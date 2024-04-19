Не дивлячись на не найвищий загалом попит на планшети, у Samsung є і флагманська лінійка Galaxy Tab S (включно з трохи доступнішим FE), і більш доступна Galaxy A. Вона не має топових характеристик, але залізо цілком достатнє для певних задач: перегляд відео, фільмів, відеодзвінки чи не найвимогливіші ігри. Словом, вміє усе, що потрібно від планшета переважній більшості користувачів. Сьогодні ми більш детально познайомимось з актуальним представником лінійки, Samsung Galaxy Tab A9+.

Характеристики Samsung Galaxy Tab A9+

Розміри та вага 257,1×168,7×6,9 мм, 480 грамів Оперативна пам’ять і сховище 4/8 ГБ + 64/128 ГБ Процесор Qualcomm Snapdragon 695 5G Графічний процесор Adreno 619 Бездротові модулі Wi-Fi 6, Bluetooth 5.1 Дисплей IPS, 11 дюймів, 1920×1200 пікселів, 16:10, 90 Гц Основна камера 8-мегапіксельна Фронтальна камера 5-мегапіксельна Аудіо 4 динаміки, підтримка Dolby Atmos Акумулятор 7040 мА⋅год Заряджання Дротове, потужністю до 15 Вт Роз’єми USB Type-C 2.0 Операційна система Android 14 Рекомендована ціна в Україні 8 899 грн

Дизайн та конструкція

Не дивлячись на позиціювання як доступної моделі, Samsung Galaxy Tab A9+ отримав дуже приємний тонкий корпус, що зроблений переважно з металу з пластиковими вставками. Планшет не відчувається дешевим чи ненадійним.

Якщо дивитись на задню панель горизонтально, то більша її частина металева, з пластику зроблена лише верхня полоска, на якій знаходиться об’єктив єдиної тильної камери. Він зовсім трохи випирає над поверхнею задньої кришки.

Усю передню панель закриває захисне скло, під яким знаходиться 11-дюймовий дисплей. Рамки однакової ширини з усіх сторін. Вони оптимальні для планшета: не надто широкі та не псують зовнішній вигляд. І не надто тонкі, щоб при використанні випадково торкатись елементів інтерфейсу. Фронтальна камера — над екраном, якщо використовувати у горизонтальному положенні.

Бічні рамки пласкі з рівними кутами. Хоча це ніяк не псує враження при використанні. На бічних гранях є чотири динаміки. На правій додатково є один з мікрофонів та роз’єм Type-C.

Найнезвичніше вирішили розмістити 3,5-міліметровий роз’єм для навушників: він знаходиться у правому нижньому кутку. Саме під кутом, що не дуже зручно при перегляді відео чи фільмів. Хоча зараз важко уявити, що у когось немає бездротових навушників для такого випадку.

Зверху — ще один мікрофон, а також кнопки керування гучністю та живленням. На жаль, планшет не отримав сканер відбитків пальців ні у якій формі, тож або пароль, або розпізнавання обличчя фронтальною камерою.

Знизу розміщений лоток та контактна група з магнітами для підключення клавіатури.

У лоток можна встановити SIM-карту та MicroSD.

Загалом, Samsung Galaxy Tab A9+ складає приємне враження.Він легкий, зважуючи на діагональ дисплея

Дисплей

Samsung Galaxy Tab A9+ отримав 11-дюймовий дисплей з роздільною здатністю 1920×1200 точок, співвідношення сторін — 16:10, а піксельна щільність — близько 206 PPI. Використовується IPS-матриця з частотою оновлення 90 Гц. Досить незвично бачити IPS після величезної кількості смартфонів і (останнім часом) ноутбуків з OLED-дисплеями. Хоча це важко назвати недоліком, зважаючи, що перед нами доступна модель.

Тим паче, що сам дисплей якісний. Має хороші кути огляду та достатню яскравість для комфортної роботи у приміщенні. В літній день на сонці може бути вже не настільки добре. Картинка, звісно, більш спокійна з погляду передачі кольорів у порівнянні з OLED. В налаштуваннях є майже традиційний набір налаштувань: темна та світла теми, частота оновлення, яскравість, масштаб, шрифти та режим комфорту для очей.

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Екран має непоганий рівень яскравості 360,8 кд/м² та статичну контрастність 1203:1. Колірне охоплення близьке до sRGB, але передача кольорів відчутно акцентована в сторону холодних відтінків:

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Платформа та продуктивність

Samsung Galaxy Tab A9+ працює на доволі скромному процесорі Qualcomm Snapdragon 695 5G, що можна віднести до середньобюджетного сегмента. Це — 6-нанометровий процесор, що містить два ядра Kryo 660 Gold по 2,2 ГГц, шість Kryo 660 Silver по 1,8 ГГц та графічний прискорювач Adreno 619. Об’єм оперативної пам’яті може складати 4 або 6 ГБ, а накопичувача — 64/128 ГБ. Скромний обсяг вбудованої пам’яті можна компенсувати картами microSD.

У синтетичних тестах продуктивності планшет демонструє доволі скромні результати. Це стосується і графічних, і процесорних тестів. Це не критично, якщо планшет планується використовувати виключно для легких задач: вебсерфінг, перегляд відео чи фільмів, спілкування тощо.

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При реальному використанні є деякі проблеми з продуктивністю. І схоже, що основна проблема не в процесорі, а у малому об’ємі оперативної пам’яті: 4, та навіть 6 ГБ малувато для сучасного пристрою на Android. Роботу оболонки та запуск застосунків швидкими назвати не можна, є відчутне пригальмовування. Для ігор Samsung Galaxy Tab A9+ не найкращий варіант. Але, якщо не намагатись запускати з максимальними налаштуваннями, то грати цілком можна. Devil May Cry, CoD Mobile та Diablo Immortal працюють цілком прийнятно.

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Але варто зазначити, що планшет навіть при тривалих максимальних навантаженнях не перегрівається та майже не скидає продуктивність. Корпус також не нагрівається. У стрес-тесті CPU Throtttling Test продуктивність може знижуватись всього до 92%, що є хорошим показником.

Samsung Galaxy Tab A9+ має дводіапазонний Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac та Bluetooth 5.1. Планшет вміє працювати з глобальними системами позиціювання GPS, Beidou, Galileo та QZSS. Також є підтримка роботи в мережах LTE/5G на випадок, якщо необхідний зв’язок при відсутності поруч мереж Wi-Fi. Хоча є і версія без модуля мобільного зв’язку, яка коштує дешевше.

Планшет працює на ОС Android 14, поки що з оболонкою One UI 6.0. Загалом, вона дуже близька до смартфонного варіанту, але пропонує деякі особливості, що використовують велику площу екрана. Зокрема, дещо видозмінений інтерфейс деяких застосунків у два стовпчики для більш раціонального використання простору. Нижня панель з найчастіше використовуваними застосунками, яку можна сховати. Та можливість одночасно запустити три застосунки у режимі розділеного екрана.

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Звучання та камера

Samsung Galaxy Tab A9+ має чотири динаміки, що підтримують віртуальне об’ємне звучання Dolby Atmos. Планшет звучить добре і голосно. Навіть є певна кількість низьких. Але два з чотирьох динаміків розміщені таким чином, що у горизонтальному положенні вони часто закриваються долонями. З іншого боку, в планшеті важко придумати краще розміщення за умови чотирьох динаміків.

Камери у планшетах — це переважно формальність і на постійній основі їх мало хто буде використовувати. Тильна камера Galaxy Tab A9+ має один модуль з роздільною здатністю 8 мегапікселів, автофокусом (що не завжди добре працює) та можливістю знімати відео 1080p 30 кадрів на секунду. Чекати надзвичайної якості не варто:

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Фронтальна камера має роздільну здатність 5 МП та позбавлена автофокуса.

Автономність

Планшет оснащено акумулятором на 7040 мА•год. Завдяки енергоефективній платформі та відмінності сценаріїв використання від смартфонів, при невеликому навантаженні, планшет потрібно заряджати раз на 2-3 дні. Це за умови роботи з браузером, поштою, месенджерами та YouTube. Якщо додати до цього перегляд фільмів та активний геймінг, то, звісно, цей показник помітно знизиться.

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Samsung Galaxy Tab A9+ підтримує дротову зарядку потужністю 15 Вт. На повне заряджання потрібно приблизно 2.5 години.