Корпорація Microsoft оголосила про 33% зростання прибутку за жовтень-грудень завдяки значним інвестиціям у технології штучного інтелекту, пише AP News. Компанія повідомила про чистий прибуток у розмірі $21,87 млрд, або $2,93 на акцію, що перевершило очікування Волл-стріт. Це збільшення значною мірою пов’язане зі зростанням підрозділу хмарних обчислень, який є основним напрямком інвестицій Microsoft у штучний інтелект. Виторг за квартал досяг $62,02 млрд, що на 18% більше, ніж торік, і також перевищила очікування.

Інтеграція технології штучного інтелекту позиціює Microsoft як лідера в секторі ШІ, що потенційно розширює її частку в цифровій рекламі. Придбання 13 жовтня виробника відеоігор Activision Blizzard за $69 мільярдів сприяло зростанню доходів Microsoft, хоча і вплинуло на операційний прибуток через коригування обліку придбання та витрати на інтеграцію.

Хмарний бізнес-сегмент Microsoft збільшив дохід на 20%, в той час, як офісний пакет Office та мережа LinkedIn зросли на 13%. Бізнес персональних комп’ютерів, включаючи відеоігри та сервіси Xbox, зріс на 19%, чому значною мірою сприяло придбання Activision Blizzard. Попри початкові занепокоєння інвесторів щодо агресивних інвестиційних планів Microsoft, акції компанії відновили більшу частину початкових втрат на позабіржових торгах.