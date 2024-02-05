Верховний суд Південної Кореї виніс вирок на один рік і шість місяців позбавлення волі хлопцю, який уникав служби в армії, але при цьому грав в PUBG. Про це повідомляють The Korea Herald.

Підсудний уникав обов’язкової військової служби, виправдовуючи це тим, що він «проти війни та насильства», проте суд відхилив його заяву, базуючись на тому, що цей хлопець грав у PUBG.

Суд виніс таке рішення через те, що підсудний, стверджуючи, що він проти війни та насильства, грав у жорстоку гру та не докладав жодних зусиль для поширення своїх ідеологічних переконань.