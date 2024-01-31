Німецька прокуратура тимчасово вилучила майже 50 тис. біткоїнів на суму близько $2,1 млрд у межах розслідування діяльності файлообмінної платформи, яку вважають незаконною. Про це пише Bloomberg.

Справа стосується сервісу для обміну файлами, який працював до 2013 року. У межах розслідування фігурують двоє підозрюваних. DW уточнило, що одному з них 37 років, а іншому – 40.

Вважається, що вони використали прибуток від діяльності платформи та придбали на ці гроші біткоїни. Тепер один із підозрюваних перевів біткоїни на гаманець, який належить федеральній поліції Німеччини.

Підтримку в розслідуванні надало Федеральне управління кримінальної поліції Німеччини та Федеральне бюро розслідувань США.

У прокуратурі Саксонії зауважили, що йдеться про найбільшу суму біткоїнів, яка коли-небудь була вилучена правоохоронними органами Німеччини.