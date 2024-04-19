Вміст
Не дивлячись на не найвищий загалом попит на планшети, у Samsung є і флагманська лінійка Galaxy Tab S (включно з трохи доступнішим FE), і більш доступна Galaxy A. Вона не має топових характеристик, але залізо цілком достатнє для певних задач: перегляд відео, фільмів, відеодзвінки чи не найвимогливіші ігри. Словом, вміє усе, що потрібно від планшета переважній більшості користувачів. Сьогодні ми більш детально познайомимось з актуальним представником лінійки, Samsung Galaxy Tab A9+.
Характеристики Samsung Galaxy Tab A9+
|Розміри та вага
|257,1×168,7×6,9 мм, 480 грамів
|Оперативна пам’ять і сховище
|4/8 ГБ + 64/128 ГБ
|Процесор
|Qualcomm Snapdragon 695 5G
|Графічний процесор
|Adreno 619
|Бездротові модулі
|Wi-Fi 6, Bluetooth 5.1
|Дисплей
|IPS, 11 дюймів, 1920×1200 пікселів, 16:10, 90 Гц
|Основна камера
|8-мегапіксельна
|Фронтальна камера
|5-мегапіксельна
|Аудіо
|4 динаміки, підтримка Dolby Atmos
|Акумулятор
|7040 мА⋅год
|Заряджання
|Дротове, потужністю до 15 Вт
|Роз’єми
|USB Type-C 2.0
|Операційна система
|Android 14
|Рекомендована ціна в Україні
|8 899 грн
Дизайн та конструкція
Не дивлячись на позиціювання як доступної моделі, Samsung Galaxy Tab A9+ отримав дуже приємний тонкий корпус, що зроблений переважно з металу з пластиковими вставками. Планшет не відчувається дешевим чи ненадійним.
Якщо дивитись на задню панель горизонтально, то більша її частина металева, з пластику зроблена лише верхня полоска, на якій знаходиться об’єктив єдиної тильної камери. Він зовсім трохи випирає над поверхнею задньої кришки.
Усю передню панель закриває захисне скло, під яким знаходиться 11-дюймовий дисплей. Рамки однакової ширини з усіх сторін. Вони оптимальні для планшета: не надто широкі та не псують зовнішній вигляд. І не надто тонкі, щоб при використанні випадково торкатись елементів інтерфейсу. Фронтальна камера — над екраном, якщо використовувати у горизонтальному положенні.
Бічні рамки пласкі з рівними кутами. Хоча це ніяк не псує враження при використанні. На бічних гранях є чотири динаміки. На правій додатково є один з мікрофонів та роз’єм Type-C.
Найнезвичніше вирішили розмістити 3,5-міліметровий роз’єм для навушників: він знаходиться у правому нижньому кутку. Саме під кутом, що не дуже зручно при перегляді відео чи фільмів. Хоча зараз важко уявити, що у когось немає бездротових навушників для такого випадку.
Зверху — ще один мікрофон, а також кнопки керування гучністю та живленням. На жаль, планшет не отримав сканер відбитків пальців ні у якій формі, тож або пароль, або розпізнавання обличчя фронтальною камерою.
Знизу розміщений лоток та контактна група з магнітами для підключення клавіатури.
У лоток можна встановити SIM-карту та MicroSD.
Загалом, Samsung Galaxy Tab A9+ складає приємне враження.Він легкий, зважуючи на діагональ дисплея
Дисплей
Samsung Galaxy Tab A9+ отримав 11-дюймовий дисплей з роздільною здатністю 1920×1200 точок, співвідношення сторін — 16:10, а піксельна щільність — близько 206 PPI. Використовується IPS-матриця з частотою оновлення 90 Гц. Досить незвично бачити IPS після величезної кількості смартфонів і (останнім часом) ноутбуків з OLED-дисплеями. Хоча це важко назвати недоліком, зважаючи, що перед нами доступна модель.
Тим паче, що сам дисплей якісний. Має хороші кути огляду та достатню яскравість для комфортної роботи у приміщенні. В літній день на сонці може бути вже не настільки добре. Картинка, звісно, більш спокійна з погляду передачі кольорів у порівнянні з OLED. В налаштуваннях є майже традиційний набір налаштувань: темна та світла теми, частота оновлення, яскравість, масштаб, шрифти та режим комфорту для очей.
Екран має непоганий рівень яскравості 360,8 кд/м² та статичну контрастність 1203:1. Колірне охоплення близьке до sRGB, але передача кольорів відчутно акцентована в сторону холодних відтінків:
Платформа та продуктивність
Samsung Galaxy Tab A9+ працює на доволі скромному процесорі Qualcomm Snapdragon 695 5G, що можна віднести до середньобюджетного сегмента. Це — 6-нанометровий процесор, що містить два ядра Kryo 660 Gold по 2,2 ГГц, шість Kryo 660 Silver по 1,8 ГГц та графічний прискорювач Adreno 619. Об’єм оперативної пам’яті може складати 4 або 6 ГБ, а накопичувача — 64/128 ГБ. Скромний обсяг вбудованої пам’яті можна компенсувати картами microSD.
У синтетичних тестах продуктивності планшет демонструє доволі скромні результати. Це стосується і графічних, і процесорних тестів. Це не критично, якщо планшет планується використовувати виключно для легких задач: вебсерфінг, перегляд відео чи фільмів, спілкування тощо.
При реальному використанні є деякі проблеми з продуктивністю. І схоже, що основна проблема не в процесорі, а у малому об’ємі оперативної пам’яті: 4, та навіть 6 ГБ малувато для сучасного пристрою на Android. Роботу оболонки та запуск застосунків швидкими назвати не можна, є відчутне пригальмовування. Для ігор Samsung Galaxy Tab A9+ не найкращий варіант. Але, якщо не намагатись запускати з максимальними налаштуваннями, то грати цілком можна. Devil May Cry, CoD Mobile та Diablo Immortal працюють цілком прийнятно.
Але варто зазначити, що планшет навіть при тривалих максимальних навантаженнях не перегрівається та майже не скидає продуктивність. Корпус також не нагрівається. У стрес-тесті CPU Throtttling Test продуктивність може знижуватись всього до 92%, що є хорошим показником.
Samsung Galaxy Tab A9+ має дводіапазонний Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac та Bluetooth 5.1. Планшет вміє працювати з глобальними системами позиціювання GPS, Beidou, Galileo та QZSS. Також є підтримка роботи в мережах LTE/5G на випадок, якщо необхідний зв’язок при відсутності поруч мереж Wi-Fi. Хоча є і версія без модуля мобільного зв’язку, яка коштує дешевше.
Планшет працює на ОС Android 14, поки що з оболонкою One UI 6.0. Загалом, вона дуже близька до смартфонного варіанту, але пропонує деякі особливості, що використовують велику площу екрана. Зокрема, дещо видозмінений інтерфейс деяких застосунків у два стовпчики для більш раціонального використання простору. Нижня панель з найчастіше використовуваними застосунками, яку можна сховати. Та можливість одночасно запустити три застосунки у режимі розділеного екрана.
Звучання та камера
Samsung Galaxy Tab A9+ має чотири динаміки, що підтримують віртуальне об’ємне звучання Dolby Atmos. Планшет звучить добре і голосно. Навіть є певна кількість низьких. Але два з чотирьох динаміків розміщені таким чином, що у горизонтальному положенні вони часто закриваються долонями. З іншого боку, в планшеті важко придумати краще розміщення за умови чотирьох динаміків.
Камери у планшетах — це переважно формальність і на постійній основі їх мало хто буде використовувати. Тильна камера Galaxy Tab A9+ має один модуль з роздільною здатністю 8 мегапікселів, автофокусом (що не завжди добре працює) та можливістю знімати відео 1080p 30 кадрів на секунду. Чекати надзвичайної якості не варто:
Фронтальна камера має роздільну здатність 5 МП та позбавлена автофокуса.
Автономність
Планшет оснащено акумулятором на 7040 мА•год. Завдяки енергоефективній платформі та відмінності сценаріїв використання від смартфонів, при невеликому навантаженні, планшет потрібно заряджати раз на 2-3 дні. Це за умови роботи з браузером, поштою, месенджерами та YouTube. Якщо додати до цього перегляд фільмів та активний геймінг, то, звісно, цей показник помітно знизиться.
Samsung Galaxy Tab A9+ підтримує дротову зарядку потужністю 15 Вт. На повне заряджання потрібно приблизно 2.5 години.
Завантаження коментарів …