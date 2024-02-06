Компанія Monodrop, відома в першу чергу своїми навушниками, випустила CD-плеєр DiscDream, який був створений ветераном Sony, що працював ще над Discman. Про це пишуть TechRadar.

Плеєр має 32-розрядний декодер MasterHiFi Cirrus Logic і три осцилятори для точної синхронізації. Акумулятор на 3 500 мА⋅г живить 6 мікросхем живлення. Вихід для навушників також має власний підсилювач із вихідним динамічним діапазоном 115 дБ та з низьким відсотком спотворення, всього 0,00037%.

Окрім можливості відтворювати аудіо з дисків, DiscDream також має слот для SD-карти. З карти пам’яті плеєр підтримує чимало форматів, серед яких APE, FLAC, LL-AAC, MP3, OGG та WMA.

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Крім цього, плеєр можна підключати до ПК, звідки він зможе транслювати потік до 384 кГц PCM і до 11,2896 МГц DSD через USB-підключення.

Ціна цього плеєра складає $199, проте компанія не встигає за попитом користувачів, тому тимчасово передзамовлення на DiscDream були закриті.