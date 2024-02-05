Верховний суд Південної Кореї виніс вирок на один рік і шість місяців позбавлення волі хлопцю, який уникав служби в армії, але при цьому грав в PUBG. Про це повідомляють The Korea Herald.
Підсудний уникав обов’язкової військової служби, виправдовуючи це тим, що він «проти війни та насильства», проте суд відхилив його заяву, базуючись на тому, що цей хлопець грав у PUBG.
Суд виніс таке рішення через те, що підсудний, стверджуючи, що він проти війни та насильства, грав у жорстоку гру та не докладав жодних зусиль для поширення своїх ідеологічних переконань.
«Відповідач зізнався, що йому часто подобалося грати в PUBG: Battlegrounds, де потрібно вбивати інших персонажів. Відеогра відрізняється від реальності. Але той факт, що підсудний — який каже, що відмовляється від військової служби через свої переконання, щоб протистояти насильству та війні — насолоджується такою грою, змушує суд поставити під сумнів, чи є його відмова від військової служби автентичною», – йдеться в заяві суду.
Завантаження коментарів …