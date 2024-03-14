Огляд ASUS VY249HF: бюджетний монітор з частотою оновлення 100 Гц

Бюджетні монітори, попри свої не дуже “вражаючі” характеристики, насправді цікавлять більше людей, ніж топові моделі для ігор або професійної роботи з кольором: просто якісний дисплей з пристойними параметрами за якнайменшу ціну потрібен широкому загалу набагато частіше, ніж флагманські монітори з революційними технологіями. Саме до такої бюджетної категорії й належить 24-дюймовий ASUS VY249HF.

Характеристики ASUS VY249HF

Діагональ 23,8” Кривина ні Співвідношення сторін 16:9 Тип екрана IPS Роздільна здатність 1920х1080 Частота оновлення 100 Гц Колірне охоплення стандартне Яскравість 250 кд/м² Контраст 1300:1 Час реакції 1 мс MPRT Підтримка HDR не зазначена Настінне кріплення VESA 100×100 Регулювання нахил вперед-назад Роз’єми 1x HDMI 1.4, вихід на навушники Додаткова функціональність Adaptive Sync Габарити (разом з підставкою), ШхВхГ 54,1×39,3×18,5 см Вага 3,4 кг Орієнтовна ціна в Україні 4500 грн

Дизайн

ASUS VY249HF доступний у двох колірних варіантах — традиційному чорному і більш рідкісному білому (повна назва моделі — VY249HF-W). До нас на огляд потрапив другий варіант. Зазначимо, що також у цьому модельному ряді є 27-дюймова модель.

Білий корпус має незвичний вигляд і вигідно виділяє цю модель поміж інших бюджетних моніторів. Екран в ASUS VY249HF має вже традиційний “безрамковий” дизайн, коли захисне скло повністю прикриває всю передню панель. В результаті у вимкненому стані або з чорним зображенням здається, що екран обрамляє лише тонка біла лінія бічної грані корпусу.

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Але на відміну від чорних моделей, в цьому випадку безрамковий дизайн призводить до того, що з яскравим зображенням на екрані монітор виглядає так, нібито у нього відразу дві рамки — між білим корпусом та світлою картинкою проявляється ще прихована під захисним склом додаткова чорна рамка.

Загалом, можна зазначити, що як для монітора вартістю менше ніж 5 тис. грн, ASUS VY249HF має привабливий вигляд: білий корпус “відволікає” від насправді базового дизайну цієї моделі.

Ніжка проста, дозволяє змінювати лише кут нахилу екрана (-5°~22°). Є можливість настінного монтування: у монітора є VESA-сумісне кріплення (100х100). Цілком очікувано, що за такої конструкції ASUS VY249HF виявляється дуже легким — він важить трохи більше за 3 кг.

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Всі роз’єми розташовані у невеличкій ніші над місцем кріплення ніжки. Втім, “всі” — це дуже гучно сказано; крім роз’єму живлення (до речі, БЖ у цього монітора вбудований), тут можна знайти лише мініджек для дротових навушників та єдиний відеороз’єм — HDMI 1.4. Вбудованих динаміків у цієї моделі немає.

Меню

ASUS VY249HF керується за допомогою шести апаратних кнопок, розташованих на нижній грані корпуса, ліворуч від кнопки включення, що має таку саму форму.

На передній панелі напроти них є позначки для легкого використання “на дотик”: при натисканні будь-якої кнопки з’являється швидке меню з іконками функцій над відповідними кнопками.

Такий варіант керування раніше широко використовувався, головним чином в офісних моделях, але згодом його майже всюди замінив більш зручний джойстик — але, як бачимо, не в цій моделі. Керування загалом досить зручне, єдиний дискомфорт на перших порах спричиняє той факт, що для навігації по меню вгору-вниз треба натискати кнопки, що розташовані “зліва” та “справа”.

У головному меню першим пунктом йде фірмовий розділ відеорежимів Splendid, далі — режим захисту очей Eye Care: тут можна знайти функції типу зниження частки синього у підсвічуванні, час роботи до відпочинку тощо.

У розділі “Колір” зосереджені стандартні параметри зображення: яскравість, контрастність, колірна температура та насиченість. У наступному пункті, “Зображення”, можна знайти решту налаштувань, що стосуються картинки: овердрайв, пропорції екрана, різкість і т.д.

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В “Настройках” зібрані всі інші параметри — у тому числі й такі, які в інших моделях цього виробника можна було знайти в попередніх пунктах, наприклад, ігрові функції GamePlus або налаштування розмірної сітки QuickFit. Окремо варто зазначити наявність української локалізації екранного меню — це досі можна зустріти не так часто, як того б хотілося.

І в останньому пункті, Shortcut, можна змінити призначення двох “гарячих” клавіш на інші функції.

Функціональність

В ASUS VY249HF використовується 23,8-дюймова IPS-панель з роздільною здатністю Full HD — типовий варіант для бюджетного “офісного” монітора. Щільність пікселів виходить на рівні 92,5 PPI (розмір точки 0,2745 мм) — розгледіти окремі пікселі з типової відстані до екрана можна, але вони все ж таки досить дрібні, тож зображення виглядає досить щільним і не перетворюється на “мішанину пікселів”.

Максимальна частота оновлення становить 100 Гц — для робочих моніторів це все ще рідкість, тож ASUS VY249HF позиціонується скоріше як універсальна модель, яку можна використовувати не тільки для роботи, але й для ігор. До речі, тут також є підтримка технології адаптивної частоти та овердрайв панелі — суто геймерські функції.

Яскравість у цьому моніторі регулюється за допомогою зміни сили струму, ШІМ не використовується на всьому діапазоні яскравості, тож мерехтіння екрана у нього немає.

Зважаючи на ціну, не дивно, що в ASUS VY249HF немає ніякої додаткової функціональності — ні USB-концентратора, ні вбудованих динаміків.

Якість зображення ASUS VY249HF

Покриття екрана — стандартне матове, на якому повністю відсутні паразитні відображення на темному фоні. Кристалічний ефект у нього при цьому слабкий: розгледіти типовий візерунок, що розсіює відображення, можна лише на макрознімку пікселів, та й тут він досить помірний.

Що стосується часу реакції панелі, виробник зазначає лише 1 мс MPRT. В реальності монітор демонструє типову поведінку як для звичайного IPS-монітора: помірні розмиття в динамічних сценах, які можна дещо зменшити за допомогою овердрайву панелі.

Ця функція, традиційно для моніторів ASUS, називається TraceFree і має п’ять ступенів розгону (від 20 до 100% з кроком 20) та можливість повного відключення. У заводських налаштуваннях TraceFree встановлений у значення 60 — це перша ступінь, на якій дійсно відчувається вплив овердрайву. Наступні значення ще трохи зменшують розмиття, але на максимумі стають ледь помітними артефакти у вигляді темних шлейфів за об’єктами, що рухаються екраном.

TraceFree = 00 (off), 60, 100 (частота оновлення 100 Гц):

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Рівномірність чорного посередня, у темній кімнаті на максимальній яскравості стають помітними світліші плями вздовж країв екрана.

Glow-ефект типовий як для технології IPS: якщо дивитись на екран збоку та зверху, у чорного фона з’являється відчутне світіння сріблястого або коричневого відтінку, залежно від куту погляду.

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Кути огляду також традиційні для IPS: при погляді збоку насиченість кольорів лишається майже такою самою, яскравість помітно знижується, а зображення набуває ледь відчутного холоднішого відтінку.

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Після скидання на заводські налаштування, якщо відмовитись від запропонованого режиму енергозбереження, встановлюється відеорежим Standard. З нього й почнемо.

В ASUS VY249HF стандартне колірне охоплення, яке становить 97% sRGB (75% Adobe RGB, 77% DCI-P3). Це дає помірну насиченість кольорів та природний вигляд зображенню.

Яскравість регулюється в діапазоні 40-277 кд/м² – найнижче значення дозволяє комфортно працювати в умовах майже повної темряви, найвищого цілком достатньо для типового освітлення в офісному приміщенні. Максимальний статичний контраст становить 1230:1 — дуже непогано як для бюджетної IPS-панелі та майже відповідає “паспортним” характеристикам монітора.

Щодо колірної температури — відповідний параметр в налаштуваннях змінює її в межах від 7300K до 10900K. В результаті навіть у найтеплішому режимі зображення має дещо прохолоднуватий відтінок.

Виправити це можна за допомогою фільтру синього кольору у підсвічуванні — відповідний параметр можна знайти у меню Eye Care. Він дозволяє досить детально регулювати колірну температуру завдяки аж 20 ступеням зменшення синього. Температура при цьому змінюється в діапазоні від 7500K до 4800K, а стандартному значенню 6500K відповідає п’яте положення повзунка. Враховуючи, що при цьому дещо покращується точність кольоровідтворення, ми б рекомендували використовувати саме такі налаштування.

Регулювання гамми в ASUS VY249HF немає, але й без нього монітор має дуже непогані налаштування: реальне її значення виходить дуже близьким до стандартного 2,2 (відхилення становить лише 0,03).

Рівномірність колірної температури посередня: максимальне відхилення у різних зонах екрана ΔE становить 5,9. А от із рівномірністю білого поля ситуація краща: найяскравішими зонами виявились центр та лівий верхній кут, найтемнішою — нижня частина екрана; різниця між ними становить 13% (у бюджетних моделей цей показник нерідко перевищує 20%).

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Що стосується точності кольоровідтворення, з нею не все ідеально: хоча більшість кольорів і демонструють дуже високу точність, з середнім ΔE на рівні одиниці, кілька окремих кольорів сильно відхиляються від еталону. В цілому це не критично як для бюджетного монітора, але якщо користувач планує серйозно працювати з кольором, цей монітор краще додатково відкалібрувати.

В режимі sRGB блокуються ручні налаштування зображення, яскравість встановлюється на рівні 106 кд/м², колірна температура — у варіант Warm, контрастність при цьому становить 940:1. На диво, колірне охоплення у цьому режимі додатково дуже сильно зменшується (якби нативне охоплення було б розширеним), і в результаті воно становить лише 72% простору sRGB — кольори при цьому сильно втрачають у насиченості, точність кольоровідтворення також значно погіршується.

Таке ж зменшене колірне охоплення виявляється й у Театральному режимі — у решти охоплення таке саме, як і у Стандартному. Точність кольоровідтворення у них також дуже подібна, і відрізняються вони головним чином початковими налаштуваннями яскравості, гамми та колірної температури. Візуально порівняти їх можна у наступній галереї.

Відеорежими Splendid: