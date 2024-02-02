Зірка серіалу Breaking Bad / «Пуститися берега» Браян Кренстон хоче побачити фільм The Office / «Офіс». Про це пишуть IGN.

Актор висловив свою ідею на подкасті Office Ladies, який ведуть актриса Дженна Фішер, що зіграла Пем Біслі та Анджела Кінсі, яка виконала роль Анджели Мартін.

«Припустимо, що замість перезапуску серіалу був би фільм? Щось, де ми можемо побачити, де всі ці люди, в усьому акторському складі, які нам цікаві. Наприкінці ми дивувалися: куди вони поділися? Що з ними сталося?», – сказав Кренстон.

Акторки підтримали цю ідею. Фішер розповіла, що готова була б взятися за проєкт, якщо ним займеться Грег Деніелс, один зі співтворців серіалу.

Сам Грег раніше розповідав, що перезапуск зосередиться не так на тому, аби розповісти ту ж історію, а на розширенні всесвіту новими героями.