Aviators – це безплатна гра, створена коштом польського Instytut Pamięci Narodowej / Інституту національної пам’яті – Комісії з розслідування злочинів проти польського народу (зверніть увагу на другу частину назви!). Вона присвячена участі польських пілотів та допоміжного персоналу Повітряних сил Польської республіки у Другій світовій війні. І це гарний привід поговорити про ігри як інструмент вивчення історії та просування національного погляду на певні історичні події.

Гра Aviators – War in the Skies Жанр пригодницька гра Платформи Windows, VR Мови англійська, українська Розробник Chronospace Видавець Instytut Pamięci Narodowej Посилання

Steam

Польські Повітряні сили під час Другої світової війни

Після поразки Польщі у війні на два фронти проти німецьких та радянських окупантів у 1939 р. більшість пілотів Польських ПС встигли евакуюватися через Угорщину та Румунію до Франції, де продовжили воювати з німцями. Після поразки Франції поляки передислокувалися до Великої Британії та влилися до лав RAF. Польські пілоти брали участь у Битві за Британію, у бомбардуваннях Рейху, у таємних місіях по підтримці Армії Крайови в тилу німців.

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145 польських пілотів винищувачів воювали у складі RAF. Це найбільший з інших країн льотний склад, навіть серед країн, які входили у Британську Імперію. На кінець війни у складі Польських Повітряних сил у Великій Британії було близько 19 400 вояків. За час війни польські пілоти здійснили понад 100 тис. вильотів і знищили 769 літаків нацистів.

Все це достатньо відомі факти, які описані у численних спогадах, художніх та документальних книжках. Є навіть декілька фільмів на цю тематику – Hurricane (2018) та Dywizjon 303 (2018). Але в Instytut Pamięci Narodowej вирішили виділити гроші ще і на гру про польських пілотів.

Гра

Гру Aviators – War in the Skies можна умовно поділити на три частини.

Перша – це симулятор ходіння, у якому вам, у ролі польської льотчиці Ядвіги Пілсудської (це молодша донька маршала Юзефа Пілсудського, національного героя Польщі), яка служила у Допоміжних частинах RAF і переганяла літаки з заводів після ремонту, треба підготувати бомбардувальник до зльоту, заодно вивчаючи його основні системи.

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Друга – це льотні місії, у яких ви, як член екіпажу бомбардувальника, будете відбиватися від німецьких винищувачів, гасити пожежу на борту, надсилати запити про допомогу тощо. Ось ця частина насправді псевдоісторична, бо спочатку ви за дві хвилини збиваєте п’ять «Мессерів», а потім взагалі використовуєте «Галіфакс» як якийсь ганшип на кшталт AC-130, знищуючи з бортових кулеметів зенітки та техніку нацистів на землі під час Варшавського повстання.

Третя частина – це рудиментарний stealth, де вам, після стрибка з парашутом, треба пробиратися через мінне поле та німецькі укріплення, щоб приєднатися до Армії Крайови.

Є і ВР-версія гри, Aviators VR, для Meta Quest 2, Meta Quest 3, Oculus Rift, але відгуки в неї гірші.

Гра як підручник

Уся військова техніка, зброя, оточення в Aviators – War in the Skies виконані з увагою до історичних деталей. Під час гри можна подивитися, як працює радіостанція літака, вогнегасник, як прямо з літака, не відкриваючи кабіни, випускали сигнальні ракети, яку увагу приділяли знищенню власної техніки під час вимушеної посадки тощо.

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В усіх частинах гри є історичні довідки з непоганими світлинами, які розповідають про видатних польських пілотів, про жінок з Допоміжних сил, про ту чи іншу зброю, літаки, підрозділи. Я з дитинства захоплююсь авіацією і багато читав на цю тему, але і мені було цікаво почитати про «Клуб гусені», про те, як німці полювали на англійські авіаційні радари, про те, як вони використовували захоплені англійські літаки та інше.

У грі є українська текстова локалізація, але таке враження, що вона створена за допомогою Google Translate, особливо в історичних довідках, де вистачає помилок та просто дурні.

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Звісно, є в Aviators – War in the skies й історичні врізки, які пояснюють головні події Другої світової з погляду Польщі. І ось саме вони «винні» у більшості негативних відгуків на гру. Більшість поганих відгуків на Aviators написали росіяни або їх китайські товариші, яким не подобається загальноприйнята на Заході інтерпретація подій Другої світової війни. І все, що треба було авторам гри, так це лише згадати, що у 1944 році німецька окупація змінилася на радянську і вони сприймають росіян зовсім не як визволителів та добре пам’ятають про їхню роль у придушенні того самого Варшавського повстання.

Щоби подивитися, як «палає» у росіян, треба вибрати лише негативні відгуки та вимкнути перемикач «Обрані мови», якщо у вас немає російської у Steam (ще раз нагадуємо, краще її вимкнути).

Гра як пропаганда

Ігри, разом з фільмами та соціальними мережами – одне з небагатьох сучасних медіа, яке має шанси «достукатися» до молоді. Це добре розуміють уряди у першу чергу недемократичних країн, тому і намагаються контролювати, які ігри бачать і, відповідно, не бачать їхні громадяни. Особливо ретельно працює на ниві цензури Китай.

Aviators – War in the skies – це гарний приклад того, як країна може просувати власні історичні наративи на внутрішню та західну аудиторію. Ця гра безплатна, через що їй вибачають деякі огріхи та невелику тривалість (Aviators можна пройти за годину); вона має в цілому непоганий Steam-рейтинг 76/100; її спробувало від 20 до 60 тис. користувачів Steam; її можна використовувати в школах як допоміжний матеріал під час уроків історії чи меморіальних уроків; від неї «палає» в росіян. Win-Win.

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До речі, це вже друга гра дуету Chronospace та Instytut Pamięci Narodowej: на Steam є також досить непогана безплатна Cyphers Game, присвячена радянсько-польській війні 1919-1921 рр. Крім того, IPN спонсорував розробку безплатної ВР-гри Testimony of HELP про польську родину, яка переховувала євреїв під час Другої світової війни, та покрокову тактичну RPG WARSAW про Варшавське повстання. Зараз WARSAW теж безплатна.

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А на останок я нагадаю, що існує й Український інститут національної пам’яті, а також багато історичних тем, де ігри у жанрі симулятора ходіння можуть просувати українські історичні наративи. У такому ключі можна зробити гру про УПА, з відвідуванням криївки, з історичною реконструкцією найбільш відомих зіткнень УПА з НКВД, з участю вояків УПА в Угорській революції 1956 року тощо. Тем насправді багато – Перші визвольні змагання, Друга світова війна, Чорнобильська катастрофа тощо.

А щодо авіації… в УПА не було авіації, а ось в УНР вона була, крім того, у Києві початку XX століття працювали десятки видатних авіаконструкторів. Чим не тема для Aviators UA? Тим більше, що в Києві є студія, яка розробляє ігри про бойові літаки. Як вам ідея, Wargaming Kyiv?