Microsoft анонсувала нову хвилю поповнення ігрового каталогу Xbox Game Pass: на початку лютого до нього буде додано наступні ігри.
Вже доступно:
Anuchard (Cloud, Console, PC)
Action/RPG з графікою, стиль якої нагадує класичні jRPG часів перших частин Final Fantasy.
Незабаром
Train Sim World 4 (Cloud, Console, PC) – 7 лютого
Остання на сьогодні частина симулятора поїзда, що вийшла восени минулого року.
Madden NFL 24 (Console, PC) – 8 лютого
Актуальна частина симулятора американського футболу, названого на честь тренера та коментатора Джона Меддена.
Resident Evil 3 (Cloud, Console, PC) – 13 лютого
Через місяць після того, як до каталогу Game Pass “завітав” ремейк другої частини популярного горору, настав час і наступної гри у серії.
A Little To The Left (Cloud, Console, PC) – 14 лютого
“Релаксаційна” головоломка, в якій треба впорядковувати предмети в кімнаті, де є бешкетний кіт.
Bloodstained: Ritual of the Night (Cloud, Console, PC) – 14 лютого
Метроїдванія від японського інді-розробника, що розроблялась під керівництвом колишнього продюсера серії Castlevania.
PlateUp! (Cloud, Console, PC) – 15 лютого
Кулінарна аркада з елементами roguelite.
Return to Grace (Cloud, Console, PC) – 20 лютого
Пригодницька історія від першої особи, яка розгортається у ретрофутуристичному світі.
Також звертаємо увагу, що з 15 лютого каталог Xbox Game Pass залишать Galactic Civilizations III та Opus: Echo of Starsong.
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