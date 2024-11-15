Масовий глядач знає Рідлі Скотта завдяки науково-фантастичним фільмам, однак найпершою роботою режисера у повному метрі була історична драма “Дуелянти” / The Duellists 1977 року. З того часу митець регулярно повертався до сюжетів про різноманітні історичні періоди, однак епік про Римську імперію “Гладіатор” / Gladiator 2000 року досі у багатьох моментах залишається однією з вершин творчості Скотта.

Плани на другу частину у Голлівуді почали обговорювати ще у 2001 році. Однак до екранів вона дісталася лише у 2024. Очікування було того варте: “Гладіатор 2” / Gladiator II – це еталонна історична кінострічка, в якій все виконано на вкрай якісному рівні, а мінуси майже відсутні.

Назва “Гладіатор 2” / Gladiator II Жанр екшн, пригоди, драма, історичний Режисер Рідлі Скотт У ролях Пол Мескаль, Педро Паскаль, Дензел Вашингтон, Джозеф Квінн, Баррі Кеоган, Конні Нільсен та інші Студії Scott Free Productions, Red Wagon Entertainment, Parkes+MacDonald Image Nation, Paramount Pictures Хронометраж 2 години 28 хвилин Рік 2024 Сайт IMDb

Після подій першої частини Люцій (Пол Мескаль), син Луцилли та онук вбитого імператора Марка Аврелія, починає життя наново. Він оселився на північному узбережжі Африки, змужнів саме там та навіть знайшов дружину серед місцевих. Однак Римська імперія, амбіції поточних імператорів якої майже неможливо втамувати, все одно дісталася до нього. Люцій міг би стати звичайним рабом, однак його сила та невгамовна лють приводять чоловіка на арену Колізея у ролі гладіатора. Його головна мета – вбивство генерала Маркуса Акація (Педро Паскаль), який очолив напад римлян на нову домівку Люція. Однак головний герой ще не знає, наскільки брудна політична гра розгортається за межами Колізею – і як вона здатна вплинути на весь Рим.

Про “Гладіатора 2” / Gladiator II розповідати відчутно важче, ніж може здатися на перший погляд. Вже за трейлерами зрозуміло, що це відмінний фільм, а після перегляду подібні думки лише міцніють та на тверду впевненість у черговому видатному досягненні Рідлі Скотта як режисера. Але у випадку інших стрічок часто хочеться окремо підкреслити якісь конкретні моменти, сцени та епізоди. У разі історії Люція нічого подібного немає. Але хвилюватися через це не варто.

Просто Скотт з командою зробив настільки шикарний фільм, що в ньому практично відсутні моменти, які хоч скількись відчутно просідають за рівнем якості. Операторська робота, опрацювання персонажів, діалогів та сюжетних ліній, колірна палітра та різноманітні режисерські прийоми, звук та увага до деталей, відповідність обраному історичному періоду – все викликає виключно позитивні емоції. Роботу режисер провів титанічну, можна навіть подумати, що всі ці 23 роки з моменту появи перших обговорень про сиквел Скотт тільки й думав, як нарешті запустити його в активне виробництво.

Паралельно “Гладіатор 2” / Gladiator II – це ще й ідеальна друга частина. Ідейно вона сильно пов’язана з оригінальним “Гладіатором” / Gladiator, це ніяк не м’який перезапуск, створений виключно заради залучення нових глядачів. Однак історія фільму складена таким чином, що люди навіть без перегляду попередньої стрічки зможуть зрозуміти всі її ключові моменти. Жодних зайвих моментів експозиції та нудних пояснень. Рідлі Скотт спілкується з вами мовою високого кіно та не тримає вас за дурнів. І подібне поважне ставлення до аудиторії завжди викликає симпатію.

Звісно ж, “Гладіатор 2” на рівні візуальної частини виглядає приголомшливо. Епічні битви, яскраві “розваги” на Колізеї та навіть відносно звичайні кулачні бійки викликають однаково високий рівень задоволення. Пафос та епічність буквально сочаться крізь екран. Дивиться нову роботу Рідлі Скотта краще виключно в IMAX. Тоді можна цілком відчути себе у Стародавньому Римі, прямо посеред видовищ Колізею.

Не забув режисер і про свою любов до символізму та пафосних фраз. Час від часу Скотт експериментує з цими елементами занадто сміливо та бездумно. Тоді глядачі отримують щось рівня “Чужого: Заповіт” / Alien: Covenant, коли роздуми про природу божественного відвертають увагу від центральної історії. Однак в контексті “Гладіатора 2” всі пишномовні фрази та цитування філософів упереміш з поетами виглядають доречно, а заразом додатково розкривають сутність персонажів та головного конфлікту кінострічки.

Сетинг Римської імперії виявився вдалим і для політичної частини “Гладіатора 2”. У фільмі Скотт з командою намагається поміркувати над природою тиранії, демократії, імперій та республік, а особливу увагу приділяє ролі сили у державі. Так, у сучасних контекстах все може здатися наївним та відірваним від реальності. Найдужче це відчутно у фінальних сценах, які ніби жертвують усіма тонкими матеріями історії заради банального пафосу Голлівуду. Але якщо згадати, наскільки простішою була політика у Стародавньому Римі відносно сьогодення, то навіть цей нюанс перетворюється на просто ще один елемент історії.

Насправді “Гладіатор 2” / Gladiator II не потребує зайвої реклами, адже все, що необхідно знати глядачам, фільм говорить в синопсисі та трейлерах. Це гідне повернення до сучасної класики Голлівуду з відомими на весь світ зірками у головних ролях, які до того ж ще й грають ідеально, гарними сенсами та неповторною формою.

Дуже рідко буває, ще кінострічка дарує абсолютно все, що від неї хочеться глядачам, саме в тій формі, якої від неї очікуєш. Однак “Гладіатор 2” – саме таке приємне виключення з сучасних правил кінематографа.