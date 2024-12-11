Огляд Apple Mac mini 2024: маленький комп’ютер з великими можливостями

Mac mini 2024 став один із найцікавіших комп’ютерів цього року, в якому компанії Apple вдалося поєднати декілька, здавалося б, не сумісних характеристик. А саме компактні розміри, високу продуктивність та майже безшумну роботу. З випуском власних процесорів серії M для ноутбуків та комп’ютерів у 2020 році компанія Apple опинилася в авангарді ARM-революції. Замість потужних, але не дуже економічних x86 чипів, виробник почав використовувати власні енергоефективні процесори Apple Silicon, що не потребували великих систем охолодження. Це дозволило створювати набагато компактніші, але при цьому дуже продуктивні системи. Тож було цікаво, як нові чипи покажуть себе в найменшому комп'ютерові Apple – Mac mini. Які можливості він пропонує, та наскільки зручно ним користуватися, я розкажу в цьому огляді.

Редакція висловлює вдячність магазину Comfy за надання Mac mini 2024 для огляду

Характеристики Mac mini 2024

Процесор 10 ядер: 4 продуктивні ядра + 6 енергоефективних ядер10 ядер графікаТрасування променів з апаратним прискоренням16-ядерний прискорювач ШІ Neural EngineПропускна здатність пам’яті — 120 ГБ/с Памʼять 16 ГБ об’єднаної пам’яті (Можлива конфігурація: 24 або 32 ГБ) Накопичувач SSD 256 ГБ (Можлива конфігурація: 512 ГБ, 1 або 2 ТБ) Порти Спереду: Два порти USB-C з підтримкою передавання даних за стандартом USB 3 (зі швидкістю до 10 Гбіт/с)

Порт 3,5 мм для навушників Ззаду: Порт Gigabit Ethernet (можлива конфігурація: 10 Gigabit Ethernet)

Порт HDMI

Три порти USB‑C з підтримкою Thunderbolt 4 (до 40 Гбіт/с), USB 4 (до 40 Гбіт/с), DisplayPort Підключення Wi‑Fi 6E (802.11ax), Bluetooth 5.3, 10/100/1000BASE‑T Gigabit Ethernet (порт RJ-45), можлива конфігурація з модулем 10 Gigabit Ethernet (технологія Nbase-T Ethernet із підтримкою швидкостей 1 Гбіт/с, 2,5 Гбіт/с, 5 Гбіт/с і 10 Гбіт/с через порт RJ-45) Аудіо Інтегрований динамікПорт 3,5 мм з розширеною підтримкою високоомних навушниківПорт HDMI для відтворення багато­каналь­ного звуку Живлення Лінійна напруга: від 100 до 240 В ~Частота: від 50 до 60 Гц, однофазний струмНомінальна потужність: 155 ВтКабель живлення 1,8 м Розміри 12,7 х 12,7 х 5 см Вага 670 грамів Колір Сріблястий

Дизайн та матеріали

За дизайном та розмірами нова модель стала ближчою до телевізійної приставки Apple TV, ніж до попереднього покоління Mac mini. На зображенні нижче можна побачити порівняння розмірів та оцінити, наскільки компактнішою стала нова версія найменшого комп’ютера Apple.

Як видно, висота корпусу трохи виросла, але загальні розміри значно зменшилися.

Розміри Mac mini 2024 досягають 12,7 см в ширину та довжину, а також 5 см у висоту. При цьому вага базової моделі складає всього 670 грамів, а версія з процесором M4 Pro буде трохи важчою – 730 грамів. Але в обох випадках розміри та вага дозволяють без проблем носити Mac mini 2024 з собою в офіс, а потім назад додому, якщо ви настільки фанат подібних міні ПК.

Дизайн моделі вийшов мінімалістичним, як і у випадку попередніх Mac mini, і в ньому легко впізнати продукт від Apple. Навіть якщо заклеїти логотип на верхній частині корпусу.

Матеріали та якість збірки Mac mini 2024 знаходяться на високому рівні. Вся верхня частина корпусу вирізана з цільного шматка алюмінію, й лише підставка знизу та отвори системи охолодження навколо неї зроблені з пластику.

Очікування, що підставка буде з прорезиненими ніжками, не справдилися, Mac mini 2024 не надто добре фіксується на поверхні стола, його дуже легко зрушити з місця. Тож це варто враховувати під час підключення кабелів, щоб випадково не зачепити їх та не скинути комп’ютер на підлогу.

Корпус Mac mini 2024 не брудниться, на ньому не залишаються сліди від пальців, окрім хіба що глянцевого логотипа Apple. На фронтальній панелі є невеликий світлодіодний індикатор, який показує, що система працює або знаходиться у режимі сну.

Попри те, що компанія Apple пропонує декілька варіантів кольору для своїх ноутбуків та цілу гаму кольорів для моноблочного комп’ютера iMac, для Mac mini 2024 є тільки одна опція кольору. Проте сторонні виробники вже пропонують масу аксесуарів, серед яких наклейки на весь корпус та навіть захисні кейси. Тому за бажання, можна змінити не тільки колір корпусу, але й перетворити Mac mini на мініатюрний Mac Pro.

Наостанок додам трохи про славнозвісну кнопку живлення, яка в Mac mini 2024 справді знаходиться в дуже дивному місці, і це був би мінус, якби компʼютер кожного дня потрібно було вмикати. Але сучасні ПК та ноутбуки від Apple не потребують вимкнення, їх можна відправляти в режим сну, в якому вони будуть споживати мінімум енергії.

Навіть в умовах відключення світла в Україні через пошкодження енергосистеми після російських обстрілів, коли вмикати Mac mini 2024 справді доводиться по декілька разів на день, я не можу сказати, що розташування кнопки живлення викликає якийсь негатив.

Щоб переглянути галерею, увімкніть JavaScript у своєму браузері.

Тож не можу посварити Apple за це рішення, тим більше, що воно стало причиною появи цілого мейкерського напряму, в рамках якого користувачі створюють моделі для 3D-принтера з різними надбудовами, які мають покращити роботу з кнопкою живлення Mac mini 2024.

Порти та підключення

Варто почати з того, що на фронтальній панелі Mac mini 2024 розташовано два порти USB-C з підтримкою стандарту USB 3 та швидкістю передачі даних до 10 Гбіт/с. Поруч з ними можна знайти стандартний 3,5 мм розʼєм для навушників. Такий формат розташування портів доволі зручний, можна швидко підʼєднати навушники чи якусь периферію. Проте тут так і проситься картридер формату SD, його дуже не вистачає.

На тильній стороні корпусу доступно більше портів, тут користувач знайде аж три Thunderbolt 4 з підтримкою USB 4 (швидкість передачі даних до 40 Гбіт/с) і DisplayPort, а також HDMI та гігабітний Ethernet через RJ45.

Можливості підключення в Mac mini 2024 доволі широкі, зокрема компʼютер може одночасно виводити зображення на три монітори через Thunderbolt: два із загальною роздільністю 6К та частотою 60 Гц плюс ще один з роздільною здатністю 5К та частотою 60 Гц (або 4К/60 Гц, але вже через HDMI). Проте також можна під'єднати два монітори з вищою роздільністю та частотою оновлення: один 5K/60 Гц та один 8K/60 Гц через Thunderbolt, або 4K при 240 Гц через Thunderbolt чи HDMI.

Загалом здається, що портів достатньо, але якби в Apple додали в Mac mini 2024 не тільки слот SD, але ще й хоча б один розʼєм USB-A, нехай навіть не найшвидший, це було б ідеально. На жаль, навіть пʼять портів USB-C, скоріше за все, не позбавлять вас від необхідності тримати поруч з компʼютером USB-хаб.

Єдине, що зручніше, що на відміну від ноутбуків, такий перехідник може завжди бути підключений до Mac mini 2024. Якщо, звісно, ви все ж таки не плануєте носити міні ПК з собою.

Також зазначу, що перше налаштування Mac mini 2024 може перерости ще в той квест, адже на етапі підключення компʼютера до мережі Wi-Fi у вас не буде можливості підʼєднати Bluetooth-клавіатуру, і, відповідно, не вийде ввести пароль. Знадобиться дротове підключення, й тут порт USB-A не завадив би. Можливо компʼютер без проблем знаходить клавіатури та миші самої Apple, але, на жаль, в мене не було можливості це перевірити.

Й оскільки мова вже зайшла про бездротові модулі, то варто зазначити, що Mac mini 2024 має підтримку Wi-Fi 6E та Bluetooth 5.3.

Платформа, продуктивність та нагрів

«Серцем» нового Mac mini став процесор Apple M4 з частотою до 4,4 ГГц, який у базовому варіанті компʼютера пропонується у 10-ядерному виконанні (4 продуктивні, 6 енергоефективних ядер) з такою ж 10-ядерною графікою, 16-ядерним Neural Engine для завдань штучного інтелекту та пропускною здатністю пам'яті 120 ГБ/с. Як і у випадку з новими Macbook, що нарешті позбулися базового варіанту з 8 ГБ памʼяті, Mac mini 2024 також зі старту пропонує 16 ГБ оперативної памʼяті LPDDR5, яка інтегрована з процесором, тому варіантів її розширення в майбутньому немає.

Користувачу краще одразу подумати про те, якої кількості оперативної памʼяті йому буде достатньо для роботи. Проте навіть в топовій версії компʼютера з процесором Apple M4 Pro її за замовчанням буде не сильно більше – 24 ГБ. Для трьох початкових конфігурацій Mac mini 2024 можна замовити до 32 ГБ оперативної памʼяті, а для топової – 48 або 64 ГБ. Проте такий кастомний варіант компʼютера, скоріше за все, доведеться почекати.

Щодо вбудованої памʼяті, то в базовому Mac mini 2024 користувач може розраховувати на доволі швидкий SSD на 256 ГБ.

Старші конфігурації за замовчанням мають 512 ГБ, і всі версії так само можна кастомно замовити з більшим обсягом сховища, для перших трьох моделей максимум – це 2 ТБ, а от для топової – аж 8 ТБ.

Якщо говорити про продуктивність, то як і у випадку з іншими моделями Apple з власними процесорами, користувач отримує більше, ніж можна було б розраховувати від такого компактного компʼютера. Швидкість роботи Mac mini 2024 знаходиться на високому рівні, при чому навіть для складніших завдань, повʼязаних з високим навантаженням на процесор та графіку. Для прикладу, в тесті на рендеринг Cinebench 2024 процесор Apple M4 демонструє вищу продуктивність у багатопотоковому та однопотоковому режимах, ніж M1 Max, та лише трохи поступається йому у графіці.

Щоб переглянути галерею, увімкніть JavaScript у своєму браузері.

Це розширює можливості Mac mini 2024 до роботи не тільки з редагуванням фото чи монтажем відео, компʼютер також підійде для розробників та тих, хто працює з 3D-графікою. А це також означає, що на ньому можна грати в сучасні ігри. В моєму списку для ігор в Steam виявилося доволі мало тайтлів, які підтримують macOS, я зміг запустити глобальні стратегії Civilization VI та Old World, а от, наприклад, Counter-Stike 2 не вийшло. Це при тому, що гра дала себе скачати, але під час запуску попросила завантажити CS:GO та вилетіла.

Втім, на YouTube можна знайти доволі багато прикладів запуску ігор на Mac mini 2024. Найкращим варіантом зараз є ігри, які вже портовані на macOS та використовують фреймворк Apple MetalFX для масштабування зображення, що покращує якість графіки та збільшує плавність. Це, зокрема, Resident Evil Village та Death Stranding, що вже зараз можуть запускатися на Mac mini 2024 з високими налаштуваннями графіки та роздільністю 4К при понад 30 fps. Проте найкраще компʼютер показує себе під час гри з роздільною здатністю Full HD, при якій той же Death Stranding йде вже з 80-90 fps. Щодо ігор, які ще не портовані на macOS, то через сторонній емулятор CrossOver можна пробувати пограти в Cyberpunk 2077 чи Ghost of Tsushima, які при тому ж Full HD показують fps на рівні 40-50.

Щодо роботи системи охолодження, то варто зазначити, що міні-ПК оснащено одним вентилятором, який бере та видуває повітря через отвори на нижній частині корпусу. У звичайних офісних завданнях система охолодження залишається не активною, тобто Mac mini 2024 працює повністю безшумно. За тиждень тестування компʼютера, я зміг почути роботу вентилятора тільки раз, коли грав у гру Old World.

Приблизно через 40 хвилин корпус Mac mini 2024 почав ставати теплим, адже гра доволі сильно навантажує процесор, але система охолодження все одно не вмикалася. Вентилятор почав спрацьовувати тільки приблизно через годину гри, він вмикався, працював хвилин 10, а потім знову вимикався на 30-40 хвилин. При цьому вентилятор виявися доволі тихим, він не створює дискомфорт під час роботи. Принаймні, система охолодження не перекриває звук вбудованих в Mac mini 2024 динаміків.

Так, на противагу багатьом міні-ПК, модель від Apple має вбудовані динаміки. Вони насправді грають навіть з натяком на бас, але не дуже гучні та поступаються обʼєму динамікам в останніх MacBook Air, що було очікувано. Проте на випадок, коли поруч немає навушників, динаміки Mac mini 2024 дуже виручають, адже звучать краще, ніж вбудовані в більшості моніторів.