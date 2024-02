Хідео Коджіма з’явився на State of Play з двома новинками. Однією з них є 9 хвилинний трейлер Death Stranding 2 – On The Beach. Другою новинкою є анонс шпигунського екшену Physint.

Новим трейлером японський розробник підтвердив новини про те, що друга частина Death Stranding матиме підзаголовок On The Beach та вікно релізу у 2025 році.

Сем повертається для того, аби виконувати завдання вже поза Об’єднаними Містами Америки. Разом зі супутниками, серед яких також буде говорюча лялька, він вирушає в нову подорож, щоб врятувати людство від вимирання. Ця подорож, наповнена небезпеками та потойбічними ворогами викличе одне важливе питання: «Чи варто було нам підключатися?»

Ще одним анонсом є повернення Хідео Коджіми до шпигунських ігор з Physint. Kojima Production візьметься за роботу над грою після виходу Death Stranding 2. За словами самого Хідео, це буде кульмінація його кар’єри.

Поки що інші подробиці про майбутній проєкт не розголошуються, проте Коджіма натякає, що це буде не просто інтерактивна гра, а «водночас і фільм з точки зору зовнішнього вигляду, історії, теми, акторського складу, акторської гри, моди та звуку», до якої ймовірно будуть залучені команди Sony з виробництва фільмів та музики.