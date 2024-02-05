Виконуючого голову компанії Samsung Electronics Co. Лі Дже Йєна виправдали у справі про шахрайство. Про це повідомляє Bloomberg.

Суд у Сеулі зняв із топменеджера звинувачення, які стосувалися махінацій з курсами акцій та шахрайства щодо бухгалтерської звітності. Це дозволить мільярдерові й надалі очолювати конгломерат, якому загрожують старі та нові конкуренти.

Суддя Центрального окружного суду Сеула виніс вирок після майже годинного зачитування рішення, зосередившись на тому, чи маніпулював Лі Дже Йєн злиттям Samsung C&T Corp. та Cheil Industries Inc. у 2015 році з метою отримання впливу та неправомірної вигоди.

Суддя вказав на низку невідповідностей у справі. Приміром, йдеться про відсутність доказів щодо вказаних намірів мільярдера або того, що він чи Samsung ввели в оману акціонерів.

Адвокати Лі Дже Йєна у своїй заяві зазначили, що вважають, що це виправдовує спірну угоду 2015 року, а також подякували суду.

Нагадаємо, що 55-річний бізнесмен протягом багатьох років був втягнутий у юридичну боротьбу, яка потрясла технологічний світ та спровокувала політичний скандал, що призвів до імпічменту колишньої президентки Південної Кореї Пак Кин Х’є.

У листопаді прокурори вимагали для Лі Дже Йєна п’ятирічного тюремного ув’язнення та штрафу в розмірі 500 млн вон ($376 тис.) за звинуваченнями у маніпулюванні з курсами акцій та шахрайстві щодо бухгалтерської звітності.

Звинувачення були пов’язані зі злиттям двох дочірніх компаній Samsung, яке, за словами прокурорів, допомогло зміцнити контроль мільярдера над конгломератом.

Вперше звинувачення проти бізнесмена висунули у 2017 році. Того року він був засуджений до п’яти років ув’язнення, але вже у 2018 році після апеляції термін замінили на умовний та скоротили до двох із половиною років.

У 2021 році Лі Дже Йєна засудили до двох із половиною років за звинуваченнями у хабарництві. Але невдовзі він був помилуваний та восени 2022 року очолив корейську технологічну імперію Samsung.