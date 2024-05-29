Огляд TWS-навушників moto buds+: ANC та приємний звук від Bose

Motorola нещодавно випустила дві пари нових TWS-навушників moto buds та moto buds+. Старша модель цікава тим, що була розроблена разом з компанією Bose, яка добре знається на технологіях активного шумозаглушення та якості звуку. Та це не єдина цікава особливість навушників. Зараз ми розповімо, що загалом вийшло.

Технічні характеристики moto buds+

Тип навушників Внутрішньоканальні Тип випромінювачів Динамічні, 11 мм + 6 мм Тип підключення Бездротове, True Wireless Сумісність Android, iOS, ПК Версія Bluetooth 5.3 Радіус дії 10 метрів Підтримка кодеків SBC, AAC, LHDC Керування Сенсорне Регулятор гучності + Мікрофони По 3 на кожен навушник, підтримка шумозаглушення Вага навушників з кейсом 42,8 грамів Захист від вологи IP54 Автономність До 8 г, до 38 г з кейсом Зарядка USB Type-C, бездротова Рекомендована ціна в Україні 4 699 гривень

Комплектація

moto buds+ постачаються у маленькій коробці темно-синього кольору зі стандартним набором поліграфії: зображення навушників, основні технічні особливості, а також логотипи Motorola та Sound by Bose.

Комплект не потішить нічим незвичним, усе стандартно. Навушники з зарядним кейсом, 3 пари змінних амбушур різного розміру, кабель Type-C для заряджання та документація.

Дизайн та зручність використання

moto buds+ звичну для TWS-навушників конструкцію з ніжкою. Вони дуже легкі та компактні, зроблені майже повністю з матового пластику. Завдяки мінімальній вазі, вони майже не відчуваються у вухах і їх можна носити годинами без дискомфорту. Окрім пісочного кольору, навушники доступні у темно-сірому.

На ніжці розташована невелика сенсорна зона, а трохи вище — один з трьох мікрофонів, якими обладнано кожен з навушників. Закінчується ніжка невеликою глянцевою вставкою, на кінці якої є ще один мікрофон.

На внутрішній частині навушників розміщено по два контакти для заряджання, між якими — ще один мікрофон. Поруч — невеликі позначки лівого та правого навушника.

Звуководи доволі короткі та мають витягнуту форму, що не дозволяє використовувати сторонні амбушури. У звуководах є звичні сіточки для запобігання потраплянню бруду всередину.

Посадка moto buds+ не дуже глибока. Подобається це чи ні — справа вже виключно індивідуальна. Завдяки невеликим розмірам, навушники майже не випирають з вушних раковин. Тож з одягом проблем не має бути. Є захист за стандартом IP54, чого цілком достатньо для занять спортом.

Зарядний кейс зроблений у вигляді розкладачки. На верхній частині є логотипи Motorola та Sound by Bose. Спереду є світловий індикатор, який показує рівень заряду батареї та режим сполучення. На тильній стороні знаходиться порт USB Type-C для заряджання.

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Кейс має невеликі розміри та товщину, його можна носити в кишені. Кришка має автодоведення як у відкритому, так і в закритому положеннях та непогано фіксується. Але у закритому положенні вона трохи хитається і кейс скрипить.

Всередині — місця для навушників з контактами для заряджання та кнопка посередині для активації режиму сполучення. На відміну від кейсів з вертикальною посадкою навушників, moto buds+ дуже зручно виймати.

Керування

Для керування moto buds+ використовуються сенсорні зони у верхній частині ніжок навушників. Вони невеликі, тому знадобиться певний час для звикання. Схема керування також не найзручніша: використовуються подвійні, потрійні та довгі дотики до обох навушників. Дивно і нелогічно, що ніяких дій на один дотик не передбачено.

Керування налаштовується у фірмовому застосунку Moto Buds. І можливості кастомізації доволі обмежені. На подвійні дотики можна налаштувати відтворення/паузу, перемикання треків та регулювання гучності.

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На потрійний — тільки відтворення/паузу та перемикання треків. Довгий дотик може використовуватись тільки для запуску голосового помічника та перемикання режимів шумозаглушення. Можна обрати не всі доступні режими. Наприклад, залишити тільки активний ANC та режим прозорості.

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Поки що схема керування не дуже зручна і трохи обмежена у налаштуванні. Є надія, що з оновленнями можливостей переналаштування жестів буде більше.

Підключення та функціональність

Для підключення moto buds+ використовується Bluetooth версії 5.3. Є підтримка кодеків SBC, AAC та LHDC. Останній теоретично може забезпечити максимальний бітрейт 900 кбіт/с при частоті дискретизації 24 біт/96 кГц. Варіанти aptX та LDAC не підтримуються. Варто зазначити, що LHDC, на відміну від LDAC, підтримується не усіма смартфонами на Android.

Для налаштування навушників використовується вже згаданий вище застосунок Moto Buds. Інтерфейс виглядає доволі мінімалістично і приємно. Він цілком зрозумілий та простий у використанні.

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На основному екрані є зображення навушників з індикацією заряду кожного з них та кейса. Нижче — режими шумозаглушення: вимкнено, режим прозорості, адаптивний режим та активне шумозаглушення. Нижче три кнопки переходу до інших розділів налаштувань та активація Multipoint (подвійне підключення).

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У розділі “Звук” є еквалайзер з кількома стандартними налаштуваннями та 10 смугами регулювання. У цьому ж розділі є “Ігровий режим” з мінімальною затримкою та “Режим високої роздільної здатності”. Але цей пункт з’являється тільки при підключенні з використанням LHDC.

В розділі “Більше” є ще кілька корисних функцій. Виявлення навушника у вусі відповідає за автоматичну паузу і поновлення відтворення. Пошук навушників за допомогою звукового сигналу. Оновлення програмного забезпечення.

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Та перевірка, чи правильно підібраний розмір амбушур. Навушники відтворюють декілька сигналів, за допомогою яких (і мікрофонів) визначається, наскільки щільна посадка moto buds+ у вухах.

Залишилось тільки додати, що навушники підтримують віртуальний об’ємний звук Dolby Atmos та технологію Dolby Head Tracking. Але потрібен відповідний контент.

Звук та шумозаглушення

Як ми вже писали раніше, над звучанням навушників Motorola працювала разом з компанією Bose. Наскільки сильно була залучена Bose — сказати важко. З фізичного погляду за звук у moto buds+ відповідає схема з вдома динамічними випромінювачами: 11-мм для низьких частот та 6-мм для високих.

Характер звучання виявився цілком типовим для сучасних масових TWS-моделей. Чітко виражена V-подібна АЧХ з акцентом на низькі частоти. Їх тут дійсно багато, вони масивні, з чіткою хорошою атакою та основою з суббасу, який додає ваги та соковитості звучанню. Високі частоти трохи пом’якшені, але кількісно їх достатньо і вони чудово додають повітря та живості звучанню.

Слабким місцем moto buds+ є середньочастотна частина діапазону. Середина загалом трохи послаблена у порівнянні з низькими та високими. І має не найкращу деталізацію. Це не критично при прослуховуванні різноманітної електроніки чи попмузики. Але живі інструменти звучать трохи гірше і брудніше, ніж хотілося б. Уявна сцена доволі широка, як для подібної моделі, розділення інструментів також на непоганому рівні.

Активне шумозаглушення moto buds+ працює на непоганому рівні. Воно добре прибирає монотонний низькочастотний шум на кшталт кондиціонера, води з крана та навіть робота пилососа. Високочастотні, особливо епізодичні шуми навушникам прибрати вже важче. Загалом, це не рівень топових Sony чи Bose. Але і ціна значно нижча.

Вбудовані мікрофони непогано виконують свою задачу під час розмов. Голос звучить доволі чітко навіть при наявності зовнішнього шуму. Хоча, звісно, частотний діапазон досить вузький і звучання виходить трохи пластиковим.

Автономність

Виробник не вказує ємність акумуляторів в moto buds+, але обіцяє до 8 годин прослуховування без активного шумозаглушення. Разом з кейсом цей показник становить 38 годин. Реальні показники приблизно відповідають заявленим. З активним ANC та гучністю 80-90%, навушники витримують приблизно 6,5 год.

За допомогою кабелю навушники заряджаються приблизно за годину. Підтримується бездротова зарядка, але на повне заряджання вже піде трохи менш як 2 години. Також є підтримка швидкого заряджання, 10 хвилин має забезпечити до 3 годин прослуховування без ANC.