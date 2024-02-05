Дорогі речі часто потребують й пильного догляду. Й тут не лише вартість грає роль, але й, у деяких випадках, складність самих конструкцій. Звісно, з кожного правила є виключення, однак гарнітура доповненої реальності Apple Vision Pro не стала у ряд із такими.

Так, спеціалісти iFixit показали процес розбирання гарнітури, а Сем Кол на YouTube-каналі AppleTrack — межі міцності пристрою.

У ролику від iFixit спеціалістка та ведуча Сем Голдхарт спробувала власноруч розібрати Vision Pro на частини. І якщо у випадку з усіма зовнішніми елементами заміна доволі проста, то дістатися внутрішніх складових ґаджета — завдання «із зірочкою». Навіть з огляду на 11-річний стаж, пані Голдхарт назвала гарнітуру своїм «Еверестом».

Зовнішній дисплей прикрито парою додаткових шарів, які створюють стереоскопічний ефект. Охайно зняти їх не вдалося. З іншого боку, внутрішній захист навколо віконець для очей закріплено пластиковими тримачами, які значно легше відокремити.

Кожен з наступних кроків складається з неймовірної кількості маленьких гвинтиків, ізоляції, клею та додаткових кріплень. Незалежно від того, чи йдеться про дисплеї, набір камер та сенсорів, чи будь-які інші деталі, для заміни знадобляться маленькі викрутки, технічний фен та чимало витримки. Кількість конекторів також разюча.

А, власне, чому це все може знадобитися продемонстрував Сем Кол. Ютубер не став максимально охайно ставитися до Vision Pro та спробував змоделювати кілька ситуацій, які можуть трапитися з гарнітурою у домашніх умовах.

Так, блогер протестував спочатку незначні падіння та «випадкові» зіткнення зі стінами. Він влучно зауважив, що пристрій не попереджає про наближення до об’єктів, коли користувач знаходиться у доповненій чи віртуальній реальності.

Оскільки значних пошкоджень від цього на Vision Pro не лишилося, пан Кол пішов далі, щоб все ж знайти слабкі місця конструкції.

І так, розбити пристрій все ж вдалося. Проте у звичайних ситуаціях радше за все гарнітура отримає незначні пошкодження на кшталт подряпин, а не розіб’ється та вийде з ладу. З практики ютубера, навіть після кількох падінь та ударів з невеликими «відмітинами» зовні, гаджет міг далі працювати. Однак перевіряти подібне на власному досвіді я б не радив, адже ремонт, як показали iFixit, буде не просто дорогим, а ще й складним.