Фінська компанія HMD Global може відмовитися від бренду Nokia для своїх майбутніх пристроїв на користь менш відомого бренду HMD (Human Mobile Devices). Про це пише TechRadar.

На своєму вебсайті HMD випустила нове відео про компанію, але в ньому немає й згадки про Nokia, навіть коли йдеться про «ностальгічні телефони».

Вебсайт компанії також отримав новий вигляд і містить менше Nokia. Єдиний виняток – це повідомлення у верхній частині сторінки, де сказано: «Ми виробляємо телефони Nokia. Ви в правильному місці».

Такий напис можна розцінювати як свідчення того, що компанія HMD усвідомлює можливу недостатню обізнаність споживачів щодо бренду та її права власності на Nokia. Принаймні, коли йдеться про мобільні телефони.

Водночас HMD підкреслює, що продовжуватиме випускати телефони, які використовують назву Nokia.

«Ви, напевно, помітили деякі зміни. Ми все ще виробляємо смартфони Nokia і «дамфони» Nokia, але ми готуємося запропонувати вам ще більше, включаючи оригінальні пристрої HMD і телефони від абсолютно нових партнерів», – зауважила компанія.

У повідомленні не було анонсовано жодних нових пристроїв чи партнерства, а всі пристрої, перелічені на сайті HMD, наразі залишаються під брендом Nokia.

HMD також підтвердила, що пристрої Nokia, як і раніше, отримуватимуть підтримку протягом гарантійних періодів, а також оновлення безпеки та програмного забезпечення.

Свого часу Nokia була гігантом телефонної індустрії, а в 1999 році її дохід сягав $31 млрд завдяки популярності таких телефонів, як Nokia 3310 та Nokia 8210.

Однак до 2010-х років Nokia втратила значну частку ринку на користь Apple і Samsung, а також зростаючого ринку смартфонів. У 2013 році компанію купила Microsoft, а вже у 2016 році її продали фінській HMD.

Бренд викликає ностальгію у багатьох людей через популярність Nokia наприкінці 90-х та на початку 2000-х років. Для значної кількості людей пристрої саме цього бренду були першим знайомством із мобільними телефонами.

Тому для HMD відмова від назви Nokia на сучасному мобільному ринку може зашкодити впізнаваності бренду в майбутньому.