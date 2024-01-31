Microsoft опублікувала результати другого кварталу 2024 фінансового року. Ігровий бізнес став третім найприбутковішим для компанії, поступаючись лише Office 365 та хмарним сервісам. Про це пишуть The Verge.

Дохід від ігрового бізнесу виріс на 49%. Здебільшого це завдяки Activision Blizzard, чиї доходи вперше додали у квартальний звіт. Загалом ігри принесли компанії дохід $7,11 мільярда.

Наскільки саме виросли прибутки саме від XBOX невідомо, оскільки основним додатком є саме Activsion Blizzard. Проте, компанія також розповіла, що продажі консолей виросли всього на 3%. Також зазначили, що Starfield допоміг росту Game Pass, але тут без подробиць.

Доходи від Windows також ростуть. Компанія повідомляє, що після кількох невдалих кварталів, доходи від Windows знову починають зростати. Водночас доходи від продажів пристроїв Surface продовжують падати в цьому кварталі.

У другому кварталі відбулось падіння на 9%, але виконавчий фінансовий директор Емі Гуд все одне зазначила, що це не так погано, як очікувалось. Вона також зазначила, що падіння доходів від продажів пристроїв продовжиться й у третьому кварталі.