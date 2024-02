Керівник розробки серії Like a Dragon розповів, як студії Ryu Ga Gotoku Studio вдається випускати стільки ігор і тримати планку якості, в той час, як інші великі студії витрачають роки на розробку нової гри.

В коментарі для Washington Post, директор студії RGG Масайоші Йокояма розповів, що розробники підходять до створення ігор серії як до серіалу. RGG Studio випускає багато ігор, які покривають одну велику історію.

«Якщо ви візьмете GTA або Assassin’s Creed, велика маркетингова обіцянка цих ігор: «О, нове місто з абсолютно новим ігроладом», і вони майже переосмислюють значну частину гри. Більшість ігор сьогодні — це не стільки оновлення попередніх, скільки повне перезавантаження», – розповів Масайоші.

На відмінну від Rockstar чи Ubisoft, RGG Studio постійно використовують попередні напрацювання у нових іграх. Так, наприклад, події більшості ігор проходять в одному вигаданому районі Токіо – Камурочо, й розробникам не потрібно щоразу створювати нові локації.

«Ми використовуємо підхід, який базується на попередній версії. Це більше пов’язано з розвитком драми чи фільмів, лінійним медіаконтентом… Я не думаю, що багато компаній роблять це з відеоіграми. Я б сказав, що так робимо, мабуть, лише ми».

З 2020 року, коли серія Yakuza змінила назву на Like a Dragon, Ryu Ga Gotoku Studio випустили загалом 4 нових гри, три з яких є частинами основної серії. Лише у 2023 році студія випустила римейк Ishin! та спін-офф Like a Dragon Gaiden: The Man Who Erased His Name.

Остання гра у серії, Like a Dragon: Infinite Wealth, вийшла 26 січня 2024 р. та отримала дуже хороші відгуки як від критиків, так і від гравців. Infinite Wealth називають однією з найкращих, якщо не найкращою грою у серії. Це також підтверджують її продажі, адже її запуск став найуспішнішим у франшизі.