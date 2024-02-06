YouTube таки має плани випустити повноцінну програму для Vision Pro, попри те, що раніше компанія не дозволила використовувати застосунки з iPad на гарнітурі. Про це пишуть The Verge.

Представниця компанії, Джессіка Гіббі, розповіла, що вони раді бачити запуск такого продукту як Vision Pro, й що вони роблять все можливе, щоб користувачі мали найкращий досвід перегляду відео у Safari.

«Наразі ми не маємо жодних конкретних планів, але можемо підтвердити, що додаток Vision Pro є у нашій дорожній карті», – додала Гіббі.

Як повідомляється, раніше Google не мали планів створювати окремий застосунок для Vision Pro, однак тепер плани компанії змінились. Однією з причин таких змін може бути програма Juno для перегляду відео, яка набрала чималої популярності серед власників гарнітури.