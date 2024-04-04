Флагманські повністю бездротові навушники Sony WF-1000XM5 обіцяють високу якість звуку, активну систему шумозаглушення та широкі можливості для налаштування. Але чи справді цього достатньо, щоб виправдати їхню вартість?

Технічні характеристики Sony WF-1000XM5

Тип навушників внутрішньоканальні Тип підключення True Wireless Сумісність Android, iOS Версія Bluetooth 5.3 Радіус дії 10 метрів Підтримка кодеків SBC, AAC, LC3, LDAC Управління сенсорне Регулятор гучності – Мікрофони підтримка шумозаглушення Вага навушників 5,9 грама Вага кейсу 39 грамів Захист від вологи IPX4 Автономність до 8 годин на одному заряді із шумозаглушенням, 12 годин без нього, +16 годин з кейсом Зарядка USB Type-C, бездротова Рекомендована ціна в Україні 12 499 грн

Комплектація

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Навушники постачаються в невеликій коробці з переробленого картону, в середині якої можна також знайти пінні шумоізоляційні насадки різних розмірів, короткий зарядний кабель та документацію.

Дизайн, зручність, кейс

Модель пропонується у двох кольорах: срібному та чорному. Самі по собі навушники не дуже великі, принаймні за мірками моделей цього класу із шумозаглушенням. Вони мають ергономічну форму, що дозволяє комфортно розмістити їх у вушній раковині.

Проте у вухах Sony WF-1000XM5 тримаються виключно завдяки пінним насадкам, що доволі добре адаптуються під форму вушного каналу. Це робить навушники справді зручними, вони ніде не тиснуть та практично не відчуваються у вухах, що не дивно враховуючи вагу 5,9 грама. При цьому навушники добре фіксуються та не випадають навіть під час занять спортом.

До речі про спорт, WF-1000XM5 мають захист від вологи, в Sony вказують, що він еквівалентний IPX4, тож піт чи невеликі краплі дощу не мають зашкодити навушникам під час використання.

Комплектний кейс повторює колір самих навушників, виготовлений із пластику та має матове покриття. Його вага досягає 39 грамів при розмірах 64,6 х 40 х 26,5 мм, він доволі компактний – трохи товщий за кейс AirPods Pro, проте менший по висоті.

Все в ньому добре, окрім одного нюансу, який я просто не очікував від навушників в цій ціновій категорії та загалом від Sony – кришка кейса дуже сильно скрипить. У своєму старанні зробити кейс легшим, виробник трохи перегнув зі зменшенням товщини пластику. При натисканні навіть відчувається, як він прогинається.

Це, звісно, такий собі мінус, адже ніяк на функціональність навушників не впливає, але трохи псує враження.

Підключення та налаштування

Для підключення навушників до джерела звуку використовується модуль Bluetooth 5.3 з радіусом дії до 10 метрів та можливістю одночасного підключення до двох пристроїв. Sony WF-1000XM5 не зовсім автоматично перемикаються між девайсами, якщо слухати музику на смартфоні, то спочатку треба поставити відтворення на паузу, і вже тільки після цього запускати його на ноутбуці чи планшеті. Самі по собі навушники не зрозуміють, що потрібно перемкнутися. Втім затримок при переході з одного пристрою на інший немає, вони справді тримають одночасне підключення.

У WF-1000XM5 є підтримка кодеків SBC, AAC, LDAC та LC3, не надто великий набір, Sony традиційно робить основний фокус на LDAC для відтворення аудіо вищої якості та не «дружить» з кодеками aptX від Qualcomm, що для деяких користувачів може бути мінусом. Втім LDAC вже підтримується великою кількістю пристроїв, для Android він є стандартним кодеком починаючи з Android 8.0 Oreo, тож його використання не буде проблемою для досить великої аудиторії.

Користувачі iPhone, iPad та Mac при підключенні Sony WF-1000XM5 можуть покладатися тільки на кодек AAC, втім його якості буде достатньо для сервісів потокової музики, як Spotify чи YouTube Music, а також для перегляду відео.

Вже після першого підключення Sony WF-1000XM5 одразу готові до використання, навушники навіть мають інтеграцію зі Spotify і дозволяють жестом перемикатися на нову музику. Втім для тоншого налаштування навушників знадобиться програма від Sony під назвою Headphones, яка доступна для Android та iOS.

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Це не надто сучасний застосунок із доволі архаїчним інтерфейсом, який складається з купи вкладок, і в них доволі легко заплутатися. Проте опцій справді багато, програма дозволяє автоматично змінювати налаштування звуку залежно від оточення, контролювати ступінь шумозаглушення, створювати власний еквалайзер, вмикати просторовий звук та міняти жести керування.

Звук, шумозаглушення, мікрофони

Про звучання навушників можна однозначно сказати, що Sony вміють у хороший звук. 8,4 мм динаміки WF-1000XM5 видають напрочуд високу деталізацію з відчутним басом та солідним запасом гучності. Саме відтворення низьких частот виділяє цю модель серед найближчих конкурентів, і це є однією з її найбільших переваг.

При прослуховуванні аудіофайлів вищої якості через LDAC навушники формують широку уявну сцену, добре вимальовуючи деталі в середньому та низькому діапазоні частот. Відтворення високих частот доволі сильно залежить від налаштувань еквалайзера, за замовчанням навушники роблять ставку на бас і трохи їх заглушують, втім це доволі легко виправити. Можливість адаптувати звучання під себе є в багатьох навушниках, але часто зміни еквалайзера мало на що впливають, проте в Sony WF-1000XM5 вони відчутні. Це ще один аспект, в якому модель показує свій клас.

Доволі непогане відсікання сторонніх шумів в Sony WF-1000XM5 досягається вже завдяки пінним насадкам, якщо правильно підібрати розмір, то вони добре закривають вушний канал. Проте активація системи активного шумозаглушення дозволяє чути ще менше сторонніх звуків. При цьому відзначу, що працює система антишуму доволі мʼяко, не створюючи зайвий тиск на барабанні перетинки. В навушниках є режим прозорості, який може вмикатися автоматично, коли користувач починає говорити. Працює він з невеликою затримкою, але загалом доволі добре. Після того, як розмова закінчена, навушники через 15 секунд автоматично вмикають шумозаглушення.

Вбудовані мікрофони дозволяють використовувати Sony WF-1000XM5 як гарнітуру під час телефонних розмов. І з цією задачею навушники справляються напрочуд добре, голос записується в хорошій, як для такого девайса, якості. При цьому вони також добре відфільтровують голос від фонового шуму, але він стає доволі штучним з «металевими» нотками. Втім, співрозмовник зможе почути, про що ви говорите.

Автономність

Навушники забезпечують до 8 годин відтворення музики з активним шумозаглушенням та 12 годин без нього, що дуже добре, як для цього класу навушників. Комплектний кейс забезпечує ще плюс 16 годин відтворення.

Для підзарядки навушників знадобиться 1,5 години, кейс заряджається 2 години через порт USB-C, окрім того, є підтримка повільнішого бездротового заряджання.