Activision хоче, щоб Call of Duty була з вами завжди та всюди. Заради цієї мети вона, наприклад, уклала договір з Nintendo, зобов’язуючись випускати ігри на портативних консолях компанії. Щоправда, це поки що ні до чого не призвело. Зате Activision активно освоює смартфони, і Call of Duty: Warzone Mobile – це новітня спроба компанії розважити гравців на мобільних платформах, звісно ж, заробивши на них додаткові гроші. Спроба далеко не найгірша, але ми ніяк не можемо позбавитися відчуття, що це лише частина чогось значно більшого.

Гра Call of Duty: Warzone Mobile Жанр мультиплеєрний шутер, королівська битва Платформи iOS, Android Мови англійська Розробники Activision Shanghai, Beenox, Digital Legends Entertainment, Solid State Studios Видавець Activision

Call of Duty: Warzone Mobile не є першою спробою Activision зайти на територію мобільного геймінгу. До цього видавець активно просував Call of Duty: Mobile, яка пропонувала приблизно все, що і “великі” Call of Duty, але з акцентом на швидші битви та доступність смартфонів. Експеримент виявився вдалим: гру завантажили понад 500 млн разів і за нею навіть проводили кіберспортивні турніри.

Намагаючись охопити найрізноманітніші смаки фанатів Call of Duty, розробники з TiMi Studio Group додали у мобільну версію режим “королівської битви”. Call of Duty: Mobile вийшла 2019 року, а знайома всім Call of Duty: Warzone, яка стала самостійним і великим відокремленням серії, дісталася до гравців тільки у 2020. Виходить, що між мобільною і стандартною версією “королівської битви” утворився своєрідний конфлікт. І це точно шкодило брендуванню, коли гравці в Warzone не могли адекватно сприймати “королівську битву” з іншою назвою.

Call of Duty: Warzone Mobile створили, щоб закрити цей розрив. Тобто так, безперечно, це насамперед маркетинговий хід, а не повноцінний відеоігровий продукт. Адже ніщо не заважало Activision перейменувати режим “королівської битви” прямо в Call of Duty: Mobile і продовжити розвивати його там. До того ж навіть у тій версії режиму у гри вистачало налаштувань і власних додаткових варіантів боїв.

Однак випуск нової гри – це завжди краще і голосніше подія у медійному просторі, а Activision точно завжди за все найкраще і найгучніше. Додатково Call of Duty: Warzone Mobile покликана сильніше залучити гравців до світу Call of Duty, адже Call of Duty: Mobile існує окремо від інших ігор. Тут же на вас чекає кроспрогресія з Modern Warfare II, Modern Warfare III та Warzone 2.0, тобто відкриті предмети кастомізації та досягнення переносяться між усіма цими іграми. А ось про кросплей навіть не думайте, Activison не планувала зіштовхувати гравців на мобільних платформах з “великим” геймінгом.

Щоб домогтися успішної роботи кроспрогресії, для початку вам необхідно залогінитися у свій акаунт Call of Duty. Для когось це може стати випробуванням самим по собі. У мене вікно логіна кілька разів вилітало, потім взагалі зникло. А відновлювати пароль від акаунта Call of Duty – це окрема “розвага”. Втім, якщо ви завзятий фанат Call of Duty, то навряд чи забудете пароль від своєї головної гри, тож спишемо все це на суб’єктивні проблеми.

Відразу в повноцінну “королівську битву” гра вас не пустить, перед цим необхідно пройти коротке навчання. Причому сконцентроване воно не на правилах безпосередніх режимів Warzone, які гра пояснює невеликими інструкціями, ніби маючи на увазі, що ви розберетеся самостійно. Замість цього навчання спрямовано більше на керуванні. Адже з цим тут є деякі нюанси, які здатні безпосередньо вплинути на ваші враження від гри.

Перенесення консольних жанрів на смартфони – це завжди головний біль для розробників. Але ось із “королівськими битвами” світ мобільного геймінгу начебто навчився ладнати. За це варто дякувати успіхам і популярності PUBG Mobile. Call of Duty: Warzone Mobile у цьому плані особливо не відстає.

Ви можете вільно змінювати розмір і розташування всіх ключових кнопок рухів. Окремі дії на кшталт збору екіпіровки та відкриття дверей взагалі контекстуальні, тобто розробники постаралися максимально розвантажити екран і поліпшити геймплей. Ключова проблема пов’язана з головною для шутерів кнопкою – з кнопкою стрільби.

У Call of Duty: Warzone Mobile є два основні режими стрільби. У першому вам потрібно лише наводити приціл на ворогів, а стрілянину гра здійснить сама. У другому, більш класичному, вам уже необхідно самостійно і прицілюватися, і натискати на кнопку стрільби. Здавалося б, раз гра готова допомагати вам на програмному рівні, то варто зупинитися на спрощеному варіанті.

Але проблема в тому, що при ньому у вас завжди буде відчутна затримка перед пострілом. Задум розробників очевидний: у такий спосіб вони хотіли зрівняти людей з різними налаштуваннями стрільби, щоб ніхто не нарікав на “гравців, які вічно перемагають з автоматичними пострілами”. Але затримка виявилася настільки істотною, що навіть у тренувальних матчах з ботами грати з нею досить важко. Проти живих людей – так взагалі неможливо.

Тому краще витратьте час і освойтеся зі “стандартною” стрільбою. А ще краще – під’єднати до смартфона якийсь геймпад. Повірте, під час матчів ви одразу зрозумієте, хто і де грає з геймпадом. Сенсорне управління не дозволяє швидко оглядати місцевість, а якщо ворог забіг за спину, то швидко розвернутися і точно вистрілити у вас майже стовідсотково не вийде. У підсумку з керуванням Call of Duty: Warzone Mobile працює добре, але протиставити щось гідне геймпаду розробникам так і не вдалося.

Ще одна складність адаптації “великих” ігор для смартфонів пов’язана з продуктивністю. Нехай сучасні мобільні процесори можуть дуже багато, до заточених під ігри консолей їм далеко. А Call of Duty: Warzone Mobile намагається у реалістичну графіку, тож потенційні труднощі могли виникнути й тут.

Судячи з відгуків, труднощі справді виникли, але з версією для Android, яка страждає від серйозних проблем із продуктивністю. На iOS все значно краще, що можу підтвердити особисто, при цьому я грав на вже відчутно застарілому iPhone 11. І нехай не усе було ідеально, але плавному геймплею це аж ніяк не заважало.

Call of Duty: Warzone Mobile використовує особливу систему непомітного підвантаження текстур, завдяки якій чим довше ви граєте, тим кращою стає якість картинки. На iPhone 11 перехід на вищу роздільну здатність текстур іноді занадто сильно впадав у вічі, зате під час боїв кількість кадрів на секунду ніколи не підводила. На контрасті головне меню гри регулярно сильно пригальмовувало. Ймовірно, це пов’язано з відео високої якості, яке витворюється там на різних екранах.

Щодо загальної якості графіки: чудес візуального мистецтва ваш смартфон не продемонструє, але виглядає все досить симпатично. На далеких дистанціях якість істотно падає, що критично для виявлення ворогів і гри зі снайперками. Зате під час пересування на техніці смартфон встигає завантажувати всі необхідні елементи, що радує. З іншого боку, гра занадто нагріває ваш пристрій, а також швидко розряджає батарею.

Для смартфонів також адаптували загальний темп геймплею. Все-таки “королівська битва” – це не найшвидший і найдинамічніший жанр. У деяких матчах можна просидіти всю гру взагалі без натяку на хоч якісь дії.

Розробники Call of Duty: Warzone Mobile врахували цей момент, тому бої тут протікають набагато швидше. У грі є окремий “мобільний режим”, де б’ються лише 30 осіб. Але і стандартний Warzone на 100 осіб тут розгортається активніше, ніж у консольній версії. І карта менша, і вороги ніби швидше вмирають. Останнє, до речі, може залучити в гру навіть людей, яким не подобається “велика” Warzone через занадто високий TTK (Time to Kill – час потрібний на знищення ворога у грі – прим. ред.).

Основною картою в Warzone Mobile виступає Верданськ. Activison грамотно грає на ностальгії, адже це була перша карта для “великої” Warzone. Багато гравців досі вважають її найкращою, а на мобільних платформах вона до того ж має доволі органічний вигляд завдяки мінімалістичному дизайну і міському антуражу. В українських гравців вона може викликати окремі емоції, оскільки Верданськ частково заснований на тимчасово окупованому Донецьку.

У всьому іншому розробники Warzone Mobile зробили, як не дивно, просто мобільну версію Warzone. Якщо ви ніколи не чули про “королівські битви”, що уявити, чесно кажучи, вже важко, то основний геймплей полягає у висадці на великій карті та пошуку екіпіровки, поки зона для гри поступово звужується. У грі присутній істотний елемент випадковості, оскільки в якомусь із матчів вам може просто не трапитися гідна зброя, в той час, як всі вороги будуть бігати з найкориснішими “обвісами”. Але за це “королівські битви” і люблять.

До слова, помітно, що масова мобільна аудиторія не зовсім знайома з правилами Warzone. У першому ж матчі з живими людьми весь мій загін загинув майже в один момент, оскільки зістрибнув з даху будівлі та не розкрив парашут. Тут на порятунок приходить система відродження з Warzone, де до битви можна повернутися завдяки перемозі у дуелі з іншим гравцем на окремій мапі.

Будьте готові до ситуацій такого рівня дурості, перші кілька “справжніх” матчів вам їх ніяк не уникнути. Як і неймовірної кількості російського мату в голосовому чаті. Саме російського, так.

Але це не особливо заважає отримувати задоволення, тому що в основі своїх геймплейних механік Warzone Mobile – це гарна гра. Дорога, продумана, різноманітна. Найцікавіше, що в ній знайшлося навіть місце для класичних режимів Call of Duty на кшталт утримання точки або командного deathmatch. Тобто люди, які ненавидять “королівські битви”, все одно знайдуть собі розвагу.

У підсумку виходить, що Call of Duty: Warzone Mobile – це ще й просто Call of Duty, а не лише Warzone. Адже в консольній версії Warzone не можна грати у звичайні мультиплеєрні режими. Activision точно хоче заманити вас у свою мегафраншизу всіма можливими методами. Експансія на мобільні платформи – максимально логічне рішення.

Тепер залишилося подивитися, скільки протримається Call of Duty: Warzone Mobile як гра-сервіс. Адже Activision згодна тільки на максимальний прибуток.