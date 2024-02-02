Google повідомила, що YouTube Premium та Music зібрали понад 100 мільйонів платних підписників. Компанія уточнила, що це разом з пробними підписниками.
З запуску платної підписки та YouTube Music у 2015 році, сервіс став доступним у понад 100 країнах по всьому світу.
У блог-пості компанія розповіла, що за останній рік на сервіс підписалось ще 20 мільйонів користувачів. Ліор Коен, голова відділу музики, повідомив, що у майбутньому компанія планує розширювати сервіс у більшій кількості країн.
«Музична індустрія перебуває на критичному етапі. Разом ми можемо використовувати технологічні інновації, щоб отримати безпрецедентну цінність для артистів і шанувальників, спираючись на наш імпульс, який вніс $6 мільярдів у музичну індустрію за 12 місяців. Від використання штучного інтелекту для розвитку творчої уяви до плавного поєднання короткого та довгоформатного контенту для максимального показу артистів, ми можемо створити майбутнє разом, де процвітає музична індустрія», — написав Ліор Коен.
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