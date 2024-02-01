OneDrive отримав велике оновлення

OneDrive починає поступово розгортати велике оновлення, яке трансформує інтерфейс і функціональність сервісу, щоб зробити його швидшим та інтуїтивно зрозумілішим.

Основні особливості нового оновлення OneDrive:

Оновлений візуальний дизайн: інтерфейс в OneDrive тепер фокусується на зменшенні безладу та на важливому вмісті.

People View: OneDrive додає нове подання «Люди». Ця функція впорядковує файли за людьми, з якими співпрацює користувач, полегшуючи пошук файлів.

Фільтрація та пошук за типами файлів: нові фільтри файлів дозволяють користувачам швидше знаходити певні типи файлів, наприклад, документи Word або таблиці Excel. Вибравши тип файлу, користувачі можуть продовжити пошук у цій категорії для отримання точних результатів.

Спрощені команди: Кнопка «Створити» була оновлена, щоб включити опції як для завантаження до OneDrive, так і для створення нових документів. Ця кнопка тепер постійно доступна в усіх поданнях інтерфейсу, що сприяє швидшому створенню вмісту.

Контекстне меню для команд файлів і папок: користувачі тепер можуть переглянути всі команди для файлу або папки, натиснувши на контекстне меню, що спрощує взаємодію та скорочує час, необхідний для доступу до різних опцій.

Оновлена версія OneDrive поступово стане доступною всім користувачам сервісу.