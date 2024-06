Знайомі ігрові фракції та локації, швидкий ігровий процес, непростий баланс між використанням класичної зброї та фантастичних унікальних вмінь, відомі ігрові режими та великі заплутані карти, які майже завжди залишають спину відкритою, щоб ускладнити кемперство, XDefiant має всі можливості для того, щоб гідно конкурувати в ніші командних мережевих шутерів. Це за умови, що все перераховане вище буде працювати як належить. Але поки що працює воно не завжди.

Гра XDefiant Жанр мережевий шутер Платформи Windows, PlayStation 5, Xbox Series X/S Мови англійська, українська Розробник Ubisoft San Francisco Видавець Ubisoft Посилання

Ubisoft

З певних причин у світі швидких змагальних шутерів зараз утворилася лакуна, яку активно намагаються заповнити різні студії. XDefiant – це оригінальна спроба Ubisoft, аркадний шутер із низьким TTK і водночас із системою класових навичок та ультимативними вміннями. Відверто кажучи, цікаве поєднання, і добре, що маючи величезну кількість франшиз і впізнаваних персонажів, розробники вирішили відмовитися від приставки Tom Clancy’s та дещо переосмислили ігрові фракції.

Таким чином, в Ubisoft з’явився власний мультивсесвіт, у якому персонажі із Watch Dogs 2, FarCry 6, Splinter Cell, Ghost Recon Phantoms та The Division на локаціях із відомих ігор змагаються за… і отут вже виникають перші питання. Чому всі ці люди з різних світів зібралися разом, за що, власне, йде боротьба? Поки що відповідей немає.

Гравці наче переносяться на два десятки років назад, коли такі умовності мало кого хвилювали, обирай собі персонажа до смаку і вперед. Але зараз не нульові. Ніхто, звісно, не очікує рівня Blizzard, яка витрачала по вісім місяців на створення анімаційних роликів із передісторією окремо взятого персонажа, але хоча б трішки контексту було б непогано отримати, для кращого розуміння того, що відбувається на екрані.

Та хоча б з погляду геймплея з грою все максимально зрозуміло, і режими та навіть унікальні вміння фракцій ми вже бачили в тому чи іншому вигляді, тому тут ніяких сюрпризів.

З ігровими режимами все дуже просто – їх п’ять, класичний Супровід, три варіації контролю зон (лінійний, із просуванням по карті, утримання трьох точок водночас, захоплення зони, що мігрує по карті), та “Мастак”, переосмислений режим Kill Confirm з Call of Duty, в якому очки будуть зараховуватись за збір жетонів загиблих ворожих (+1 очко в командний залік) та дружніх (-1 очко із заліку команди противників) гравців. Гравці, що мають найбільшу кількість жетонів, стають “мастаками” із підвищеною швидкістю пересування та перезарядження зброї, а кожен підібраний ними жетон приносить 3 очки в командний залік. Мінуси? Позиція мастака розкривається для ворожої команди, тому задача тут охороняти свого найкращого гравця і полювати на мастака супротивника.

Кожна фракція це фактично клас персонажа. Лібертад – це медики, Примари – танки з енергетичними щитами, Ешелон – штурмовики, Чистильники, власне, гм, чистильники, відповідальні за зачистку території від ворогів та їх пристроїв за допомогою дронів та вогнебомб, DedSec займаються дебафом – їх самонавідні робопавуки переслідують та знешкоджують ворогів, а пристрої для зламу, відповідно, хакають ворожу техніку, ну, або мають в теорії. Окрім активних здібностей у фракцій є й пасивні – зцілення, запалювальні набої, підвищений рівень здоров’я чи постійне виготовлення пристроїв (гранати, міни й т.і.).

Нова зброя, як і нові персонажі, розблоковуються через виконання певних умов, на кшталт “вилікувати Х одиниць здоров’я” чи “вбити Х ворогів влучним пострілом в голову”, нічого надскладного насправді після 30+ годин гри у мене залишалися закритими лише чотири персонажі та один тип гранат, все інше розблокувалося під час гри без докладання додаткових зусиль. Окрім фракції DedSec, її я отримав за придбання набору засновника, через гру це насправді було б доволі довго. Але станом на зараз DedSec відносно слабкі – павучки помічні, а от злам банально не працює, бо зазвичай тебе одразу вбивають гравці, чиї пристрої ти хакаєш.

І тут ми підходимо до першої серйозної проблеми – дисбалансу вмінь. Як ми вже казали, TTK в грі доволі низький, вмираєш ти від пари влучань, а наявність вмінь передбачає можливість отримати від них якусь користь в середньостроковій перспективі. Користь енергетичних щитів і купола в якості ульти очевидна, те саме можна сказати про невидимість і можливість бачити крізь стіни для всієї команди в Ешелона. Дрони та вогнебомби Чистильників? Таке собі, ситуативна історія. Цілющі банки BioVida у Лібертад? Взагалі ні про що з точки зору команди, ситуації, коли ними дійсно можна зцілити когось на точці, яку штурмують, і таким чином врятувати життя, настільки не часто зустрічаються, що ця навичка насправді сприймається більше як персональна аптечка. Враховуючи, що здоров’я автоматично відновлюється доволі швидко, теж не найкращий вибір. Про хакінг ми вже говорили.

Тобто станом на зараз XDefiant це швидше аркадний шутер із *деякими* навичками, бо частіше всього простіше продовжувати стріляти, ніж витрачати час на застосування якогось ситуативного вміння. А от що хорошого можна сказати, так це те, що тут можна, потрібно і, головне, не складно контрити деякі доволі потужні ульти. Бачите ворожий купол? Розбирати його ви будете довго, але ніхто не заважає зайти персонажу за спину (спереду ваншотне) і просто вбити його. Вогнемет має обмежений радіус дії, а мапи доволі заплутані, користуйтесь. Інші ульти непогано контряться пострілом в голову.

З вміннями розібралися, а що там по зброї? Знаєте, важко сказати. В теорії, з основної зброї маємо штурмові гвинтівки, пістолети-кулемети, рушниці, ручні кулемети, стрілецькі та снайперські гвинтівки, в допоміжній лише п’ять пістолетів. Плюси й мінуси кожного типу вам відомі ще з часів перших Call of Duty та Medal of Honor. Підвищуючи рівень зброї ви, як в Call of Duty, відкриваєте доступ до модулів, слотів для їх встановлення сім – дуло, ствол, передня планка, оптика, магазин, заднє руків’я та приклад, але одночасно можна використовувати не більше п’яти.

Причому модулі значно покращують характеристики зброї, гвинтівка, що здавалася непрактичною в базовому варіанті, може виглядати зовсім інакше із правильно підібраними модулями. І так, в грі вже з’явилися мета набори, які варто фармити, щоб покращити свою результативність.

Що там по балансу? А його немає. Снайперська TAC-50 на середніх і дальніх відстанях краще будь-чого, якщо у вас руки з правильного місця. Як варіант, замість неї можна взяти будь-який зі стрілецьких стволів – СГД чи MK 20 SSR, на коротких відстанях краще за все P90, а якщо вже чомусь дуже хочеться штурмову гвинтівку, то придивіться до АК-47 чи M16A4, все інше банально не потрібно. От взагалі. Так, можна говорити про те, що це все поправиться патчами, але в Ubisoft буде чим зайнятися до того, як взятися патчити зброю.

Наприклад, пропатчити мережевий код і придбати більше серверів. Тому що стан, в якому гра існує зараз, це просто смішно. Пам’ятаєте старі-добрі часи Call of Duty до появи синхронізації стану та фреймів? Ну ті часи, коли ти міг випустити в противника половину магазину, потім вмерти та дізнатися на повторі, що насправді ти взагалі не встиг вистрілити, бо тебе вбили пострілом в голову ще до того, як ти побачив ворога? Оце XDefiant у 2024 році, тільки ще й повторів немає, тому доводиться гадати якого, власне, біса, гра продемонструвала вам зареєстроване влучання по ворогу, щобільше, ось анімація горіння його моделі від ваших запалювальних набоїв, але ви вмерли, а у ворога лишилося 100% очків здоров’я. Ну і, щоб мало не було, майте собі смачні смерті за рогом в грі, в якій стіни не прострілюються. І це не одиничні випадки, це трапляється постійно. В кожній довбаній грі.

Розробники похвалилися тим, що за перший тиждень отримали 8 мільйонів гравців. Дуже радий за них, чудовий показник. А можна тепер зробити так, щоб тих 8 мільйонів якось рівномірно розподіляти між матчами? Я люблю виклик, звісно, але трохи втомився регулярно грати неповною командою проти шести ворогів. Був би вдячний. Ну і головне – поки що уникайте XDefiant на ПК, якщо вам не подобається засилля чітерів. Напередодні написання цього матеріалу я вирішив перевірити чи не покращилася ситуація і буквально в першому ж матчі натрапив на якогось місцевого Флеша із сотнею вбивств. Дякую, але ні, я назад на Xbox.

Але якщо все настільки погано, то чому у гри вже сформувалася така активна фанбаза? По-перше, тому що геймплейно гра насправді багатообіцяюча, перспективи у неї є. По-друге, мабуть все змагальні шутери-сервіси зараз в тій чи іншій формі використовують SBMM (skill-based matchmaking). Ця система дозволяє кластеризувати гравців по рівню вмінь, забезпечуючи таким чином більш… комфортний, мабуть, рівень гри для переважної більшості аудиторії. Звичайний гравець не потрапляє в матчі із про-гравцями, які можуть самостійно розібрати всю команду противника, а грає натомість з іншими гравцями свого рівня.

Немає розгромних рахунків, але немає і значних викликів, бігай собі стріляй. Так, ти довше будеш покращувати свій скіл, ну бо ж наче і так все виходить, та й немає додаткового виклику, але ж зате ось ти молодець, на першому місці в табличці. Це дозволяє зменшити відтік розчарованих програшами гравців, генерує більше проданих сезонних пропусків, всі щасливі.

Ну майже всі, бо разом з тим сильні гравці виявляються згрупованими із такими ж самим опонентами та вже не можуть весело робити 360 no scope в пісочниці із дошколятами, їм доводиться трошки напружуватись, щоб не програти, що не всім до вподоби. І тут з’являється святий грааль у вигляді XDefiant, де в нерейтинговій грі SBMM відсутній. Супер весело для хороших гравців, які записують круті відео і радять всім просто ставати кращими. Не дуже весело для посередніх гравців, які теж не хочуть оверачівити, а просто вирішили побігати пару матчів перед сном. Хто правий в цій суперечці встановити важко, я особисто вважаю, що мають бути опції, і добре, що у прихильників олдскулу з’явився такий варіант, але побачимо що буде з користувацькою базою через рік-другий.

Оскільки XDefiant – безплатна гра, тут, звісно, є свій батлпас та магазин із косметикою і, станом на зараз, ситуація із ними така, що ви можете сміливо продовжувати грати в базову безплатну версію не витрачаючи додаткових коштів. Альтернативні вигляди зброї та персонажів настільки невиразні, що ви особливо нічого не втрачаєте.

Окремо хотів би зазначити текстову українську локалізацію, яку гра отримала на старті. Вона дуже вдала, за винятком кількох спірних моментів тут немає до чого прискіпатися, а ми ж говоримо про змагальний шутер, серед аудиторії якого давно сформувався свій сленг. Як на мене, то це видатне досягнення. Ну і, крім того, це перша гра Ubisoft з українською, тож трохи пограти в неї варто хоча б для того, щоб підкреслити що нам важлива наявність рідної мови у грі, так може і наступний Assassin’s Creed отримає українську.

Підсумовуючи, хотів би сказати, що зараз XDefiant не виглядає як гра, що дійшла до релізу. Тут мало зброї, мало фракцій, мало ігрових режимів, існують серйозні проблеми із реєстрацією влучань, неможливо аналізувати що пішло не так, адже ви не бачите повтори власної смерті (над цим розробники зараз працюють). Це більше схоже на гру у Дочасному доступі, над якою ще працювати та працювати. Проте матчі тут можуть бути дуже динамічними та захоплюючими, якщо зірки зійдуться і все працюватиме як має. Шкода, що поки що це трапляється не дуже часто.