У квітні 2023 року 54-річний хакер Гері Боузер вийшов на волю, відбувши 14 місяців із 40-місячного терміну ув’язнення. Хороша поведінка скоротила час його перебування за ґратами, але тепер його можливості обмежені. Про це пише The Guardian.

Йдеться про канадця, який належав до хакерського угрупування Team Xecuter. Він відомий тим, що зламував консолі Nintendo, за що отримав тюремний термін.

За вироком суду, він має сплатити $14,5 млн відшкодування збитків на користь компанії. $175 із цієї суми йому вдалося виплатити, перебуваючи у тюрмі. Решту він, очевидно, сплачуватиме до кінця свого життя.

До історії з Nintendo Гері Боузер керував інтернет-кафе та заробляв на життя ремонтом комп’ютерної техніки. Але у 2010 році він переїхав у Домініканську Республіку, а згодом налагодив зв’язки з Team Xecuter.

«Я став посередником між людьми, які займалися розробкою, і тими, хто насправді володів мод-чипами та грав в ігри, – розповів він. – Я отримував відгуки від тестувальників, а потім надсилав їх розробникам… Я вмію спілкуватися з людьми, і саме тому в кінцевому підсумку я став більш залученим».

Хакера арештували восени 2020 року. Він згадав, що це сталося о четвертій годині ранку. Коли він прокинувся, то побачив трьох людей, які націлили гвинтівки на його голову. Вони витягли Гері Боузера з дому, посадили в кузов пікапа і відвезли до офісу Інтерполу.

Хакер перебував у кількох тюрмах. Все це відбувалося в розпал пандемії Covid-19. Попри застосовані заходи безпеки, Гері Боузер все ж тяжко захворів.

Його справа мала привернути увагу та слугувати попередженням іншим про сурове покарання за незаконні дії. Втім, за словами хакера, він міг би боротися зі звинуваченнями, але це коштувало значних грошей та часу. Тому було простіше визнати провину та відповідати за двома пунктами звинувачення.

Зараз Гері Боузер зміг знайти житло. А після оплати оренди в нього лишається кілька сотень доларів на харчі та інші потреби. Попри складне становище він каже, що все могло бути набагато гірше. Приміром, у віці 20 років він був бездомним.

Водночас хакер шукає роботу. На своєму вебсайті він перелічує послуги, які може надати. За його словами, йому важко знайти довготривалу роботу, зважаючи на історію з Nintendo.

Але поки він повертається до своєї першої «любові» – ретро-техніки, і працює з олдскульними калькуляторами Texas Instruments. Юридично йому не дозволено мати справу з сучасним ігровим обладнанням.