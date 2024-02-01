На State of Play показали аж два проєкти у всесвіті Silent Hill. Окрім очікуваного нового трейлеру ремейку другої частини, Konami також показали безплатну гру The Short Message, яку ви вже можете зіграти на PlayStation 5.

Silent Hill: The Short Message це експериментальна коротка гра з новими молодими героями. Проєкт є частиною планів Konami по відродженню франшизи.

У цій грі втілили більш експериментальні ідеї, щоб побачити, що може спрацювати, а що ні. До створення гри було залучено чимало нових та молодих розробників, які люблять серію горрорів та хотіли стати її частиною.

«Отримавши повідомлення від своєї подруги Майї, Аніта опиняється в руйнуючому житловому будинку, сумно відомому чутками про самогубства. Занурена всередину, Аніта незабаром виявляє, що її відчуття реальності руйнується, оскільки вона стикається з дивними, потойбічними просторами, де переслідує спотворений монстр. Повідомлення Майї було чітким — «не можна піти, доки не знайдеш» — але що насправді шукає Аніта?»

Окрім нової безплатної гри, Konami також презентували новий трейлер римейку Silent Hill 2. Здебільшого відео було зосереджене на бойовій системі та ігроладі з камерою від третьої особи.