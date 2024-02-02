Після того, як Apple дозволила сторонні магазини для iOS, компанія розповіла, що Європейський Союз приносить лише 7% від загального прибутку App Store. Про це повідомляють TechCrunch.

За словами головного фінансового директора компанії Лука Маестрі, грошовий вплив цих змін залежатиме від вибору розробників для впровадження різних систем: «Багато залежатиме від вибору, який буде зроблено. Щоб зберегти це в контексті, зміни стосуються ринку ЄС, який становить приблизно 7% доходу нашого магазину».

Попри те, що Apple начеб-то відкрила свою систему для сторонніх магазинів, розробники незадоволені цими змінами. Генеральний директор Spotify Даніель Ек висловив своє розчарування нещодавніми змінами.

Тім Свіні, генеральний директор Epic Games, також погодився з тим, що зміни Apple це ніщо інше як спроба обійти Закон про цифрові ринки. Як це вплине на дохід App Store ми дізнаємось у майбутньому.