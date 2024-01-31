Четвірка на п’ятірку: представлено нові BMW 4-серії Coupe та BMW 4-серії Convertible

Ну, якщо бути максимально точним, то не «нові», а лише «оновлені». Проте оновлення вийшло масштабним: всі версії BMW 4-серії – тобто, автомобілі з кузовами Coupe (купе) та Convertible (кабріолет), а також спорт-версії М4.

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Головна зовнішня відмінність, що дозволяє одразу розпізнати оновлені автомобілі BMW 4-серії – це фари з майже вертикальними рисками. Також додано три нові варіанти колісних дисків та два кольори кузова.

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Ну а далі все залежить від конкретної версії автомобіля. Наприклад, BMW М440 відрізняється зміненим «носом» з характерною великою решіткою радіатора. Також версії М440 та М4 отримали нові корпуси дзеркал. А для автомобілів з пакетом M Sport відтепер додано збільшені вихлопні патрубки.

Під капотом можуть встановлюватись 4- та 6-циліндрові бензинові або дизельні двигуни, що доповнюються 48-вольтовою системою mild hybrid потужністю 8 кВт або 11 «коней». Загалом діапазон потужності може сягати 184-374 к.с., але це не враховуючи екстремальну версію BMW М4 Competition: остання додала +20 к.с. й тепер може запропонувати до 530 «коней»!

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В салоні BMW 4-серії Coupe та BMW 4-серії Convertible встановлено нове кермо зі «зрізаною» нижньою частиною та змінились варіанти оздоблення – наприклад, використовується матеріал M Performtex. Крім того, з’явився вигнутий дисплей з новітньою версією операційної системи 8.5 від BMW.

Оновлені автомобілі в Європі будуть доступні для замовлення та купівлі вже з березня 2024 року. Після цього чекаємо на появу новинок і в Україні.