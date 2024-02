Microsoft анонсувала нову хвилю поповнення ігрового каталогу Xbox Game Pass: на початку лютого до нього буде додано наступні ігри.

Вже доступно:

Anuchard (Cloud, Console, PC)

Action/RPG з графікою, стиль якої нагадує класичні jRPG часів перших частин Final Fantasy.

Незабаром

Train Sim World 4 (Cloud, Console, PC) – 7 лютого

Остання на сьогодні частина симулятора поїзда, що вийшла восени минулого року.



Madden NFL 24 (Console, PC) – 8 лютого

Актуальна частина симулятора американського футболу, названого на честь тренера та коментатора Джона Меддена.

Resident Evil 3 (Cloud, Console, PC) – 13 лютого

Через місяць після того, як до каталогу Game Pass “завітав” ремейк другої частини популярного горору, настав час і наступної гри у серії.



A Little To The Left (Cloud, Console, PC) – 14 лютого

“Релаксаційна” головоломка, в якій треба впорядковувати предмети в кімнаті, де є бешкетний кіт.

Bloodstained: Ritual of the Night (Cloud, Console, PC) – 14 лютого

Метроїдванія від японського інді-розробника, що розроблялась під керівництвом колишнього продюсера серії Castlevania.



PlateUp! (Cloud, Console, PC) – 15 лютого

Кулінарна аркада з елементами roguelite.

Return to Grace (Cloud, Console, PC) – 20 лютого

Пригодницька історія від першої особи, яка розгортається у ретрофутуристичному світі.



Також звертаємо увагу, що з 15 лютого каталог Xbox Game Pass залишать Galactic Civilizations III та Opus: Echo of Starsong.