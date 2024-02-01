Компанія SpaceX виграла контракт, який передбачає запуск комерційної космічної станції, частково побудованої європейською компанією Airbus SE. Про це пише Bloomberg.

За контрактом, станцію у космос доправить ракета Starship, яка поки проходить випробування. Сума цієї угоди наразі не розголошується.

Йдеться про станцію Starlab від партнерів Airbus і Voyager Space Holdings, Inc. Це – одна з низки приватних орбітальних космічних станцій, які розробляються як форпости для досліджень і комерції в наступному десятилітті.

Побудовані та експлуатовані компаніями у партнерстві з NASA, орбітальні лабораторії мають на меті замінити застарілу Міжнародну космічну станцію. Вона має бути виведена з експлуатації вже у 2031 році.

Starlab планують запустити в повністю зібраному вигляді всього за один політ.

Voyager вже кілька років керує розробкою Starlab. Її концепція була однією з обраних NASA для фінансування у 2021 році. Пропозиція Voyager отримала найбільшу фінансову підтримку NASA – $160 млн. Торік стало відомо, що Voyager Space створила спільне підприємство з Airbus для розробки Starlab.