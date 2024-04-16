Вибір смартфона — завжди нелегка справа, особливо коли мова йде про пристрої бюджетного сегмента. Ба більше — якщо постійно користуєшся флагманами, то звикаєш до хорошого, а прохання порекомендувати щось із сегмента нижче середнього, за 5-6 тисяч гривень, викликає складнощі, адже телефони які підсвідомо сприймаєш доступними та «оптимальними» часто коштують вдвічі, а то і втричі більше. Moto G24 Power відноситься до згаданої бюджетної категорії, на момент тестування він коштує 5799 гривень. Ми вирішили «освіжити» власні знання про недорогі смартфони та поділитися враженнями від моделі.

Технічні характеристики Moto G24 Power

Розміри та вага 163,49 x 74,53 x 8,99 мм 197 г, захист від бризок Кольори Glacier Blue, Ink Blue Оперативна пам’ять і сховище 8/256 ГБ Процесор MediaTek Helio G85 (12 нм) Графічний процесор Mali-G52 MP2 Бездротові модулі Wi-Fi 5 2.4 + 5 ГГц

Bluetooth 5.0

NFC Дисплей 6,56″, IPS

1612 x 720, 90 Гц Основні камери 50 Мп (f/1,8; 0,64 мкм) PDAF + Macro Vision 2 Мп (f/2,4; 1,75 мкм) FF Селфі камера 8 Мп (f/2,0; 1,12 мкм) | FF Аудіо стереодинаміки

Dolby Atmos Акумулятор 6000 мАг Зарядка 30 Вт Роз’єм USB 2.0 Type-C ОС Android 14 Рекомендована ціна 8/256 ГБ – 5799 грн (квітень 2024 р.)

Комплектація

На фоні повномасштабної війни та суб’єктивного зменшення популярності чисто китайських брендів в Україні, повернення Motorola на ринок відбулось в підходящий час та виглядало дуже доречним. За останній рік як мінімум пара моїх колег та друзів оновились на різні моделі Moto.

Окрім хорошого балансу характеристик-ціни-якості, всі моделі радували відмінною комплектацією.

Щоб переглянути галерею, увімкніть JavaScript у своєму браузері.

Анонсований на початку 2024 року Moto G24 Power не став виключенням, він комплектується блоком живленням потужністю 33 Вт, кабелем та силіконовим чохлом.

Дизайн

Зовнішність Moto G24 Power можна описати як практичну. Виробник не став заграватися з імітацією дорогих матеріалів і обрав пластик як основний матеріал корпусу.

Щоб переглянути галерею, увімкніть JavaScript у своєму браузері.

На тестування потрапила модель «чорнильно синього» кольору (Ink Blue), ще є сріблясто-блакитний (Glacier Blue) варіант. Корпус матовий, щільно зібраний, не маркий. Апаратом приємно користуватися без комплектного чохла.

Розміри середні. Смартфон точно не є рекордсменом з погляду габаритів, але і до компактних рішень його не віднести.

Щоб переглянути галерею, увімкніть JavaScript у своєму браузері.

Водночас є елементи що привертають увагу — це mini-jack на верхній грані корпусу, та тримач SIM та карти пам’яті, що дозволяє одночасно встановити й дві NanoSIM, і microSD (об’ємом до 1 ТБ). Такі рішення давно зникли зі смартфонів середнього і високого сегментів, але їх можна знайти в бюджетних.

Щоб переглянути галерею, увімкніть JavaScript у своєму браузері.

Те ж саме можна сказати й про ємнісний сканер відбитків пальців, вбудований в кнопку живлення. «Це ж було вже» в дорожчих смартфонах раніше, встигло зникнути та знову з’явитися в доступних пристроях. Між іншим — сканер працює відмінно.

Загалом дизайн залишає приємний післясмак. Найкраще його можна описати як спокійний та стриманий, виробник не намагався зробити візуально надто великі модулі камери або використати інші (дешеві) трюки. Разом з тим, завдяки окремим елементам, наприклад вирізу фронтальної камери в екрані замість її краплеподібного дизайну, Moto G24 Power має трохи кращий вигляд за окремих конкурентів.

Екран

Смартфон отримав 6,56-дюймовий IPS екран з роздільною здатністю 1612 x 720 пікселів (269 PPI) та частотою оновлення 90 Гц. Він займає 84,97% площі передньої панелі.

Щоб переглянути галерею, увімкніть JavaScript у своєму браузері.

З погляду налаштувань екран має стандартний перелік параметрів: частота оновлення, колірна температура, масштаб, тема тощо.

Щоб переглянути галерею, увімкніть JavaScript у своєму браузері.

Стосовно власних суб’єктивних вражень — перед нами недорогий екран. Можливо я дуже звик до AMOLED матриць, але мені часто не вистачало насиченості кольорів та контрастності навіть в «яскравому» режимі. Цей ефект можна нівелювати, якщо підняти яскравість на достатньо високий рівень (75% і більше), але для приміщення цього трохи занадто, хіба що ви звикли користуватися телефонами в такому режимі.

Аналогічна ситуація з частотою оновлення в 90 Гц — різниця між режимами 90, 60 Гц та автоматичним невелика.

Щоб переглянути галерею, увімкніть JavaScript у своєму браузері.

При цьому максимального рівня яскравості достатньо, щоб розрізнити текст на вулиці в сонячний день. Сварити дисплей за роздільну здатність також сенсу не бачу — з «робочої» відстані картинка виглядає достатньо чіткою, адже IPS матриці мають стандартну структуру субпікселів, текст має нормальний вигляд.

Платформа та продуктивність

Виробник має у своєму портфоліо дві схожі моделі — Moto G24 та Moto G24 Power. Вони мають ідентичний дизайн, платформу, екрани та відрізняються головним чином ємністю акумулятора (5000 проти 6000 мА⋅год).

Але кожен з них може мати різний об’єм вбудованої та оперативної пам’яті, і саме таким чином виробник вирішив розподілити моделі в лінійці. В Україні звичайний Moto G24 продається в конфігурації 4/128 ГБ за 4799 гривень, а Moto G24 Power — 8/256 ГБ (5799 гривень). Але чи потрібно 256 ГБ пам’яті в бюджетному сегменті, особливо коли є окремий слот для карти пам’яті, тим більше що тип пам’яті — це лише «базова», тобто відносно повільна eMMC 5.1? Про це ще поговоримо далі.

Щоб переглянути галерею, увімкніть JavaScript у своєму браузері.

Апаратна основа Moto G24 Power — це система-на-чипі Mediatek Helio G85 (MT6769Z). Процесор виконаний на базі техпроцеса 12 нм, він дуже розповсюджений в бюджетному ціновому сегменті.

Helio G85 містить два «потужних» ядра Cortex-A75, що працюють на частоті 2.0 ГГц, та шість енергоефективних Cortex-A55 (1,7 ГГц). Вбудована графіка — Mali-G52 MC2.

В плані швидкодії смартфон не став одкровенням. Іноді виникало відчуття, що Moto G24 Power міг би працювати трохи швидше, але на практиці швидкість роботи знаходиться на тому рівні, коли ти сприймаєш її як нормальну враховуючи ціну. Вона залишається стабільною, типові додатки відкриваються приблизно однаково, самі програми працюють нормально.

Загалом можна сказати, що можливостей вистачить для типового набору із популярних месенджерів, додатків екосистеми Google, навігації, простих ігор тощо.

Також відмітимо підтримку дводіапазонного Wi-Fi 5, наявність NFC, FM-радіо (роль антени виконують навушники), є Android Auto.

Програмне забезпечення та безпека

Moto G24 Power працює на базі операційної системи Android 14, за час тестування телефон отримав одне чи два оновлення, що принесли більш свіжу версію патчів безпеки Google (за 1 березня 2024 року).

Інтерфейс системи стандартний для Android, доповнень від виробника в ньому мінімум — я помітив лише наявність підтримки фірмових жестів для швидкого включення ліхтарика та запуску камери. Працюють вони непогано, але не ідеально — з невеликою затримкою і не завжди чітко, кілька разів мені вдавалось включити ліхтарик замість запуску камери.

Щоб переглянути галерею, увімкніть JavaScript у своєму браузері.

Також є підтримка активації екрана коли ви берете смартфон в руки, можна вимикати та блокувати екран подвійним тапом по робочому столу (але тільки блокувати) та запускати камеру двічі натиснувши клавішу блокування. Є функція «Активний дисплей».

Камери

Основна камера Moto G24 Power оснащена сенсором на 50 Мп (f/1,8), автофокусом, спалахом та підтримує технологію Quad Pixel, тобто об’єднує інформацію з сусідніх пікселів для отримання кращого результату в вигляді фото 12 Мп.

Другий модуль додатковий — це макро об’єктив на 2 Мп з фіксованою фокусною відстанню.

Щоб переглянути галерею, увімкніть JavaScript у своєму браузері.

Інтерфейс програми «Камера» стандартний, з вбудованим Google Lens та підтримкою Auto-HDR, нічним, ручним, портретними режимами зйомки.

Щоб переглянути галерею, увімкніть JavaScript у своєму браузері.

Очікувати багато від камери недорого смартфону не треба і Moto G24 Power загалом підтверджує цю тезу. Фотографії часто мають природні кольори та мають непоганий вигляд, хоча трапляються і виключення, наприклад якщо в кадрі присутньо багато зелені, то вона може мати трошки «кислотний» вигляд.

Щоб переглянути галерею, увімкніть JavaScript у своєму браузері.

Рухомі об’єкти, складні умови освітлення, сутінки або зйомка відео — результат може виявитися непередбачуваним, або передбачувано слабким.

Щоб переглянути галерею, увімкніть JavaScript у своєму браузері.

Фронтальна камера загалом знімає більш стабільно, хоча і має очікувано скромні характеристики (8 Мп, f/2,0).

Щоб переглянути галерею, увімкніть JavaScript у своєму браузері.

Звук

З приємних моментів — Moto G24 Power отримав стереодинаміки з підтримкою технології Dolby Atmos. Остання більше стане в пригоді при використанні дротових навушників, хоча працює і для зовнішніх динаміків.

Динаміки гучні. Звук трохи «порожній», йому не вистачає глибини, але з урахуванням ціни — нормально.

Щоб переглянути галерею, увімкніть JavaScript у своєму браузері.

Час роботи та заряджання

Головна причина присутності слова Power в назві смартфона — це збільшена до 6000 мА⋅год ємність акумулятора, в той час, як звичайний Moto G24 має батарею на 5000 мА⋅год, як і більшість схожих телефонів. При цьому Moto зберіг цілком звичайні габарити, товщину та вагу корпусу (9 мм та 187 грамів відповідно).

Смартфон підтримує швидку зарядку потужністю 30 Вт та комплектується відповідним зарядним пристроєм (33 Вт). В парі з ним телефон заряджається швидше, наприклад всього за годину мені вдалось зарядитися з 19% до 98%, в той час, як від блока живлення GaN Anker Nano II на 65 Вт смартфон заряджався значно повільніше: 90 хвилин з 6% до 83%, та ще 40 хвилин до 100%.

Щоб переглянути галерею, увімкніть JavaScript у своєму браузері.

Виробник заявляє до 48,8 години роботи пристрою на одному заряді акумулятора, що є близьким до істини — при середньому не дуже активному використанні Moto G24 Power здатен витримати два дні роботи, а при мінімальному використанні буде працювати ледь не 3-4-5 дні. Відключення різних додаткових функцій на кшталт «Активного дисплея» або активації екрана коли ви берете пристрій в руки допоможе отримати від акумулятора максимум.

Конкуренти

Говорячи про Moto G24 Power, не завадило б згадати про альтернативні варіанти, доступні на українському ринку, адже я не просто так говорив про складність вибору бюджетного смартфона.

Цілком вірогідно, що в магазині електроніки покупцю, що буде обирати смартфон ціною до 6 тисяч гривень порадять умовні Oppo A38 або Realme C53 — трошки старіші пристрої, з меншими акумуляторами та об’ємом пам’яті, іноді специфічним дизайном, але візуально кращими екранами. Щось схоже по характеристиках, але від Samsung, вже буде коштувати помітно дорожче, або доведеться миритися зі скромним об’ємом пам’яті.

Конкуренцію можуть скласти й пристрої минулого «сезону» вищої цінової категорії, що в кінці свого життєвого циклу будуть продаватися зі знижкою — при такому сценарії варіативність доступних пропозицій залежатиме від конкретного періоду, при цьому смартфон може мати цікавих конкурентів навіть від власного бренду (наприклад Moto G32). Але треба пам’ятати, що такі телефони будуть працювати на старішій версії Android, та й взагалі можуть знаходитися в кінці циклу своєї програмної підтримки, якщо цей момент є важливим для вибору.

Варто зазначити, що на момент написання огляду Moto G24 Power є фактично самим доступним смартфоном на ринку з 256 ГБ вбудованої пам’яті. Якщо дивитися на ємність акумулятора в 6000 мА⋅год (уявімо що покупець обирає смартфон з максимальним часом роботи), то варіанти будуть, але більшість доступніших пропозицій будуть від менш відомих брендів, а частина з них будуть великими «захищеними» моделями.