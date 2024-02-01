Концепт Dacia Sandrider – для реальних перегонів «Дакар»

Ось як дивно буває: новинка Dacia Sandrider заявлена у статусі концепту – але ж створена для реальних перегонів! Фактично перед нами 4,14-метровий гоночний болід Dacia Sandrider Concept, що побудований на основі концепту Dacia Manifesto, але з повністю зміненою технікою.

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А саме – встановлено бензиновий 3-літровий двигун V6 (360 к.с. та 539 Нм), повний привод та 6-ступенева секвентальна коробка передач. Підвіска Dacia Sandrider Concept дозволяє вільний хід коліс в діапазоні 350 мм, а 17-дюймові алюмінієві колісні диски взуті у поза-шляхові шини BF Goodrich.

Крім того, варто відзначити всередині Dacia Sandrider Concept трубчастий каркас безпеки, спортивні сидіння-ковші, бортові комп’ютери для контролю пройденої дистанції тощо.

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Ретельна підготовка Dacia Sandrider Concept не випадкова. Адже цей автомобіль вже готується до чемпіонату World Rally-Raid Championship та реальних перегонів, серед який – найбільш відомий ралі-рейд «Дакар». Причому пілотами новинки Dacia Sandrider Concept будуть виступати не менш відомі Себастьян Леб та Нассер Аль-Атія.