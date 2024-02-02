Google офіційно видалив посилання на кеш зі сніпетів (блок з описом суті сторінки) результатів пошуку. Це сталося наприкінці січня, повідомляє Search Engine Land.

У компанії також розповіли, що в найближчому майбутньому цю функцію повністю вилучать із пошукової видачі.

За словами представника Google із питань пошукової системи Денні Саллівана, компанія вирішила «відправити на пенсію» функцію та незабаром повністю видалить кеш.

При цьому технологічний гігант й надалі «поважатиме» директиву Noarchive, яка забороняє пошуковим системам кешувати вебсторінки.

Водночас він сподівається, що Google додасть у результати пошуку посилання на безплатний сервіс Wayback Machine. Таким чином користувачі матимуть доступ до архівних версій сторінок.

Представник Google при цьому уточнив, що це рішення – не в його компетенції, тому він не може нічого обіцяти з цього приводу. Але він вважає, що це усім піде на користь.