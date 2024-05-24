При виборі ноутбука можуть розбігатися очі від різноманіття варіантів різних брендів. Іноді, зорієнтуватись допомагає приналежність ноутбука до конкретної серії, але й там можуть бути нетипові представники.

Сьогоднішній ноутбук походить з роду Envy, в якому можна зустріти десктопи, бізнес-ноутбуки та планшетні варіанти. Пропонуємо детальніше розглянути спадкоємність планшетного ноутбука – HP ENVY x360 2-in-1 Laptop13.

Технічні характеристики HP ENVY x360 2-in-1 Laptop13-bf0002ua

Модель HP ENVY x360 2-in-1 Laptop13-bf0002ua Процесор Intel Core i5-1230U ОЗП 16 ГБ LPDDR4X розпаяна Накопичувач 512 ГБ NVMe Дисплей 13.3″ 1920×1200 16:10 IPS глянсовий сенсорний Бездротові інтерфейси Intel Wi-Fi 6E AX211 (2×2) і Bluetooth 5.3 Камера 5 MP (FullHD 30 fps) з підтримкою Windows Hello Акумулятор 66 Вт·год Розміри 29,83 x 21,49 x 1,61 см Вага 1,38 кг

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Маємо стильний офісний ноутбук з діагоналлю екрана 13,3″, масою 1,38 кг та алюмінієвим корпусом. Прохолодний метал відчувається при кожному дотику і його навіть занадто, бо в деяких місцях можна знайти гострі кути. Лише нижня знімна панель пластикова, але з нею ноутбук все ще відчувається монолітним. Екран розгортається на 360 градусів та впевнено тримається у будь-якому положені.

Процесор Intel Core i5-1230U має 8 енергоефективних ядер з частотою до 3,30 ГГц та 2 потужних з частотою до 4,40 ГГц. Він досить прохолодний через TDP 9 Вт, хоча у turbo режимі може досягати 29 Вт. PCMark 10 на дефолтних налаштуваннях видає 4641 бал, і цей результат схожий до результатів інших ноутбуків на цьому процесорі.

Протягом доби ноутбук не нагрівається зовсім, для активного охолодження довелось перевести його у режим “висока продуктивність” та запустити два процеси архівації з максимальними параметрами. Але й в такому режимі ноутбук нагрівся рівномірно та досить помірно. В найтеплішій точці було лише на 20 градусів вище за загальну температуру. Тому у повсякденному використанні високих температур та шурхоту вентилятора не передбачається.

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Накопичувач на 512 ГБ від KIOXIA (KBG50ZNV512G) разом з ОЗП на 16 ГБ дає можливості працювати з багатьма програмами без затримок та очікувань. Накопичувач не найшвидший на сьогодні, його швидкість досягає 3,3 ГБ/с при читанні, 2,7 ГБ/с на запис, але для багатьох задач його достатньо. В будь-якому разі накопичувач, на відміну від ОЗП, можна замінити.

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Інтерфейси

У компактного ноутбука понад два USB, тобто маємо гарний набір. У наявності два USB Type-C, кожен з підтримкою Power Delivery, Thunderbolt 4 та DisplayPort 1.4. По ліву руку є комбінований роз’єм для гарнітури та картридер для карток формату Micro SD. Також є два USB Type-A зі шторкою, які підтримують протокол USB 3.2 Gen 2. Шторка не заваджає навіть сліпому використанню портів, якщо потренуватись.

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Автономність та заряджання

Комплектний блок живлення стандартних розмірів має кабель з досить своєрідним та стильним плетінням. З рідним БЖ ноут отримує 65 Вт по протоколу PD 3.0, а от при підключенні до іншого блоку живлення ноутбук вередує та знижує свої потреби до 45 Вт, навіть якщо ваш БЖ може бути розрахований на 100 Вт та матиме відповідний кабель з e-Marker. І ця вибагливість не була б помітна, якби у рандомні періоди не з’являлось вікно з проханням використовувати фірмовий БЖ від HP.

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Щодо автономності. При невеличкому навантаженні, такому як перегляд новин, ноутбук розрядився на 10% протягом години, тобто користувач має приблизно 10 годин. Встановлення оновлень чи активна робота з документами знижує автономність до 6 годин. І вже при постійному та інтенсивному навантаженні можна розраховувати на 3 години.

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Мультимедійні можливості

Камера на 5 мегапікселів має пристойну картинку та непогану світлочутливість, що допоможе не тільки проводити конференції, а й з нагоди роздивлятись документи. Різнобарв’ям кольорів вона не балує, хоча для бізнес-задач то не є суттєвим недоліком. Для порівняння зроблені фото у сутінках цією камерою та камерою пересічного ноутбука.

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Окрім основної камери можна побачити датчик освітлення, а для розпізнавання обличчя (підтримується Windows Hello) окремо встановлено світлодіод ІЧ підсвічування та ІЧ камера.

У основної камери задля приватності є шторка, але не проста, а електромеханічна. Усі поціновувачі підвищеної приватності оцінять геніальність ідеї надати можливість керувати шторкою самому ж ноутбуку.

Акустична система вражає! Два невеличкі стандартні динаміки під клавіатурою спроможні видати об’ємну стереокартинку навіть при малій гучності. Ці динаміки підійдуть для прослуховування музики, озвучать кімнату звуками з фільму і допоможуть у вивчанні мов через точність передачі відтінків голосу. Співпраця з Bang & Olufsen точно була плідною.

Тачпад великий, зручний та підтримує мультитач та жести. Два кути тачпаду прогинаються задля відпрацювання лівої та правої клавіш. Сенсорний екран також зручний у використанні через олеофобне покриття. По краях екрана є невеличка гумова смужка, яка відчувається на дотик та покликана захистити екран від прилягання клавіатури. Опціонально підтримується фірмовий стилус HP Pen.

Клавіатура стандартна для цього формфактору і не дуже відрізняється від рішень конкурентів. Підсвічування можна вибрати “яскраве” чи “середнє”, але воно доречне тільки у сутінках, бо вдень символи погано читаються через сріблясту поверхню клавіш. Те, що серед клавіш є клавіша живлення, то є змовою розробників, а от інші функції досить корисні, а саме — індикація увімкнення мікрофона, динаміків та камери.

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Wi-Fi модуль Intel AX211 має антени по формулі 2×2 та є досить сучасним варіантом, він підтримує MU-MIMO, може розвивати канальну швидкість до 2400 Мбіт та має Wi-Fi 6E сертифікацію, тобто працює ще й у 6 GHz діапазоні. Ще Wi-Fi впевнено працює у планшетному режимі. Цей нюанс потрібно перевіряти на кожному планшетному ноутбуці, бо у цьому режимі кришка з антенами прилягають до корпусу і якість зв’язку через wi-fi чи bluetooth може значно впасти. Ethernet у ноутбуці відсутній, але через Wi-Fi можна впевнено мати гігабітне підключення.

Дисплей

13″ FullHD екран має співвідношення сторін як 16:10. Ствердження в характеристиках щодо IPS матриці спантеличує, бо якість відображення ближче до OLED варіанту. Дуже глибокий чорний колір, який не залежить від поточної яскравості, а соковитості кольорам додає глянсова скляна захисна поверхня. До речі, ця поверхня має олеофобне покриття та гарно збирає відбитки, як на планшеті. Картинка майже не змінюється навіть під великим кутом.

Мінімальна яскравість комфортна для роботи вночі, а на сонці максимальна яскравість зможе допомогти лише у приміщенні. На відкритому просторі з сонячними променями глянець скляної поверхні додає багато відблисків. Про точність відтворення кольорів можна судити лише візуально через відсутність потрібного обладнання. Але, у порівнянні з каліброваним монітором, схоже що дисплей відображає приблизно 95% sRGB простору.

Кольори насичені, гарні, без переважання одного відтінку.

Після деякого часу використання з’ясувалися ще особливості. З самого початку кольори могли самостійно становитись більш пласкими, невиразними. З’ясувалось, що цьому сприяла програма HP Display Control, яка постійно окрім яскравості змінювала колірну схему. Вгамувати її не вдалося, тому видалення програми з автозавантаження стабілізувало ситуацію.

Режим планшета

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Щодо планшетних функцій, то тут сенсорний режим зроблений за залишковим принципом. Розгорнута на 360 градусів кришка не повністю прилягає до ноутбука. Деякі стильні фрезеровані частини корпусу достатньо гострі для тримання рукою. Кнопка живлення є частиною клавіатури й ви просто не зможете увімкнути ноутбук в режимі планшета, бо в цьому режимі клавіатура вимикається взагалі. Фактично, ноутбук ніяк не розроблявся для тримання однією рукою, але на столі можна досить впевнено користуватись планшетним режимом.