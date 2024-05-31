Флагманські повністю бездротові навушники Technics AZ80 пропонують високу якість звуку, хороше шумозаглушення та рідкісну можливість одночасного підключення одразу до трьох пристроїв. Наскільки добре вони справляються з усіма цими завданнями, я розкажу в цьому огляді.

Технічні характеристики Technics AZ80

Тип навушників внутрішньоканальні Тип підключення True Wireless Сумісність Android, iOS Версія Bluetooth 5.3 Радіус дії 10 метрів Підтримка кодеків SBC, AAC, LDAC Управління сенсорне Регулювання гучності + Мікрофони підтримка шумозаглушення Вага навушників 7 грамів Вага кейсу 50 грамів Захист від вологи IPX4 Автономність з кодеком AAC до 7 годин на одному заряді із шумозаглушенням, 7,5 годин без нього, + 24 години з кейсом Зарядка USB Type-C, бездротова Рекомендована ціна в Україні 10 999 грн

Комплектація

Модель постачається в невеликій коробці, в якій окрім самих навушників та кейса можна також знайти зарядний кабель, документацію та одразу 6 додаткових силіконових насадок.

В Technics дуже серйозно підходять до того, щоб користувачі могли підібрати для себе максимально комфортну посадку та забезпечити додаткову шумоізоляцію.

Тому додаткові насадки мають не тільки різний розмір, але й довжину, що може бути зручніше для людей з глибшим слуховим каналом. Виробнику можна тільки поаплодувати через таку увагу до деталей.

Дизайн та кейс

Technics AZ80 мають внутрішньоканальну посадку та пластиковий корпус середнього розміру. Форма навушників ергономічна, вони дуже комфортно сідають у вушну раковину, але все ж трохи виступають з неї.

Зовнішня сторона випромінювачів має круглу форму з дрібними концентричними колами, що нагадують полірований метал. Тут же нанесений логотип бренду Technics.

Всього модель пропонується у двох кольорах: срібному та чорному.

Вага кожного навушника складає 7 грамів, вони майже не відчуваються під час довгого використання. Якщо правильно підібрати розмір насадок, то в Technics AZ80 цілком можна займатися спортом, тим більше, що навушники мають захист від вологи за стандартом IPX4. Цього має бути достатньо, щоб захистити їх від крапель поту.

За останній рік в нашій редакції побувало багато TWS-навушників, і з власного досвіду можу сказати, що вартість чи преміальне позиціювання не завжди гарантує хорошу якість кейсу. Навіть в топових моделях вона може бути посередньою. Так от ті виробники, в яких з цим проблеми, можуть звернутися в Technics за допомогою, адже кейс AZ80 зроблений справді добре.

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Він не дуже великий, важить всього 50 грамів, зроблений з пластику та має металеву кришку з дуже приємним механізмом відкриття. Любителі «клацати» кришкою мають бути задоволеними.

На корпусі кейса немає додаткових клавіш, лише порт USB-C для зарядки. До речі, є також підтримка бездротового заряджання за стандартом Qi.

Підключення та налаштування

Для підключення до смартфона, ноутбука чи іншого джерела звуку Technics AZ80 використовують протокол Bluetooth 5.3 з профілями A2DP, AVRCP, HSP та HFP. Навушники автоматично виявляються Android-смартфонами та комп’ютерами з Windows, що дозволяє швидко сполучити їх та почати використовувати.

В AZ80 використовуються кодеки SBC, AAC та LDAC. Останній був розроблений Sony для передачі аудіо вищої якості (до 990 Кбіт/с), але є стандартним кодеком починаючи з Android 8.0 Oreo, тому Hi-Res звук зможуть отримати користувачі більшості сучасних Android-смартфонів. Для передачі аудіо з пристроїв Apple буде використовуватися стандартний кодек AAC.

Цікавою особливістю Technics AZ80 є можливість одночасного підключення не тільки до двох, але і до трьох девайсів одночасно. В такому випадку, правда, ви не зможете слухати аудіо вищої якості, адже кодек LDAC не доступний при потрійному підключенні. Втім, для тих, хто слухає музику через стримінги, як Spotify чи Google Music, це не буде проблемою, адже для них LDAC не дуже потрібен.

Навушники добре тримають одночасне підключення, тут навіть є автоматичне перемикання між джерелами звуку. Але цікаво, що у них різний пріоритет. Наприклад, якщо слухати музику на Android-смартфоні та включити відео на Windows-ноутбуці, то навушники автоматично перемкнуться на нього. Але навпаки це не працює, треба буде спочатку поставити відео на паузу на ноутбуці, а потім вмикати музику на смартфоні. При цьому під час вхідного дзвінка пріоритетність смартфона визначається вищою, і навушники автоматично перемикаються на нього.

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Для тоншого налаштування Technics AZ80 можна встановити фірмовий застосунок Audio Connect, в якому можна змінювати ступінь шумозаглушення (ANC), режиму прозорості, еквалайзер, жести керування, датчик надягання навушників, змінювати режими підключення та багатоточкового з’єднання. Загалом опцій багато й інтерфейс програми дозволяє доволі зручно їх змінювати.

Окремо варто зазначити, що в Technics не тільки переклали інтерфейс застосунку Audio Connect українською, але й додали українську мову озвучення перемикання налаштувань в самі навушники. Доволі незвично, але приємно чути «Підключено» при початку використання навушників, замість звичного «Connected».

Звук, шумозаглушення, мікрофони

Навушники оснащені 10 мм драйверами, які видають дуже детальний звук. Модель формує одну з найширших уявних сцен серед топових TWS-навушників, прекрасно відпрацьовуючи в середньому та високому діапазоні. Низькі частоти тут доволі рівні, і навіть опція підсилення баса не дає їм більшої виразності. Враховуючи загальну деталізацію, це цілком адекватне налаштування. Такий підхід, звісно, не сподобається любителям сильного баса, але вони, скоріше за все, все одно будуть дивитися в сторону повнорозмірних моделей.

Для слухачів, які цінують хорошу передачу вокалу та чітке виділення інструментів, Technics AZ80 – саме те, що треба.

Система шумозаглушення в навушниках дозволяє відсікати монотонні звуки, в них комфортно слухати музику в громадському транспорті. При цьому AZ80 не створюють занадто сильний антишум та не тиснуть на барабанні перетинки. В застосунку Audio Connect є можливість регулювати ступінь шумозаглушення, його можна зробити мінімальним.

Навушники також дозволяють активувати режим прозорості, пропускаючи сторонні звуки, і от він працює посередньо. Мікрофони доволі чутливі та за замовченням передають просто всі оточуючі звуки, ще й підсилюючи їх, що можливо звучить логічно, але на практиці створює гучний та неприємний білий шум.

В додатку Audio Connect можна увімкнути опцію фокусування на голосі, що частково виправляє ситуацію. Але хотілося б, щоб виробник виправив цю проблему в майбутніх оновленнях прошивки.

При роботі в режимі гарнітури навушники забезпечують доволі хорошу передачу голосу та ефективно відсікають навіть голосні сторонні шуми.

Technics AZ80, звісно, не вдалося уникнути ефекту штучного голосу, при роботі алгоритму, який намагається виділити голос на фоні шумного оточення ви все ж будете звучати трохи як робот, але співрозмовник зможе вас почути, і це головне.

Автономність

Ємність вбудованого в кожний навушник акумулятора складає 70 мА⋅год, в кейсі є ще 650 мА⋅год. Це дозволяє Technics AZ80 забезпечувати в цілому хороший рівень автономності, проте вона дуже сильно залежить від того, який кодек використовується та чи активна система шумозаглушення. З кодеком AAC та активним ANC навушники можуть пропрацювати 7 годин, а кейс додасть ще 24 години, а от якщо перемкнутися на LDAC, то автономність знизиться до 4,5 годин для навушників та до 16 годин для кейса.

AZ80 підтримують швидку зарядку, 15 хвилин в кейсі додають 70 хвилин прослуховування. Якщо ж говорити про повну зарядку, то вона займає 2 години для навушників та 2,5 години для кейса. Останній заряджається через порт USB-C та підтримує вже згадану вище бездротову зарядку Qi, але вона займає до 3,5 годин.