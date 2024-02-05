Автори козацької action/adventure 1505: Knight Becomes Kozak / «1505: Лицар стає Козаком», а це наразі лише дві людини, планують випустити гру у Дочасному доступі восени 2024 р. Про це пише Gamedev.DOU.ua, посилаючись на пост авторів у LinkedIn.

Події 1505: Knight Becomes Kozak розгортаються на тлі раннього українського Відродження, ще до заснування Запорізької Січі у часи, коли територія України входила до складу Великого Князівства Литовського. Головний герой гри – колишній лицар Київського воєводства, що безславно завершив свою службу після невдачі у Литовсько-московській війні 1500-1503 рр. Крім того, як другий син дрібного шляхтича, він лишився без спадщини. Герой вирушає до південних кордонів Великого Князівства Литовського, де проходить межа з Османською імперією.

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1505: Knight Becomes Kozak розробляють лише дві людини, Level Artist компанії Ubisoft Михайло Бурлаков та Concept Environment Artist Нікіта Бірюкович. Розробка гри почалась лише 9 місяців тому.

Спочатку планувалося, що 1505: Knight Becomes Kozak буде прямолінійним stealth/action на кшталт ігор серії A Plague Tale. Зараз це дослідження нескінченного степу, цей режим стане передісторією кампанії гри. Зі зброї у лицаря-козака шабля, мушкет та короткий лук. Автори планують додати в гру історичні довідки щодо побуту народів степу, якісь цікаві підробці тощо.

Схоже 1505: Knight Becomes Kozak – це та сама Assassin’s Creed: Zaporozhian Sich, яку ми скоріше за все ніколи не отримаємо. Сторінки в Steam у гри поки що немає, тож просто запам’ятаємо цю назву.