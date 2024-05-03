Огляд Acer Aspire Go 15 (AG15-31P): недорогий Windows-ноутбук для базових задач

Acer має у своєму арсеналі багато лінійок ноутбуків, в яких доволі легко загубитись. Особливо враховуючи, що всередині основних лінійок є ще серії, що суттєво відрізняються. Моделі, що мають приписку Go у назві — доступні ноутбуки, що призначені у першу чергу для офісної роботи без важких задач та навчання. Саме таким ноутбуком є Acer Aspire Go 15 (AG15-31P,) про можливості якого ми сьогодні розповімо.

Характеристики Acer Aspire Go 15 (AG15-31P)

Модель Acer Aspire Go 15 (AG15-31P) Дисплей PS, 15,6”, роздільна здатність 1920×1080 точок, співвідношення сторін 16:9, частота оновлення 60 Гц Процесор Intel Core i3-N305, 8 ядер, до 3,8 ГГц Оперативна пам’ять 16 ГБ LPDDR5 Сховище 512 ГБ M.2 2280 PCIe 4.0×4 Графіка Intel UHD Graphics Порти USB-C 3.2 Gen 2 (Power Delivery, DisplayPort), 2х USB 3.2 Gen 1 Type-A, 3,5 мм комбінований роз’єм, HDMI, Kensington Lock Бездротові модулі Wi-Fi 802.11a/b/g/n/ac/ax, Bluetooth 5.1 Камера HD Аудіо Вбудовані стереодинаміки та мікрофон Клавіатура Клавіші острівного типу без підсвічування Акумулятор та зарядка до 11,5 годин, 50 Вт·год, блок живлення 65 Вт Розміри 362,9×239,7×18,9 мм Вага 1,75 кг Вартість конфігурації на огляді 17 899 грн

Комплектація

Acer Aspire Go 15 (AG15-31P) — доступна модель, тож і комплектація відповідна. Коробка з переробленого картону гірчичного кольору, всередині — ноутбук, блок живлення на 65 Вт з окремим силовим кабелем та документація.

Дизайн та конструкція

Дизайн Acer Aspire Go 15 AG15-31P нейтральний, без будь-яких особливостей. Як і більшість доступних моделей Acer. Іноді доволі важко відрізнити одну модель від іншої. Хоча це не є проблемою, більш впізнаваний зовнішній вигляд залишили для дорожчих моделей.

Корпус повністю зроблено з пластику, переважно сріблясто-сірого кольору. Чорною зробили рамку навколо екрану та нижню кришку. Він має матову поверхню та не збирає відбитки пальців. Пластик товстий, робоча поверхня практично не прогинається. Верхня кришка — зовсім трохи. На скручування корпус також не піддається. Тож, не дивлячись на відсутність металу, конструкція вийшла надійною.

Верхню кришку прикрашає глянцевий логотип Acer, а також назва лінійки Aspire. Ще один логотип розташувався під дисплеєм. Рамки цілком прийнятної товщини, над екраном вебкамера з індикатором та пара мікрофонів.

Дисплейний блок закріплено двома тугими шарнірами й відкрити ноутбук не притримуючи основний блок не вийде. Максимальний кут відкриття — приблизно 145°, фіксується дисплей надійно і майже не тремтить.

У відкритому положенні ноутбук ззаду спирається на дві невеликі ніжки у задній частині дисплейного блоку. Завдяки цьому основний блок ззаду трохи підіймається над поверхнею стола, що покращує доступ холодного повітря та розміщує клавіатуру під невеликим кутом. Така конструкція використовується у багатьох моделях різних виробників.

Нижня панель зроблена з чорного пластику з рельєфною текстурою. Через перфорацію можна побачити систему охолодження. По периметру є чотири невеликі гумові ніжки, а ближче до переднього краю розміщено стереодинаміки.

Ноутбук має цілком середні розміри та вагу: 362,9×239,7×18,9 мм, 1,75 кг. Проблем з регулярним транспортуванням до офісу не буде, він влазить у стандартний відсік для ноутбуків у сучасних рюкзаках.

Роз’єми

Усі роз’єми розміщено на бічних гранях. Зліва є USB Type-C 3.2 Gen 2 з підтримкою Power Delivery та DisplayPort, HDMI, USB 3.2 Gen 1 Type-A, а також фірмове гніздо для підключення блоку живлення. Хоча, за наявності блоку живлення Type-C на 65 Вт, від комплектного БЖ можна відмовитись.

З протилежного знаходиться ще один USB 3.2 Gen 1 Type-A, комбінований аудіороз’єм 3,5 мм, індикатори активності, а також гніздо для Kensington Lock.

Acer Aspire Go 15 має усі найнеобхідніші роз’єми для комфортної роботи: відеовиходи, пара стандартних USB. Картридер цілком можна було встановити, але для такої моделі його наявність не є критичною.

Дисплей

Acer Aspire Go 15 AG15-31P оснащено 15,6-дюймовою IPS-матрицею з матовим покриттям, що ефективно запобігає відблискам. Роздільна здатність та частота оновлення стандартні: FullHD, 60 Гц. Використовується матриця AU Optronics B156HAN02.1, що має максимальну яскравість 250 кд/м². Це небагато, але для роботи в приміщенні цілком достатньо.

Екран має хороші кути огляду з майже відсутніми спотвореннями кольорів та зниженням контрастності у крайніх точках. Картинка загалом приємна, але помітно, що колірне охоплення не є сильною стороною дисплея. Acer обіцяє 45% колірного простору NTSC. Є режим роботи BlueShield для захисту зору від надмірного синього випромінювання.

Платформа, продуктивність та ПЗ

За продуктивність Acer Aspire Go 15 відповідають процесори 12-го покоління Intel Alder Lake-N. Це — енергоефективні, але не надто потужні процесори, що мають класичну конфігурацію з однаковими ядрами.

У нашій конфігурації використовується восьмиядерний, 8-потоковий Intel Core i3-N305, що має частоту від 1,8 до 3,8 ГГц. Максимальна частота 3,8 ГГц може досягатись одним ядром. Рівень TDP — від 9 до 15 Вт. За графіку відповідає інтегрований прискорювач Intel UHD Graphics з 32 виконавчими блоками та максимальною частотою до 1,25 ГГц.

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Оперативної пам’яті 16 ГБ LPDDR5, вона розпаяна на платі. Хоча більше у цьому випадку встановити й не вийде: процесор не підтримує більший об’єм. Як накопичувач використовується Western Digital PC SN740 NVMe SSD з інтерфейсом PCIe 4.0 x4 на 512 ГБ. Для офісного сценарію роботи чи навчання цього цілком достатньо. Ноутбук оснащено дводіапазонним бездротовим модулем Wi-Fi 6 IEEE 802.11 a/b/g/n/ac/ax та Bluetooth 5.1.

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Acer Aspire Go 15 не призначений для важких завдань. Це — офісний ноутбук для роботи з документами, відеодзвінків та базової обробки фото. Тож результати у тестах продуктивності цілком очікувано невисокі. Але для своїх задач цього цілком достатньо.

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У режимі максимальної продуктивності в офісному бенчмарку PCMark ноутбук набирає 3751 бал, що дещо нижче, ніж у стандартних сучасних офісних ноутбуків.

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При відключенні блока живлення у продуктивному режимі результат трохи нижчий, але різниця не кардинальна.

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SSD Western Digital PC SN740 у цьому ноутбуці демонструє швидкість зчитування та запису інформації близько 3500 МБ/с, чого більш ніж достатньо для такої моделі.

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Високої продуктивності від Intel UHD Graphics чекати не варто. Але в невибагливі, не найновіші ігри пограти цілком реально:

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З фірмового програмного забезпечення на ноутбуці встановлено застосунок AcerSense, що має цілком базову функціональність. Діагностика системи, встановлення важливих оновлень, режими заряджання тощо. Та Acer PurifiedVoice Console, що відповідає за шумозаглушення на основі машинного навчання.

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Нагрівання та стабільність роботи

Система охолодження Acer Aspire Go 15 активна, з одним вентилятором. Енергоефективні, малопотужні процесори мають і деякі переваги. Як, наприклад, низький рівень нагріву та стабільна робота при тривалих навантаженнях.

У стрес-тесті AIDA64 комплектуючі Acer Aspire Go 15 нагріваються приблизно до 60°, тож ні про який троттлінг мова взагалі не йде. У режимі максимальної продуктивності середня частота процесора складає близько 2,27 ГГц, а максимальна — 2,4 ГГц. Що цілком очікувано. Нагадаємо, частоту 3,8 ГГц може досягти тільки при максимальному навантаженні на одне ядро.

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Аналогічний режим максимальної продуктивності, але вже від акумулятора, показав, що зниження частоти мінімальне. Середня частота — близько 2,2 ГГц, а максимальна — 2,3 ГГц.

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Звук вентилятора при максимальному навантаженні ледве чутно, а корпус залишається холодним.

Звук, вебкамера та безпека

Звучання Acer Aspire Go 15 забезпечують простенькі стереодинаміки, що знаходяться ближче до переднього краю ноутбука та направлені вниз. Їх потужності та якості достатньо для перегляду фільмів та відео. Для музики все ж таки хотілось би більше низьких частот.

Вебкамера не має ніяких особливостей, це звичний для бюджетних ноутбуків модуль з роздільністю 720p. Для відеоконференцій цілком вистачить, але бажано мати достатньо освітлення.

Жодних біометричних способів розблокування у ноутбуці не передбачено. Тож в офісі доведеться кожного разу вводити свій пароль або пін-код.

Клавіатура та тачпад

В Acer Aspire Go 15 встановили повнорозмірну клавіатуру з додатковим цифровим блоком. Розкладка стандартна: зменшений верхній ряд функціональних клавіш, довгі Shift та не відділені від основного блоку стрілки. Хід клавіш доволі короткий, але цілком комфортний. Єдина суттєва претензія — відсутність підсвічування. Хоча у конкурентів за такі ж гроші вона є.

Тачпад пластиковий, але має приємну поверхню, по якій добре ковзають пальці. Розміри середні, чутливість хотілось би трохи вищу. Доводиться робити більше рухів для переміщення курсора через увесь екран.

Автономність

За автономну роботу Acer Aspire Go 15 відповідає акумулятор на 50 Вт·год. Виробник обіцяє до 11,5 годин роботи. Звісно, це з низькою яскравістю дисплея, та мінімальним навантаженням. В реальних умовах, ноутбук здатен працювати близько 8 годин при роботі з документами, низькій яскравості та підключенні по Wi-Fi.