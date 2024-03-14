Бюджетні монітори, попри свої не дуже “вражаючі” характеристики, насправді цікавлять більше людей, ніж топові моделі для ігор або професійної роботи з кольором: просто якісний дисплей з пристойними параметрами за якнайменшу ціну потрібен широкому загалу набагато частіше, ніж флагманські монітори з революційними технологіями. Саме до такої бюджетної категорії й належить 24-дюймовий ASUS VY249HF.

 

Характеристики ASUS VY249HF

Діагональ 23,8”
Кривина ні
Співвідношення сторін 16:9
Тип екрана IPS
Роздільна здатність 1920х1080
Частота оновлення 100 Гц
Колірне охоплення стандартне
Яскравість 250 кд/м²
Контраст 1300:1
Час реакції 1 мс MPRT
Підтримка HDR не зазначена
Настінне кріплення VESA 100×100
Регулювання нахил вперед-назад
Роз’єми 1x HDMI 1.4, вихід на навушники
Додаткова функціональність Adaptive Sync
Габарити (разом з підставкою), ШхВхГ 54,1×39,3×18,5 см
Вага 3,4 кг
Орієнтовна ціна в Україні 4500 грн

 

Дизайн

ASUS VY249HF доступний у двох колірних варіантах — традиційному чорному і більш рідкісному білому (повна назва моделі — VY249HF-W). До нас на огляд потрапив другий варіант. Зазначимо, що також у цьому модельному ряді є 27-дюймова модель.

Білий корпус має незвичний вигляд і вигідно виділяє цю модель поміж інших бюджетних моніторів. Екран в ASUS VY249HF має вже традиційний “безрамковий” дизайн, коли захисне скло повністю прикриває всю передню панель. В результаті у вимкненому стані або з чорним зображенням здається, що екран обрамляє лише тонка біла лінія бічної грані корпусу.

Огляд ASUS VY249HF: бюджетний монітор з частотою оновлення 100 Гц
Огляд ASUS VY249HF: бюджетний монітор з частотою оновлення 100 Гц

Але на відміну від чорних моделей, в цьому випадку безрамковий дизайн призводить до того, що з яскравим зображенням на екрані монітор виглядає так, нібито у нього відразу дві рамки — між білим корпусом та світлою картинкою проявляється ще прихована під захисним склом додаткова чорна рамка.

Огляд ASUS VY249HF: бюджетний монітор з частотою оновлення 100 Гц

Загалом, можна зазначити, що як для монітора вартістю менше ніж 5 тис. грн, ASUS VY249HF має привабливий вигляд: білий корпус “відволікає” від насправді базового дизайну цієї моделі.

Ніжка проста, дозволяє змінювати лише кут нахилу екрана (-5°~22°). Є можливість настінного монтування: у монітора є VESA-сумісне кріплення (100х100). Цілком очікувано, що за такої конструкції ASUS VY249HF виявляється дуже легким — він важить трохи більше за 3 кг.

Огляд ASUS VY249HF: бюджетний монітор з частотою оновлення 100 Гц
Огляд ASUS VY249HF: бюджетний монітор з частотою оновлення 100 Гц

Всі роз’єми розташовані у невеличкій ніші над місцем кріплення ніжки. Втім, “всі” — це дуже гучно сказано; крім роз’єму живлення (до речі, БЖ у цього монітора вбудований), тут можна знайти лише мініджек для дротових навушників та єдиний відеороз’єм — HDMI 1.4. Вбудованих динаміків у цієї моделі немає.

Огляд ASUS VY249HF: бюджетний монітор з частотою оновлення 100 Гц

 

Меню

ASUS VY249HF керується за допомогою шести апаратних кнопок, розташованих на нижній грані корпуса, ліворуч від кнопки включення, що має таку саму форму.

Огляд ASUS VY249HF: бюджетний монітор з частотою оновлення 100 Гц

На передній панелі напроти них є позначки для легкого використання “на дотик”: при натисканні будь-якої кнопки з’являється швидке меню з іконками функцій над відповідними кнопками.

Огляд ASUS VY249HF: бюджетний монітор з частотою оновлення 100 Гц

Такий варіант керування раніше широко використовувався, головним чином в офісних моделях, але згодом його майже всюди замінив більш зручний джойстик — але, як бачимо, не в цій моделі. Керування загалом досить зручне, єдиний дискомфорт на перших порах спричиняє той факт, що для навігації по меню вгору-вниз треба натискати кнопки, що розташовані “зліва” та “справа”.

У головному меню першим пунктом йде фірмовий розділ відеорежимів Splendid, далі — режим захисту очей Eye Care: тут можна знайти функції типу зниження частки синього у підсвічуванні, час роботи до відпочинку тощо.

У розділі “Колір” зосереджені стандартні параметри зображення: яскравість, контрастність, колірна температура та насиченість. У наступному пункті, “Зображення”, можна знайти решту налаштувань, що стосуються картинки: овердрайв, пропорції екрана, різкість і т.д.

Огляд ASUS VY249HF: бюджетний монітор з частотою оновлення 100 Гц
Огляд ASUS VY249HF: бюджетний монітор з частотою оновлення 100 Гц
Огляд ASUS VY249HF: бюджетний монітор з частотою оновлення 100 Гц
Огляд ASUS VY249HF: бюджетний монітор з частотою оновлення 100 Гц
Огляд ASUS VY249HF: бюджетний монітор з частотою оновлення 100 Гц
Огляд ASUS VY249HF: бюджетний монітор з частотою оновлення 100 Гц
Огляд ASUS VY249HF: бюджетний монітор з частотою оновлення 100 Гц
Огляд ASUS VY249HF: бюджетний монітор з частотою оновлення 100 Гц

В “Настройках” зібрані всі інші параметри — у тому числі й такі, які в інших моделях цього виробника можна було знайти в попередніх пунктах, наприклад, ігрові функції GamePlus або налаштування розмірної сітки QuickFit. Окремо варто зазначити наявність української локалізації екранного меню — це досі можна зустріти не так часто, як того б хотілося.

І в останньому пункті, Shortcut, можна змінити призначення двох “гарячих” клавіш на інші функції.

 

Функціональність

В ASUS VY249HF використовується 23,8-дюймова IPS-панель з роздільною здатністю Full HD — типовий варіант для бюджетного “офісного” монітора. Щільність пікселів виходить на рівні 92,5 PPI (розмір точки 0,2745 мм) — розгледіти окремі пікселі з типової відстані до екрана можна, але вони все ж таки досить дрібні, тож зображення виглядає досить щільним і не перетворюється на “мішанину пікселів”.

Огляд ASUS VY249HF: бюджетний монітор з частотою оновлення 100 Гц

Максимальна частота оновлення становить 100 Гц — для робочих моніторів це все ще рідкість, тож ASUS VY249HF позиціонується скоріше як універсальна модель, яку можна використовувати не тільки для роботи, але й для ігор. До речі, тут також є підтримка технології адаптивної частоти та овердрайв панелі — суто геймерські функції.

Яскравість у цьому моніторі регулюється за допомогою зміни сили струму, ШІМ не використовується на всьому діапазоні яскравості, тож мерехтіння екрана у нього немає.

Зважаючи на ціну, не дивно, що в ASUS VY249HF немає ніякої додаткової функціональності — ні USB-концентратора, ні вбудованих динаміків.

 

Якість зображення ASUS VY249HF

Покриття екрана — стандартне матове, на якому повністю відсутні паразитні відображення на темному фоні. Кристалічний ефект у нього при цьому слабкий: розгледіти типовий візерунок, що розсіює відображення, можна лише на макрознімку пікселів, та й тут він досить помірний.

Огляд ASUS VY249HF: бюджетний монітор з частотою оновлення 100 Гц

Що стосується часу реакції панелі, виробник зазначає лише 1 мс MPRT. В реальності монітор демонструє типову поведінку як для звичайного IPS-монітора: помірні розмиття в динамічних сценах, які можна дещо зменшити за допомогою овердрайву панелі.

Ця функція, традиційно для моніторів ASUS, називається TraceFree і має п’ять ступенів розгону (від 20 до 100% з кроком 20) та можливість повного відключення. У заводських налаштуваннях TraceFree встановлений у значення 60 — це перша ступінь, на якій дійсно відчувається вплив овердрайву. Наступні значення ще трохи зменшують розмиття, але на максимумі стають ледь помітними артефакти у вигляді темних шлейфів за об’єктами, що рухаються екраном.

TraceFree = 00 (off), 60, 100 (частота оновлення 100 Гц):

Огляд ASUS VY249HF: бюджетний монітор з частотою оновлення 100 Гц
Огляд ASUS VY249HF: бюджетний монітор з частотою оновлення 100 Гц
Огляд ASUS VY249HF: бюджетний монітор з частотою оновлення 100 Гц

Рівномірність чорного посередня, у темній кімнаті на максимальній яскравості стають помітними світліші плями вздовж країв екрана.

Огляд ASUS VY249HF: бюджетний монітор з частотою оновлення 100 Гц

Glow-ефект типовий як для технології IPS: якщо дивитись на екран збоку та зверху, у чорного фона з’являється відчутне світіння сріблястого або коричневого відтінку, залежно від куту погляду.

Огляд ASUS VY249HF: бюджетний монітор з частотою оновлення 100 Гц
Огляд ASUS VY249HF: бюджетний монітор з частотою оновлення 100 Гц
Огляд ASUS VY249HF: бюджетний монітор з частотою оновлення 100 Гц

Кути огляду також традиційні для IPS: при погляді збоку насиченість кольорів лишається майже такою самою, яскравість помітно знижується, а зображення набуває ледь відчутного холоднішого відтінку.

Огляд ASUS VY249HF: бюджетний монітор з частотою оновлення 100 Гц
Огляд ASUS VY249HF: бюджетний монітор з частотою оновлення 100 Гц
Огляд ASUS VY249HF: бюджетний монітор з частотою оновлення 100 Гц
Огляд ASUS VY249HF: бюджетний монітор з частотою оновлення 100 Гц

Після скидання на заводські налаштування, якщо відмовитись від запропонованого режиму енергозбереження, встановлюється відеорежим Standard. З нього й почнемо.

В ASUS VY249HF стандартне колірне охоплення, яке становить 97% sRGB (75% Adobe RGB, 77% DCI-P3). Це дає помірну насиченість кольорів та природний вигляд зображенню.

Огляд ASUS VY249HF: бюджетний монітор з частотою оновлення 100 Гц

Яскравість регулюється в діапазоні 40-277 кд/м² – найнижче значення дозволяє комфортно працювати в умовах майже повної темряви, найвищого цілком достатньо для типового освітлення в офісному приміщенні. Максимальний статичний контраст становить 1230:1 — дуже непогано як для бюджетної IPS-панелі та майже відповідає “паспортним” характеристикам монітора.

Огляд ASUS VY249HF: бюджетний монітор з частотою оновлення 100 Гц

Щодо колірної температури — відповідний параметр в налаштуваннях змінює її в межах від 7300K до 10900K. В результаті навіть у найтеплішому режимі зображення має дещо прохолоднуватий відтінок.

Огляд ASUS VY249HF: бюджетний монітор з частотою оновлення 100 Гц

Виправити це можна за допомогою фільтру синього кольору у підсвічуванні — відповідний параметр можна знайти у меню Eye Care. Він дозволяє досить детально регулювати колірну температуру завдяки аж 20 ступеням зменшення синього. Температура при цьому змінюється в діапазоні від 7500K до 4800K, а стандартному значенню 6500K відповідає п’яте положення повзунка. Враховуючи, що при цьому дещо покращується точність кольоровідтворення, ми б рекомендували використовувати саме такі налаштування.

Огляд ASUS VY249HF: бюджетний монітор з частотою оновлення 100 Гц

Регулювання гамми в ASUS VY249HF немає, але й без нього монітор має дуже непогані налаштування: реальне її значення виходить дуже близьким до стандартного 2,2 (відхилення становить лише 0,03).

Огляд ASUS VY249HF: бюджетний монітор з частотою оновлення 100 Гц

Рівномірність колірної температури посередня: максимальне відхилення у різних зонах екрана ΔE становить 5,9. А от із рівномірністю білого поля ситуація краща: найяскравішими зонами виявились центр та лівий верхній кут, найтемнішою — нижня частина екрана; різниця між ними становить 13% (у бюджетних моделей цей показник нерідко перевищує 20%).

Огляд ASUS VY249HF: бюджетний монітор з частотою оновлення 100 Гц
Огляд ASUS VY249HF: бюджетний монітор з частотою оновлення 100 Гц

Що стосується точності кольоровідтворення, з нею не все ідеально: хоча більшість кольорів і демонструють дуже високу точність, з середнім ΔE на рівні одиниці, кілька окремих кольорів сильно відхиляються від еталону. В цілому це не критично як для бюджетного монітора, але якщо користувач планує серйозно працювати з кольором, цей монітор краще додатково відкалібрувати.

Огляд ASUS VY249HF: бюджетний монітор з частотою оновлення 100 Гц

В режимі sRGB блокуються ручні налаштування зображення, яскравість встановлюється на рівні 106 кд/м², колірна температура — у варіант Warm, контрастність при цьому становить 940:1. На диво, колірне охоплення у цьому режимі додатково дуже сильно зменшується (якби нативне охоплення було б розширеним), і в результаті воно становить лише 72% простору sRGB — кольори при цьому сильно втрачають у насиченості, точність кольоровідтворення також значно погіршується.

Огляд ASUS VY249HF: бюджетний монітор з частотою оновлення 100 Гц

Таке ж зменшене колірне охоплення виявляється й у Театральному режимі — у решти охоплення таке саме, як і у Стандартному. Точність кольоровідтворення у них також дуже подібна, і відрізняються вони головним чином початковими налаштуваннями яскравості, гамми та колірної температури. Візуально порівняти їх можна у наступній галереї.

Відеорежими Splendid:

Огляд ASUS VY249HF: бюджетний монітор з частотою оновлення 100 Гц
Огляд ASUS VY249HF: бюджетний монітор з частотою оновлення 100 Гц
Огляд ASUS VY249HF: бюджетний монітор з частотою оновлення 100 Гц
Огляд ASUS VY249HF: бюджетний монітор з частотою оновлення 100 Гц
Огляд ASUS VY249HF: бюджетний монітор з частотою оновлення 100 Гц
Огляд ASUS VY249HF: бюджетний монітор з частотою оновлення 100 Гц
Огляд ASUS VY249HF: бюджетний монітор з частотою оновлення 100 Гц
Огляд ASUS VY249HF: бюджетний монітор з частотою оновлення 100 Гц