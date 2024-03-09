The Brew Barons – це гра про алкогольних магнатів, які літають на гідропланах по вигаданій версії Середземномор’я у пошуках кращих замовлень, рідкісних інгредієнтів та гарної бійки з повітряними піратами. Так, автори гри дуже люблять аніме студії Studio Ghibli й особливо Porco Rosso.

Гра The Brew Barons Жанр аркадний симулятор Платформи Windows Мови англійська Розробник Lifetap Studios Видавець Lifetap Studios Посилання

Steam

Porco Rosso

Розробники з Lifetap Studios не приховують, що джерело натхнення The Brew Barons це саме аніме Porco Rosso. Якщо ви якимось дивом ще не дивилися цей анімаційний фільм, дуже радимо це зробити. Міядзакі по справжньому закоханий у літаки, а Porco Rosso, який розповідає історію колишнього військового пілота, що перетворився на кнура і полює на повітряних піратів між островами Адріатики у 1920-30-х роках минулого сторіччя – це його зізнання у кохані до неба.

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Щоб два рази не вставати, подивіться і The Wind Rises, ще одну стрічку Міядзакі, присвячену літакам.

Я б додав до джерел натхнення ще й авіааркаду Crimson Skies від Zipper Interactive та Aces Game Studio. Битви з гігантськими цепелінами піратських босів у The Brew Barons буквально переносять нас у цю гру 2000 року. До речі, я б залюбки подивився на ремейк Crimson Skies.

Золота доба гідропланів

Автором The Brew Barons дійсно вдалося втілити атмосферу Porco Rosso та золотої доби гідропланів (1920 – початок 1930 рр.) у грі. Складається враження, що ви потрапили просто в середину мультфільму. Такі самі розкидані по насичено блакитному морю острови з лісами, ланами та білими будиночками невеличких містечок. Такі ж самі витончені та стрімкі силуети літаків на поплавках, що колихаються на хвилях або прорізають блакить неба, по якому пливуть пухкі білі хмари.

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Розробникам з Lifetap Studios вдалось передати навіть характерний, притаманний саме мультфільмам Studio Ghibli та Міядзакі візуальний стиль. А ще музика, вона теж чимось нагадує ту, що звучала у Porco Rosso під час польотів.

Ну і звісно ж, літаки. Як і літаки у мультфільмі Studio Ghibli вони нагадують реальні гідроплани 1920-30-х років. Як транспортні та бойові машини, так і літаки для перегонів, що змагалися колись за Кубок Шнейдера, який, до речі, теж згадують у Porco Rosso.

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Ось це – майже Curtiss R3C. Цей гідроплан чимось схожий на Macchi M.39. А це майже Aeromarine 75 чи CAMS 33. Це здається малювали з Canadian Vickers Vedette. А цей з Supermarine Southampton. Felixstowe F.2, Curtiss NC, Aero A.29, Ireland Neptune, Breda A.7, Consolidated P2Y, Consolidated PB2Y Coronado, Dornier Do X… Можете самостійно пошукати гідроплани, які надихнули авторів гри.

До речі, а чи знали ви, що один з піонерів гідроавіації – український авіаконструктор Дмитро Григорович (1883 – 1938)?

Літаки та алкоголь

Як можна побачити з назви, The Brew Barons – це гра про виробників алкоголю. Ви маєте шукати рідкісні інгредієнти та нові рецепти; варити за їх допомогою якісне пиво, сидр, вино, або дистилювати більш міцні напої – бренді, горілку, лікери тощо; та доправляти все це на своєму гідропланові до барів замовників. Залишок можна та треба реалізовувати у власному барі. Тобто це такий собі симулятор фермера, менеджера та бармена. Але ще й пілота.

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Бо рідкісні інгредієнти ростуть на далеких островах, і щоб зібрати їх треба використовувати ваш літак. Пролітаючи над полем на низькій висоті зрізаємо гвинтом злакові, фрукти збиваємо з дерев водяним кулеметом, а овочі «капаємо» за допомогою водяних бомб. Деякі інгредієнти прийдеться у прямому сенсі витягати гаком з води. Звучить це все трохи кумедно, але ж The Brew Barons це все ж таки аркада, і так навіть цікавіше, ніж просто клікати на рослини у якомусь симуляторі ферми чи виживання.

Гроза піратів

Але ж світ The Brew Barons досить небезпечний. Деякі острови архіпелагу контролюють піратські лорди, деякі міста захоплені, а над іншими можна зустріти патрулі піратів. Тож щоб отримати рідкісні інгредієнти, доступ до нових ринків збуту та запчастини для модифікації гідроплана треба дратися. А враховуючи що пірати тут літають на величезних потужних літаках, плавають на підводних човнах, а деякі живуть на гігантських дирижаблях, схожих з літаючими фортецями, бої будуть нелегкими.

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Пропонуємо відразу заощаджувати гроші з контрактів на креслення для важкого літака. Він має більше додаткової зброї, включаючи водяні торпеди, турелі та бойового дрона на мотузці, і в цілому більш міцний, хоча і керується гірше. Крім того, варто прокачувати гвинт, кулемет та бомби, тоді вони наносять більше шкоди ворогам, а крім того дозволяють збирати більш рідкісні інгредієнти для виготовлення дорожчого алкоголю.

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Бої з босами, як на наш смак, трохи затягнуті, за час, який піде на те, щоб здолати зграю підводних човнів чи величезний цепелін, ваш пілот може банально втомитися і втратити свідомість. Є деякі питання і до керування, з геймпадом воно трохи складнувате, як для аркади, а з мишею ви отримаєте менший контроль за літаком. Окремо хочеться сказати про збір інгредієнтів за допомогою бомб… це дуже незручно.

Додаткові активності

Насправді найбільша вада The Brew Barons – це неспішний початок гри. У вас лише легкий літак та декілька рецептів, між островами літати довго, грошей немає, додаткових активностей начебто небагато. Але через 5-10 годин все стане навпаки, багато що треба встигнути зробити за обмежений час.

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Тут треба витягти з морського дна скарби, що залишилися на місці, де затонув корабель, тут не дати піратам паплюжити далекий острів, тут зібрати додаткові інгредієнти та знайти нові рецепти, тут допомогти патрульному літаку. А тим часом у вас вже давно висить список негайних замовлень з чотирьох різних барів, виконати які банально немає часу.

Крім того, з’ясовується, що якщо деякі пілоти налітають багато часу разом (у кожному літаку є місце для пілота та штурмана/стрілка), то для них відкриється унікальна місія, у якій може бути геть інший геймплей. Таких місій більше десятка, а взагалі-то у вас 12 пілотів, які можуть як сісти за штурвал, так і стати за стійку бару, або керувати майстернею чи броварнею. Крім того, виконання місій дозволяє пілотам позбутися вад характеру та отримати додаткові бонусі, а часом взагалі відкриває доступ до окремих мініігр.

Штормові небеса

The Brew Barons – гарна гра з дуже приємною атмосферою. Тут, наприклад, взагалі немає вбивств, а переможені пірати тікають кудись за обрій, як і в мультфільмі Porco Rosso. The Brew Barons була б ідеальною авіааркадою, яка мала б шанс стати культовою, якби не деякі мінуси. Як то затягнутий початок гри, трохи повільні літаки, трохи незручне керування, інтерфейс та збір ресурсів, а також трошки багів, які заважають насолоджуватися грою. Автори, а я нагадаю, що це лише дві людини, оперативно випускають патчі, хоча багів все ще вистачає.

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Але, як на мене, за атмосферу Porco Rosso авторам The Brew Barons можна вибачити багато. Це не ідеальна гра, але щось таке в ній і справді є. Тож я продовжу грати в The Brew Barons, а потім злітаю на гідроплані уздовж узбережжя Адріатики в Microsoft Flight Simulator.

А крім того, буду з цікавістю слідкувати за наступною грою Lifetap Studios, автомобільною пригодою у світі постапокаліпсису Wastehaven.