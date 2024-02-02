Universal Pictures представила офіційний трейлер фільм «Залишенці» / The Holdovers. В Україні стрічка вийде в прокат 29 лютого цього року.

Фільм розповідає історію скупого вчителя початкової школи Нової Англії, який змушений залишитись в кампусі під час різдвяних канікул, щоб наглядати за дітьми, яким нікуди йти.

Проте незабаром його неприязнь переростає у несподівану дружбу з одним із учнів та шеф-кухаркою школи, яка щойно втратила сина у В’єтнамі.

Режисером картини став Александр Пейн. До акторського складу увійшли: Пол Джаматті («Нокдаун»), Да’Він Джой Рендольф («Загублене місто», «Вбивства в одній будівлі»).