Мешканці Парижа під час референдуму підтримали потрійне підвищення плати за паркування позашляховиків. Про це повідомляє The Verge із посиланням на The Washington Post.

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За підрахунками голосів, 54,6% учасників референдуму підтримали заходи, спрямовані на зменшення присутності «важких, громіздких і забруднюючих» транспортних засобів у центрі міста.

Це означає, що з 1 вересня власники гібридних позашляховиків або позашляховиків із ДВЗ та інших великих транспортних засобів вагою понад 1,6 тонни платитимуть 18 євро/год (близько $19,4) за паркування в центрі Парижа та 12 євро/год (близько $12,9) в інших частинах міста.

Нові тарифи також застосовуються до електромобілів вагою понад 2 тонни. Винятки передбачені для таксі та мешканців міста. Тобто це означає, що найбільше постраждають ті, хто в’їжджає до Парижа з-за меж міста.

Нещодавно міська голова Парижа Анн Ідальго заявляла, що такі заходи передбачені для зменшення забруднення. За її словами, Париж трансформується, щоб люди могли легше дихати та краще жити.

Явка на референдум була низькою – в ньому взяли участь лише 5,7% зареєстрованих виборців Парижа. За перебігом голосування уважно стежили в інших столицях, таких як Лондон, які стикаються зі схожими проблемами.

У п’ятницю мер Лондона Садік Хан заявив в інтерв’ю The Guardian, що місто завжди вивчає політики по всьому світу. Він також вважає, що замість вигадувати щось нове, можна брати до уваги та копіювати успішний досвід інших.