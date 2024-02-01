У США група 25 округів штату Каліфорнія подала до суду на Tesla. Вони стверджують, що компанія неправильно поводилася з небезпечними відходами на своїх об’єктах по всьому штату, пише Reuters.

Позов від Лос-Анджелеса, Сан-Хоакіна, Сан-Франциско та інших округів був поданий до суду штату Каліфорнія. Позивачі вимагають цивільних штрафів і судової заборони, яка зобов’язала б Tesla належним чином поводитися з відходами в майбутньому.

Автовиробника звинувачують в порушенні законів штату про недобросовісну підприємницьку діяльність та поводження з небезпечними відходами через неналежне маркування відходів і відправлення їх на звалища, які не можуть приймати небезпечні матеріали.

У Каліфорнії законодавство про поводження з небезпечними відходами передбачає потенційні цивільні штрафи до $70 тис. за кожне порушення на день.

За інформацією агентства, відходи на об’єктах Tesla у Каліфорнії включають лакофарбові матеріали, гальмівні рідини, використані акумулятори, антифриз і дизельне пальне. У позові стверджується, що порушення мали місце на 101 об’єкті, зокрема й на заводі Tesla у місті Фрімонт.

До слова, останнім часом Tesla також зіткнулася з проблемами щодо своїх електромобілів. Приміром, недавно стало відомо, що компанія відкликає 200 тис. автомобілів у США через несправність камери заднього виду.

Проблема полягає в тому, що камера не включається, коли машина рухається заднім ходом. Причина несправності – збій у програмному забезпечені.