного колайдера. А от енергія зіткнення може досягти 100 тераелектронвольт (ТеВ) – у діючого колайдера цей показник складає 14 ТеВ.

У доповіді раді CERN, що складається з представників 23 країн-членів організації, фахівці описали пропозицію щодо FCC. Вчені, які підтримують амбітний проєкт, хочуть розпочати будівництво якнайшвидше, щоб колайдер був готовий вже у 2040-х роках.

«FCC стане не лише чудовим інструментом для покращення нашого розуміння фундаментальних законів фізики та природи, – сказала генеральна директорка CERN Фабіола Джанотті. – Він також стане рушієм інновацій».

Однак не всі налаштовані оптимістично щодо проєкту. Деякі експерти вважають, що 20 млрд євро не відображають співвідношення ціни та якості.

На їхнє переконання, ці гроші можна було б витратити більш розумно на дослідження для боротьби з хворобами або зміною клімату. Окремі науковці навіть називають проєкт «безрозсудним». Також існує думка, що FCC є ризикованим і може не призвести до нових проривів.

Раніше повідомлялося, що вченим вдалося запустити найменший у світі прискорювач елементарних частинок. Успіху досягли науковці з Університету Фрідріха-Александра в Ерлангені-Нюрнберзі (FAU) в Німеччині.