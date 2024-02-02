Tesla врегулювала судовий позов про небезпечні відходи на своїх об’єктах у штаті Каліфорнія. Про це повідомляє TechCrunch.

Відповідний позов подали 25 округів штату. Тепер сторони досягли мирової угоди, за умовами якої автовиробник має сплатити $1,5 млн штрафу.

Вказана сума складається з $1,3 млн безпосередньо цивільного штрафу та ще $200 тис. як відшкодування за витрати у межах розслідування.

Згідно з умовами угоди, Tesla також муситиме проводити навчання для своїх співробітників та проходити щорічні перевірки щодо небезпечних відходів. Їх упродовж наступних п’яти років проводитимуть незалежні представники на деяких об’єктах компанії.

Раніше деякі округи Каліфорнії звинуватили Tesla в тому, що компанія неправильно поводилася з небезпечними відходами на своїх об’єктах по всьому штату. У відповідному позові стверджувалося, що порушення мали місце на 101 об’єкті, зокрема й на заводі Tesla у місті Фрімонт.

Автовиробника звинуватили в порушенні законів штату про недобросовісну підприємницьку діяльність та поводження з небезпечними відходами через неналежне маркування відходів і відправлення їх на звалища, які не можуть приймати небезпечні матеріали.