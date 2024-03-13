В еру розумних та спортивних годинників фітнес-браслет відійшли на другий план, і здавалося, що вже не дуже цікаві великим виробникам. Але компанія Samsung не планує йти з цього ринку та нещодавно представила новий спортивний браслет Galaxy Fit3. Модель обіцяє високу автономність, широкий набір можливостей для відстеження здоров’я та фізичної активності. Чи так це насправді, я розкажу в цьому огляді.

Технічні характеристики Galaxy Fit3

Матеріали та колір Пластик, алюміній, скло, силіконовий ремінець Темно-сірий, сріблястий, рожевий Розміри та вага 42,9 x 28,8 x 9,9 мм, 36,8 грама Дисплей 1,6-дюймовий з роздільністю 256×402 точок, сенсорний AMOLED, Always On Display Процесор – Пам’ять 16 МБ оперативної та 256 МБ вбудованої Акумулятор 208 мА⋅год Зарядка Магнітна до 25 Вт Операційна система RTOS Сенсори Акселерометр, барометр, гіроскопічний датчик, оптичний датчик серцевого ритму, датчик світла Зв’язок Bluetooth 5.3 Захист 5ATM + IP68 Сумісність Версія Android 10 або вище, та понад 1,5 ГБ оперативної пам’яті Рекомендована ціна 2 299 грн

Комплект постачання та ремінці

В коробці разом із самим браслетом можна знайти тільки документацію та зарядний кабель. Останній підключається до блока живлення через USB-C, а до самого Galaxy Fit3 через власний магнітний конектор.

Комплектний силіконовий ремінець має тільки один розмір, але він доволі великий і його вистачить на різні розміри рук.

Він також має власну систему кріплень з металевими стрижнями, які міцно затискаються в корпусі браслета.

Це дуже добре, адже зменшує вірогідність відірвати ремінець під час контактної гри, наприклад у футбол чи баскетбол. Тим більше, що й сама система кріплень, й ремінець – це все власного виробництва Samsung, і принаймні поки що у перших власників Galaxy Fit3 не буде великого вибору кольорів, дизайну та матеріалів в ремінцях.

За 599 грн можна докупити такі самі офіційні силіконові ремінці лише помаранчевого та темно-зеленого кольору. Можливо в майбутньому цей перелік буде розширено, в тому числі завдяки стороннім виробникам. Проте це буде залежати від популярності фітнес-браслета.

Дизайн та матеріали

При вартості браслета 2299 грн від такого великого бренду як Samsung, очікуєш доволі багато спрощень, особливо в дизайні. Зокрема використання лише пластика в корпусі. Але в цьому плані Galaxy Fit3 приємно дивує.

Основа корпусу браслета, звісно, пластикова, але він має алюмінієву рамку, таку саму металеву кнопку на правій грані та дисплей прикритий захисним склом. Виробник не уточнює, яке саме це скло, тут точно не варто розраховувати на щось сильніше захищене, але загалом воно має хороше олеофобне покриття.

Також варто зазначити, що деталі корпусу браслета підігнані дуже добре, скло одразу переходить в металеву рамку, а вона, своєю чергою, у пластикову основу, і все це з мінімальними зазорами. Така конструкція дозволила Galaxy Fit3 отримати сертифікацію захисту від води та пилу IP68 та 5ATM, що дозволяє плавати в браслеті у басейні.

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Загалом, Galaxy Fit3 має хороші матеріали та збірку, а також простий, але приємний дизайн, який помітно розбавляють циферблати, що виводяться на 1,6-дюймовий дисплей браслета. Їх тут аж понад 100 штук, що набагато більше, ніж «з коробки» пропонують розумні годинники Samsung Galaxy Watch. І це той випадок, коли бюджетне рішення обходить флагмани.

Окрім того, варто відзначити невелику вагу браслета – всього 36,8 грама, він майже не відчувається на руці під час використання, і в ньому зручніше спати, ніж в розумному годиннику.

Дисплей та платформа

В Galaxy Fit3 встановлено 1,6-дюймовий сенсорний AMOLED дисплей з роздільною здатністю 256х402 точок. Для такого пристрою це доволі якісна матриця з хорошими кутами огляду з неї зручно читати інформацію, а її яскравості достатньо, щоб екран повністю не вицвітав на сонці.

До речі, рівень яскравості можна регулювати як вручну, так і автоматично, для цього є датчик освітлення.

В Samsung не вказують, який саме процесор використовується в Galaxy Fit3, але відомо, що його доповнюють 16 МБ оперативної та до 256 МБ вбудованої пам’яті. Так, саме мегабайт. Для сучасних розумних годинників це доволі смішні характеристики, але в Galaxy Fit3 використовується операційна система RTOS(Real Time OS), для якої цієї платформи, схоже, більш ніж достатньо. Принаймні, працює браслет швидко, без якихось помітних затримок.

До інших особливостей платформи можна віднести наявність акселерометра, пульсоксиметра, барометра та оптичного датчика сердечного ритму, який розташований на тильній частині браслета.

А от чого немає, так це GPS. Відповідно дані про дистанцію будуть визначатися на основі розрахунку середньої довжини кроку з акселерометра, тож вони можуть мати сильну похибку. Тому для тих, хто захоплюється бігом на вулиці чи їздою на велосипеді, браслет буде показувати доволі умовні дистанції. Для точніших даних все ж потрібен GPS.

Інтерфейс Galaxy Fit3 доволі сильно нагадує оболонку One UI, яка використовується в розумних годинниках Samsung з операційною системою Wear OS. Тут такі самі іконки та логіка навігації. Основний екран браслета – це завжди циферблат годинника, я вже згадував, що вибрати тут можна з понад 100 варіантів його дизайну.

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Якщо потягнути екран вправо, відкривається панель сповіщень, якщо вліво – то віджети з різноманітною інформацією, згори вниз – швидкі налаштування, а знизу вгору – основне меню.

Тут навіть є невеликий набір програм, наприклад, калькулятор, календар та дистанційне управління камерою смартфона. Але, звісно, сторонні застосунки поставити не вийде, операційна система браслета їх не підтримує. На жаль, тут також немає NFC та безконтактних платежів, ще одна жертва доволі простої платформи та програмного забезпечення.

В цілому, Galaxy Fit3 пропонує доволі типовий для цього класу пристроїв рівень можливостей.

Підключення та налаштування

Для під’єднання до смартфонів браслет використовує модуль Bluetooth 5.3 і для налаштування та подальшого використання необхідно встановити додаткові програми. Для Android – це утиліта Samsung Wearable, яка також використовується для розумних годинників виробника та має такий самий інтерфейс. Вона дозволяє повністю міняти налаштування Galaxy Fit3 та оновлювати його.

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Для Android в принципі все просто та зрозуміло, для смартфонів Samsung ще простіше, адже вони «знаходять» браслет автоматично та самі пропонують його під’єднати. А от з iPhone все доволі дивно, для iOS є застосунок Galaxy Fit, проте на момент написання огляду він не підтримував Galaxy Fit3. Можливо в Samsung додадуть цю підтримку пізніше. Проте варто зазначити, що виробник загалом не дуже фокусується на підтримці свої пристроїв для iOS, враховуючи обмеження з боку Apple щодо доступу до системи. Можливо це зміниться завдяки впровадженню в ЄС «Закону про цифрові ринки», але поки що підтримка iPhone залишається під питанням.

Відстеження фізичної активності та спорту

Як і очікуєш від спортивного браслета, Galaxy Fit3 вміє вимірювати пульс, відстежувати кількість кроків, хвилини активності та спалені при цьому калорії. Він також відстежує сон та надає поради щодо його покращення. Всі дані при цьому заносяться у програму Samsung Health та зберігаються у хмарі.

Відзначу, що браслет доволі точно вимірює пульс, принаймні я не помітив якогось великого відхилення даних, порівняно з результатами зі спортивних годинників. Для прикладу, в стані спокою браслет показував такий самий пульс, як і Garmin Fenix 7, під час бігу відхилення було більше, проте не критичне.

Але варто зазначити, що на оптичний пульсометр (як в Galaxy Fit3) дуже впливають такі фактори, як наявність татуювань, родимок та кількість волосся на руці. Тому залежно від фізіології та інших перепон для оптичного сенсора, для різних користувачів дані можуть дуже відрізнятися. В ідеалі перед покупкою варто перевірити наскільки точно браслет міряє пульс саме у вашому випадку.

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Відстеження сну в Galaxy Fit3 дозволяє браслету фіксувати його час та цикли, надаючи аналітику про те, наскільки якісним був відпочинок. На основі зібраних даних пристрій кожного ранку виставляє оцінку якості сну, від 0 до 100 балів.

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Як і годинники Galaxy Watch, браслет також підтримує функцію тренера сну, надаючи поради щодо того, коли потрібно лягати спати та намагається допомогти виробити звичку відпочивати вночі потрібну кількість годин.

Для відстеження тренувань в Galaxy Fit3 є цілий набір спортивних програм, їх тут понад 80, а також є тренер з бігу, який має допомогти досягнути поставленої цілі.

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Я пробував браслет в басейні та на біговій доріжці, й отримав базові дані щодо відстеження занять спортом, як час, дистанція, темп, середній серцевий ритм та кількість спалених калорій.

Для популярних видів фізичної активності є додаткова інформація, наприклад, тип плавання, середній SWOLF (сума часу, за який ви пропливаєте один відрізок басейна, і кількості гребків на цьому відрізку) та загальна кількість гребків.

Загалом, показники не надто детальні, але знову ж таки, якщо порівнювати зі спортивними годинниками, то вони доволі точні. Принаймні, якщо у вас немає потреби занурюватися в самоаналіз після кожного тренування та детально відстежувати прогрес, то можливостей браслета буде цілком достатньо. В іншому випадку варто дивитися вже в сторону спортивних годинників.

Автономність Galaxy Fit3

Galaxy Fit3 оснащено акумулятором на 208 мА⋅год, якого за словами виробника має вистачати на до 13 днів автономної роботи. Проте, судячи з усього, він приводить максимальну автономність з мінімальним використанням. З мого досвіду використання, з опцією завжди активного екрана, активним вимірюванням пульсу, насичення крові киснем та 30 хв занять спортом, браслет в середньому витрачає 15% заряду на день, його вистачає на 6 днів використання. Якщо вимкнути завжди активний екран, це помітно покращує автономність. У такому випадку можна досягнути до 10 днів автономної роботи, залежно від інтенсивності використання та відстеження занять спортом. Це вже ближче до заявленого виробником значення.

Заряджається браслет через магнітний конектор, який розташований на тильній частині корпусу. В Galaxy Fit3 є підтримка швидкої зарядки, від 0 до 65% браслет може зарядитися за 30 хвилин, але для цього буде потрібен блок живлення на 25 Вт.