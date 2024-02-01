Сьогодні вночі пройшла презентація State of Play від PlayStation під час якої показали трейлер Judas, нової гри студії Ghost Story, заснованої Кеном Левіном, творцем серії BioShock.

У пості для PlayStatoin Blog Кен Левін також поділився деякими подробицями гри. Гравці опиняться у космічному місті Майфлавер, громадяни якого навчені шпигувати один за одним і розривати один одного за найменшу провину. У цьому місті машини керують всім, від влади до мистецтва.

Керівники цього космічного міста намагаються перетворити вас на те, ким ви ніколи не були – взірцевого громадянина. Але в знак протесту, ви маєте розпочати нищівну революцію, щоб все це зруйнувати.

За словами Кена, ви будете рушієм кожної події в історії з новим складом персонажів. І кожне ваше рішення впливатиме на цю історію «способами, яких ви раніше не бачили в наших іграх».

Наразі про дату релізу нічого не повідомляється, однак раніше TakeTwo повідомляли, що приблизне вікно виходу гри це березень 2025 року. Judas буде доступна на PlayStation 5, XBOX Series X|S та ПК.