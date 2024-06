Огляд Nothing Ear (a): TWS-навушники як модний аксесуар

Заснована кілька років тому вихідцем з OnePlus компанія Nothing поки не має великого асортименту пристроїв: три смартфони, п’ять моделей TWS-навушників під основним брендом та три під більш доступним CMF. Але увагу до себе вдалось привернути, не в останню чергу завдяки дуже незвичному дизайну, що створюється у співпраці зі шведською Teenage Engineering. Вона відома переважно своїм синтезатором, семплером і секвенсором OP-1. Нещодавно Nothing представила дві нові моделі TWS-навушників Nothing Ear 3 та Nothing Ear (a). Перша — флагманська модель. Друга ж позиціюється як доступний варіант з хорошим звуком та купою додаткових функцій. Ми вирішили перевірити, чи дійсно Nothing Ear (a) варті уваги.

Технічні характеристики Nothing Ear (a)

Тип навушників Внутрішньоканальні Тип випромінювачів Динамічні, 11 мм Тип підключення Бездротове, True Wireless Сумісність Android, iOS, ПК Версія Bluetooth 5.3 Радіус дії 10 метрів Підтримка кодеків SBC, AAC, LDAC Керування Сенсорне Регулятор гучності + Мікрофони По 3 на кожен навушник, підтримка шумозаглушення Вага навушників з кейсом 4,8 г кожен навушник, 39,6 г кейс Захист від вологи IP54, кейс IPX2 Автономність До 9,5 г, до 42,5 г з кейсом без ANC; 5,5 / 24,5 г з ANC Зарядка USB Type-C, бездротова Рекомендована ціна в Україні 5 760 гривень

Редакція висловлює подяку інтернет-магазину Pixophone.com за надання навушників Nothing Ear (a) для огляду

Комплектація

Пакування та комплектація Nothing Ear (a) також доволі оригінальні. Модель постачається у компактній коробці з великим зображенням навушника. Охайно відкрити коробку не вийде: для цього передбачена відривна стрічка. Тож запакувати їх назад як нові неможливо.

Всередині — навушники в кейсі, короткий кабель для заряджання, дві додаткові пари силіконових амбушурів та інструкція з QR-кодом для швидкого завантаження фірмового застосунку Nothing X.

Дизайн та зручність використання

Усі пристрої Nothing виглядають дуже оригінально. Не завжди практично, але свій стиль одразу чітко впізнається. Nothing Ear (a) також отримали дизайн з деякими прозорими частинами. Це стосується і навушників, і зарядного кейса. Окрім білих, є ще чорні та найцікавіші жовті.

Конструктивно Nothing Ear (a) — типові сучасні TWS невеликого розміру з ніжкою. Але виглядають вони вкрай незвично. Основна частина навушника зроблена з білого і чорного пластику з матовим та глянцевим покриттям відповідно. А ніжка переважно прозора і можна роздивитись, що знаходиться всередині.

На зовнішній частині навушників — невеликі вставки білого кольору з написами Nothing Ear (a), а також червона та чорна позначки, що відповідають правому та лівому навушнику. Біля місця стику ніжки та основної частини є біла зона з рядом отворів з мікрофоном для роботи активного шумозаглушення.

На внутрішній частині ніжок Nothing Ear (a) є контакти для заряджання, а також видно деякі внутрішні компоненти навушників, включно з магнітами. На внутрішній частині основної частини — мікрофон та компенсаційний отвір.

Форма звуководів нестандартна: вони витягнуті та мають додаткові пластикові вставки для фіксації амбушур. Тож комплектні губити не варто, сторонні амбушури не підійдуть. На звуководах є звична сіточка від бруду.

Маленька довжина звуководів та загальна форма навушників передбачає неглибоку посадку у вухах. Nothing Ear (a) легкі, вага складає всього 4.8 г кожен. Тому вони не втомлюють навіть за кілька годин безперервного використання. Є захист за стандартом IP54.

Зарядний кейс має форму прямокутної розкладачки з прозорою верхньою кришкою. Він тонкий і доволі компактний, його можна комфортно носити у кишені джинсів. Але використані матеріали не дуже практичні. Прозорий пластик зверху та глянцевий знизу швидко будуть вкриті дрібними подряпинами.

Всередині — місця для навушників з контактами для заряджання, а також червоною та чорною позначками. Діставати навушники зручно. Ближче до переднього краю зліва є світлодіодний індикатор. У правому кутку — кнопка підключення. Порт Type-C для заряджання розміщено ззаду, а трохи вище — металевий шарнір кришки.

Кришка має чітке автодоведення у крайніх положеннях і добре фіксується. Магніти достатньо міцні й кришка не відкриється від випадкового різкого руху. Але, як і у багатьох сучасних TWS, кришка трохи хитається. Кейс має суто формальний захист IPX2, тобто витримає мінімальні бризки води.

Керування

Керування навушниками Nothing Ear (a) реалізовано не зовсім звичним способом. Замість звичних дотиків до сенсорних зон, навушники реагують на стискання ніжок. Це виявилось доволі зручно. На звикання йде мінімум часу, хибних натискань майже немає.

За замовчуванням, одне стискання відповідає за відтворення/паузу, подвійне — наступний трек, потрійне — попередній. Довге стискання — увімкнення і вимикання активного шумозаглушення. А на коротке плюс довге стискання налаштовано голосовий помічник.

Щоб переглянути галерею, увімкніть JavaScript у своєму браузері.

Фірмовий застосунок Nothing X дозволяє налаштувати керування за своїм бажанням. Зокрема, на дії, що мають довге стискання, можна налаштувати збільшення чи зменшення гучності. А для дії для ANC можна обрати режими, що будуть перемикатись. Наприклад, залишити тільки активне шумопоглинання та режим прозорості.

Підключення та функціональність

Для підключення Nothing Ear (a) використовується Bluetooth 5.3. Є підтримка кодеків SBC, AAC та LDAC. Варіації на тему aptX не підтримуються, але наявність LDAC це повністю компенсує. Кодек теоретично може забезпечити 990 кбіт/с і підтримується будь-яким Android-смартфоном. Стабільність підключення середня: через 5 метрів і дві стіни при використанні LDAC вже іноді є переривання.

З цікавих особливостей навушників варто згадати підтримку швидкого з’єднання Google Fast Pair та Microsoft Swift Pair, а також Multipoint — підключення до двох пристроїв одночасно. Також була заявлена інтеграція навушників з ChatGPT. Але перевірити працездатність у нас можливості не було: ця функція доступна лише на смартфонах Nothing.

Щоб переглянути галерею, увімкніть JavaScript у своєму браузері.

Застосунок Nothing X має цілком звичну функціональність та зовнішній вигляд. На основному екрані є зображення навушників з рівнем заряду та кнопки переходу до базових налаштувань. Еквалайзер має доволі незвичний графічний вигляд. Є чотири готових варіанти налаштувань та можливість покрутити звук самостійно. Окремо є функція посилення низьких частот з п’ятьма рівнями інтенсивності.

Щоб переглянути галерею, увімкніть JavaScript у своєму браузері.

Система активного шумозаглушення має три режими роботи: увімкнено, вимкнено та режим прозорості. Також є можливість вибору інтенсивності роботи ANC та адаптивний режим.

Решту налаштувань можна побачити натиснувши на шестерню у правому верхньому кутку екрана. Тут можна знайти функцію виявлення у вусі (автопауза), режим низької затримки, режим високої якості (LDAC), налаштування подвійного з’єднання, перевірка щільності прилягання амбушур, пошук навушників та оновлення ПЗ.

Щоб переглянути галерею, увімкніть JavaScript у своєму браузері.

Звук та шумозаглушення

Nothing Ear (a) використовують динамічні 11-мм випромінювачі з полімеру. На відміну від топових Nothing Ear 3, де розмір аналогічний, але діафрагма керамічна.

Звучання дуже непогане, зважаючи на офіційну ціну навушників $99. Типовий розважальний драйвовий звук для найпопулярніших стилів музики з відчутно підсиленими низькими частотами та трохи зменшеною кількістю середніх.

Низьких частот дійсно багато, включно з достатньою кількістю суббасу. Басхеди будуть задоволені. При цьому, вони відносно досить чисто, не лізуть в середні частоти та не перетворюються на гудіння. Якщо не викручувати функцію посилення НЧ на максимум. Високі частоти трохи підняті, але не занадто яскраві й не ріжуть по вухах.

Найгірше у Nothing Ear (a) з середніми частотами, це — звично для такого класу навушників. Деталізація посередня і по загальній кількості СЧ хотілось би трохи більше. Живі інструменти звучать прісно і не дуже добре читаються у загальному міксі. Розділення інструментів на прийнятному рівні, але уявна сцена трохи затиснута. Тож загалом, це — навушники для поціновувачів електроніки, хіп-хопу, попмузики та інших не надто складних стилів.

Система активного шумозаглушення у максимальному режимі роботи добре прибирає монотонний шум, тож в офісі, на вулиці чи у транспорті (окрім метро, звісно) нічого не буде відривати від прослуховування музики. Так, у паузах між композиціями чутно, що деякі шуми все ж таки пробиваються, але рівень їх гучності зовсім не відволікає. Адаптивний режим має автоматично регулювати інтенсивність ANC залежно від оточення. Поки що працює не завжди коректно. Але цілком імовірно, що поправлять з новими прошивками.

Стверджується, що для передачі голосу в Nothing Ear (a) використовується нова технологія Clear Voice, а у ніжках є канали для пропускання вітру. Це має забезпечити чітку передачу голосу у будь-яких умовах. Але при реальному використанні мікрофони виявились не дуже якісними. Голос виходить дуже глухим і навіть при невисокому рівні оточуючого шуму співрозмовник іноді перепитує.

Автономність

Самі навушники Nothing Ear (a) мають акумулятори по 46 мА⋅год, зарядний кейс — 500 мА⋅год. Заявлено, що навушники можуть працювати від одного заряду до 9,5 годин, а з кейсом — усі 42,5 години. Але ці показники заявлено для прослуховування без ANC. І, схоже, на гучності 50%. З ANC цифри відчутно скромніші: до 5,5 годин та 24,5 години відповідно. Підтримується швидка зарядка: обіцяють 10 годин роботи після 10 хвилин заряджання. Бездротове заряджання не підтримується.

При прослуховуванні з ANC та комфортним рівнем гучності (80-90%), навушники здатні працювати приблизно 4,5-5 годин. Прийнятний показник, але більшість конкурентів можуть запропонувати більше.