Ea Sports FC 24, перша гра у серії після кінця угоди з FIFA, не змогла продатись більшим накладом ніж FIFA 23, але все ж заробила більше грошей. Про це повідомили PC Gamer посилаючись на фінансовий звіт Electronic Arts.

Головний фінансовий директор EA, Стюарт Кенфілд, розповів, що компанія продала на 5% менше копій гри FC 24, аніж FIFA 23, але без повних цифр. Проте Британська асоціація розваг і роздрібної торгівлі на початку січня опублікувала статистику, де EA Sports FC продала 2,25 мільйона копій в Британії проти 2,39 мільйона копій FIFA 23.

Попри менші продажі гри, Ultimate Team продовжує рости. Прибутки виросли до рекордних 1,71 мільярда доларів у третьому кварталі. За словами Стюарта Кенфілда, це перевищує очікування компанії.

Стюарт також розповів, що Electronic Arts очікує повільне зростання продажів гри та її прибутків протягом року. Однак враховуючи, що FIFA 23 мала одні з найкращих показників у серії, результати EA Sports FC 24 показують, що ребрендинг нічим не зашкодив.