Google повідомила, що YouTube Premium та Music зібрали понад 100 мільйонів платних підписників. Компанія уточнила, що це разом з пробними підписниками.

З запуску платної підписки та YouTube Music у 2015 році, сервіс став доступним у понад 100 країнах по всьому світу.

У блог-пості компанія розповіла, що за останній рік на сервіс підписалось ще 20 мільйонів користувачів. Ліор Коен, голова відділу музики, повідомив, що у майбутньому компанія планує розширювати сервіс у більшій кількості країн.