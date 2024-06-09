Назва цього фільму виглядає і звучить як назва бойовику чи кримінального трилера, чи екранізації відеогри. Та насправді це романтична комедія, а точніше чорна романтична комедія. А якщо прочитати глибше, то іронічний філософсько-психологічний роздум (до того ж заснований на історії реальної людини) на тему, що таке “я” і чи можна це “я” змінити під впливом обставин і мотивації. Що таке “містичне” альтер его, про яке постійно говорять книжки та фільми, і як це альтер его (котре в романах зазвичай темне, а в реальному житті… просто інакше) виманити на світло. Чи можна бути собачником і раптом полюбити котів, або навпаки?

Назва “Хіт мен” /Hit Man Жанр чорна романтична комедія Режисер Річард Лінклейтер У ролях Ґлен Пауелл, Адріа Архона, Остін Амеліо, Ретта, Моллі Бернард, Еван Хольцман, Майк Маркофф та інші Студії AGC Studios, ShivHans Pictures, Monarch Media, Barnstorm Productions, Aggregate Films, Cinetic Media, Detour Filmproduction Хронометраж 1 година 55 хвилин Рік 2023 Сайт IMDb

Сюжет розгортається у Новому Орлеані навколо задротного учителя на ім’я Гарі Джонсон, який викладає філософію та психологію. Живе він надзвичайно нудним самотнім життям, носить шорти, сандалі та сорочки в клітинку. Викладаючи теорії Канта і Ніцше, розповідає студентам про вивільнення якогось там прихованого «я», що дозволяє прожити життя повноцінно, на максимумі, але сам тихо-спокійно їздить на «хонді цивік» і має двох котів на прізвиська Его та Айді (ID, тобто ідентифікація). Тобто Гарі Джонсон ідентифікує себе як рядову і непомітну людину, абсолютно нездатну на будь-які авантюри… на кшталт з’їсти на сніданок сендвіч з тунцем замість шинки чи випити чай замість кави.

Несподівано (і це найменша з усіх несподіванок цього фільму) виявляється, що учитель додатково підробляє в поліції у техпідтримці, бо добре знається на технологіях (і це таке саме роздвоєння ідентичності, бути одночасно гуманітарієм і технарем, як любити каву і чай чи котів і собак одночасно).

Зокрема він опікується прослуховуючою апаратурою і записує діалоги між агентом під прикриттям, який удає з себе кілера, і недолугими замовниками потенційних убивств. Не якимись там шишками, які руками найманців-професіоналів ліквідовують за великі гроші бізнес-конкурентів чи неугодних політиків, а звичайними людьми, вельми незграбними у подібних домовленостях: чоловіками, що вирішили прибрати дружин; дружинами, що захотіли звільнитись від чоловіка; бабусями-кульбабками, котрих вибісила сусідка; злими тінейджерами, котрих дістала матуся… Горе-клієнти ловляться на гарячому і відповідають перед судом за свої лихі наміри, а вбивства, які могли статися, не стаються (треба передати героям фільму «Особлива думка», що запобігати злочинам можна набагато простіше і дешевше).

Якось через форс-мажорні обставини вчителю доводиться замінити агента під прикриттям і виступити в ролі фейкового кілера. Знову ж таки несподівано цьому тихоні в сандаліях вдається віртуозно перевтілюватися у зовсім несхожі на нього самого образи брутальних, маніакальних, суворих, упевнених, цинічних, скажених типів. Під кожного клієнта, заздалегідь вивчаючи через соціальні мережі його уявлення про світ і кінематографічні смаки, Гарі створює окремий образ найманця (з вусами чи без, з татуюванням чи гнилими зубами, в рукавичках чи у шкіряному пальті, із зачіскою «паж» чи укладкою гелем…) і жодного разу не промахується. Допоки не зустрічає надто симпатичну замовницю, для якої не просто розігрує маскарад, а створює таке альтер его, в яке охоче вірить сам…

Режисер і сценарист Річард Лінклейтер, відомий як авторський і навіть артхаусний постановник, колись давно зафільмував романтичну трилогію з Ітаном Гоуком і Жулі Дельпі, котру можна назвати найбільш розумним, найбільш зрілим, найбільш інтелігентним і найбільш реалістичним з усіх існуючих ромкомів. Та якщо відома трилогія була камерною і розмовною, вибудованою на суцільному діалозі, то “Хіт мен” майже наближається до екшна чи щонайменше до пригоди, майже рівняється з “Лицарем дня” (хоча, звісно, значно скромніший у кошторисі). І в кар’єрі Лінклейтера це точно найбільш жанрове, найбільш глядацьке, найбільш розважальне кіно.

Сценарій Лінклейтер написав у співавторстві з актором Ґленом Пауеллом (“Топ Ґан: Меверік”), і останній же виконав головну роль: зіграв екранну версію (екранне альтер его) реального чоловіка на ім’я Гарі Джонсон, про якого була написана стаття у журналі Texas Monthly за 2001 рік. Гарі не був артистом, що живе та працює зміною ролей, і не страждав на дисоціативний розлад ідентичності. Він був (чи досі є) “звичайною”, але дуже… різнобічною людиною і за життя поєднав в одному тілі кілька нарочито різних особистостей від в’єтнамського ветерана до університетського професора, від агента під прикриттям до зоозахисника і буддиста. І Ґлен Пауелл, який таки є артистом і живе та працює зміною ролей, лише у “Хіт мені” (до речі, hitman – це найманий убивця, а hit man можна перекласти як “людина-хіт”) віртуозно зіграв здатність віртуозно перевтілюватися і став одним з найнесподіваніших (знову ж таки) відкриттів минулого року.

Перша половина, де учитель бомбардує кіноманську аудиторію кілер-образами, списаними з хітових фільмів про найманих убивць (від “Залягти на дно в Брюґґе” до колоритного Антона Чегура з коенівського шедевра “Старим тут не місце”), і де його незграбні клієнти з тонкими гаманцями доплачують за “мокруху на мінімалках” хто бездоковим моторним човном, хто колекцією відеоігор Mortal Kombat…, тотально смішна. Друга половина сипле крінжовими твістами, котрі завершуються (так-так, несподівано) максимально чорним чорнокомедійним поворотом.

Автори запевняють, що образу кілера взагалі не існує, бо не існує кілера як такого. Є лише наші уявлення про нього, породжені найяскравішими персонажами попкультури. І тут легковажний і нібито безхитрісний “Хіт мен” хитро підводить до справді глибокої філософської думки: може, і ніякого однозначного его, ніякого однозначного “я” теж не існує. Є лише ідентичність – сукупність наших уявлень про себе, та вона слизька і мінлива і залежить від безлічі впливів і факторів. І якщо подумати, тобто якщо подумати про себе дещо інакше, то можна легко уявити геть іншого себе. І та сама людина сьогодні може бути “убивцею”, що зажадав смерті найближчій людині, а завтра – щиро люблячим сином, дружиною, чоловіком… Післязавтра він може убити по-справжньому, а може більше ніколи не згадувати той дикий “курйоз”. Сьогодні можна бути котоманом і пити чай, а завтра стати кавоманом і собачником. І типу з “я” ніхто не народжується. Відповідно жити та помирати теж можна в будь-якому образі.